Περισσότερη ισχύς και χαμηλότερη κατανάλωση για αυτό το full hybrid SUV

Η Renault ενισχύει τη γκάμα των υβριδικών της μοντέλων με την αναβαθμισμένη έκδοση του Symbioz, το οποίο εξοπλίζεται πλέον με το νέο σύστημα κίνησης full hybrid E-Tech 160, το οποίο συνδυάζει την αυξημένη ισχύ με τη βελτιωμένη αποδοτικότητα, καθώς η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,3 λίτρα/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται στα 100 g/km.

Το Symbioz αποτελεί ένα από τα βασικά μοντέλα της Renault στην κατηγορία των οικογενειακών SUV και τοποθετείται στη γκάμα ανάμεσα στα Captur και Austral, με συνολικό μήκος 4,41 μέτρα. Με αυτή τη διάταξη η γαλλική εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία C, πλαισιώνοντας τα υβριδικά Arkana και Austral και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών για οικογενειακή χρήση.

Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκεται το νέο σύστημα full hybrid E-Tech 160, το οποίο βασίζεται σε σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας. Το σύστημα συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων που αποδίδει 109 ίππους, δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη - με τη συνδυασμένη ισχύ να φτάνει πλέον τους 160 ίππους. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του συστήματος E-Tech που διέθετε βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων και συνδυασμένη ισχύ 145 hp, η ροπή έχει αυξηθεί περίπου κατά 25%, φτάνοντας τα 172 Nm, ενώ είναι διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές λειτουργίας, γύρω στις 2.000 σ.α.λ.

Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη απόκριση κατά την επιτάχυνση αλλά και σε μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια κατά τα προσπεράσματα, καθώς οι επιδόσεις είναι συνολικά βελτιωμένες. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,1 δευτερόλεπτα, έναντι 10,6 δευτερολέπτων της προηγούμενης έκδοσης, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη ισχύ του νέου συστήματος.

Σημειώστε ότι το υβριδικό σύστημα αξιοποιεί τεχνολογία άμεσου ψεκασμού καυσίμου, που επιτρέπει ακριβέστερο έλεγχο της καύσης και συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του κινητήρα, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Η νέα γενιά του συστήματος E-Tech συνοδεύεται από μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία 1,4 kWh, όταν αυτή της προηγούμενης έφτανε τις 1,2 kWh. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια ηλεκτρικής λειτουργίας, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες.

Χάρη στην πλήρως υβριδική τεχνολογία, το Symbioz ξεκινά πάντα με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σύμφωνα με τη Renault μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για πάνω από το 80% του χρόνου στις αστικές μετακινήσεις. Η μπαταρία φορτίζεται μέσω της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση. Η βελτιωμένη λειτουργία του συστήματος, σε συνδυασμό με την αναγεννητική πέδηση και την αποδοτικότητα του κινητήρα, οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, η οποία περιορίζεται στα 4,3 λίτρα/100 km, έναντι 4,7 λίτρων προηγουμένως.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του υβριδικού συστήματος παίζει το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών (multi-mode). Πρόκειται για ένα κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη, το οποίο χρησιμοποιεί λιγότερα μηχανικά μέρη σε σχέση με ένα συμβατικό αυτόματο κιβώτιο. Η απουσία συμπλέκτη μειώνει τις μηχανικές απώλειες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την οικονομία καυσίμου. Παράλληλα, το κιβώτιο εξασφαλίζει γρήγορες και ομαλές αλλαγές σχέσεων, ενώ η επιλογή των ταχυτήτων γίνεται μέσω ενός νέου ηλεκτρονικού επιλογέα e-shifter, που βελτιώνει την εργονομία και την ακρίβεια των χειρισμών.

Στον τομέα της πρακτικότητας, το Symbioz διατηρεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των SUV της Renault. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 624 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους. Το συρόμενο πίσω κάθισμα επιτρέπει την προσαρμογή των εσωτερικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες μεταφοράς επιβατών ή αποσκευών. Με την αναδίπλωση των καθισμάτων δημιουργείται επίπεδο δάπεδο φόρτωσης, αυξάνοντας περαιτέρω την πρακτικότητα. Επιπλέον, το νέο υβριδικό σύστημα επιτρέπει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.000 κιλά, στοιχείο που διευρύνει τις δυνατότητες χρήσης του μοντέλου, για παράδειγμα σε μεταφορά τρέιλερ ή μικρού τροχόσπιτου.

Η Renault έχει επενδύσει σημαντικά στην εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας E-Tech, η οποία παρουσιάστηκε το 2021 και αξιοποιεί σε ένα βαθμό και την τεχνογνωσία που προέρχεται από την εμπειρία της εταιρείας στη Formula 1, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάκτησης ενέργειας. Η τεχνολογία αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί σε αρκετά μοντέλα της γκάμας, από το Clio έως το Rafale, ενώ περισσότερες από 150 πατέντες σχετίζονται με την εξέλιξή της.

Σημειώστε δε ότι η εμπορική απήχηση των υβριδικών μοντέλων της Renault είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το 2025 οι πωλήσεις full hybrid αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας περίπου τις 287.000 μονάδες στην Ευρώπη. Τα υβριδικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον το 38,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών της μάρκας, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς.

Το Renault Symbioz με το νέο κινητήριο σύνολο full hybrid E-Tech 160 είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινά από 27.900 ευρώ. Το μοντέλο συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.