Ποια μάρκα προσφέρει χρηματοδότηση με επιτόκιο μόλις 0,9%;

Στην εποχή που η χρηματοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόκτηση ενός νέου οχήματος, η Ford Motor Ελλάς προσφέρει τώρα μια ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και λύσεων για τα επιβατικά και τα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας, με χαμηλά επιτόκια που ξεκινούν από 0,9%.

Ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων και λύσεων που έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία πελάτη, προσφέρει τώρα η Ford Motor Ελλάς. Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά προγράμματα διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία επιλογών όσον αφορά το επιτόκιο, την ελάχιστη προκαταβολή, αλλά και την διάρκεια αποπληρωμής, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να επιλέξει αυτός την πρόταση που ταιριάζει ιδανικά στις δικές του ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, στα επιβατικά οχήματα Ford, η εταιρεία προσφέρει σήμερα χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, τα οποία ξεκινούν από 0,9% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975) και απευθύνονται σε εκείνους που αναζητούν μια λύση με μέγιστη σταθερότητα και μικρή συνολική επιβάρυνση σε τόκους. Παράλληλα, διατίθενται προγράμματα με ελάχιστη προκαταβολή από μόλις 15%, που επιτρέπουν την απόκτηση οποιουδήποτε επιβατικού μοντέλου της γκάμας Ford με περιορισμένη αρχική επένδυση. Επίσης, η διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 12 έως και 84 μήνες, παρέχοντας υψηλά επίπεδα ευελιξίας για συντομότερη αποπληρωμή ή χαμηλότερη δόση.

Αντίστοιχη ευελιξία παρέχεται και για τα επαγγελματικά οχήματα Ford. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα με επιτόκιο που ξεκινά από 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975) και ελάχιστη προκαταβολή 20%. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία έχουν επιπλέον πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις με διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί επίσης να φτάσει τους 84 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η Ford Motor Ελλάς καθιστά σήμερα πιο προσιτή από ποτέ την απόκτηση ενός νέου επιβατικού ή και επαγγελματικού οχήματος Ford, προσφέροντας στους πελάτες πλήθος χρηματοδοτικών επιλογών που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Ανακαλύψτε τα μοναδικά και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα Ford κάνοντας κλικ εδώ.