Όταν οι παλιές ζάντες γίνονται καινούριοι κινητήρες: Ένα «κυκλικό» εργοστάσιο…

Η Toyota προχωρά ένα βήμα παραπέρα την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανική παραγωγή, θέτοντας σε λειτουργία το πρώτο Toyota Circular Factory (TCF) στο εργοστάσιο του Burnaston στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη θεωρητική προσέγγιση της ανακύκλωσης σε ένα πλήρως εφαρμοσμένο, κλειστό σύστημα αξιοποίησης υλικών, μέσα στην ίδια τη γραμμή παραγωγής.

Κομβικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση αλουμινίου που ανακτάται από ζάντες οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Το υλικό αυτό, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, επανεντάσσεται στην παραγωγή εξαρτημάτων κινητήρων για το Toyota Corolla, δημιουργώντας έναν πραγματικό «κύκλο ζωής» των πρώτων υλών μέσα στο ίδιο βιομηχανικό οικοσύστημα. Το πρώτο όχημα που ενσωμάτωσε τέτοιο ανακυκλωμένο υλικό βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 19 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει ήδη περάσει από τη φάση του πιλοτικού σε πλήρη βιομηχανική εφαρμογή.

Από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο

Η πρωτοβουλία του TCF επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για δεκαετίες, η διαδικασία ήταν γραμμική: πρώτες ύλες, κατασκευή, χρήση, απόρριψη. Η Toyota επιχειρεί να «κλείσει» αυτόν τον κύκλο, διατηρώντας τα υλικά σε χρήση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στην πράξη, το αλουμίνιο από τις παλιές ζάντες συλλέγεται στο Burnaston, επεξεργάζεται και μεταφέρεται στο εργοστάσιο του Deeside, όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων κινητήρων. Τα υβριδικά αυτά συστήματα επιστρέφουν στη συνέχεια στο Burnaston, για να τοποθετηθούν σε νέα Corolla, ολοκληρώνοντας έναν πλήρη κύκλο επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Πέρα από την ανακύκλωση: ενσωμάτωση στη σχεδίαση

Το ενδιαφέρον στοιχείο της προσέγγισης δεν περιορίζεται στην ανάκτηση υλικών. Το TCF λειτουργεί και ως εργαλείο ανατροφοδότησης για τη σχεδίαση των μελλοντικών οχημάτων. Μέσα από τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης, η Toyota συλλέγει δεδομένα για:

την ανθεκτικότητα των υλικών

την ευκολία πρόσβασης σε κρίσιμα εξαρτήματα

τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής

Αυτές οι πληροφορίες ενσωματώνονται στη φάση σχεδίασης, με στόχο οχήματα που αποσυναρμολογούνται πιο εύκολα, επισκευάζονται αποτελεσματικότερα και επανεντάσσονται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στον κύκλο παραγωγής.

Η προσέγγιση βασίζεται στις αρχές του Toyota Production System (TPS), οι οποίες εδώ εφαρμόζονται «αντίστροφα»: αντί για συναρμολόγηση, η έμφαση δίνεται στην αποσυναρμολόγηση με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Διαδικασία αποσυναρμολόγησης με βιομηχανική λογική

Η λειτουργία του TCF στο Burnaston ακολουθεί μια δομημένη διαδικασία τριών βασικών σταδίων:

1. Ασφαλής προετοιμασία

Περιλαμβάνει την ελεγχόμενη ενεργοποίηση των αερόσακων και την απομάκρυνση υγρών και αερίων, σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα.

2. Αντίστροφη αποσυναρμολόγηση

Εξειδικευμένοι τεχνικοί εφαρμόζουν τις μεθόδους της γραμμής παραγωγής της Toyota σε αντίστροφη σειρά, διασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια και αποδοτικότητα.

3. Διαλογή υλικών

Τα υλικά ταξινομούνται σε μέταλλα, πλαστικά και σύνθετα, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο.

Η διαδικασία δεν αφορά μόνο οχήματα Toyota ή Lexus, αλλά και άλλων κατασκευαστών, επιτρέποντας στην εταιρεία να αποκτά ευρύτερη εικόνα για τη συμπεριφορά των υλικών σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Σύνδεση με τη στρατηγική για το κλίμα

Η λειτουργία του TCF εντάσσεται στο πλαίσιο του Toyota Environmental Challenge 2050, με στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα σε προϊόντα και δραστηριότητες. Στην Ευρώπη, ο στόχος αυτός έχει ορίζοντα το 2040. Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς πρώτες ύλες και για τον περιορισμό των εκπομπών που συνδέονται με την εξόρυξη και την επεξεργασία τους.

Παράλληλα, το νέο μοντέλο: μειώνει την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες, παρατείνει τον κύκλο ζωής των εξαρτημάτων, ενισχύει την ιχνηλασιμότητα των υλικών και επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό μελλοντικών αναγκών.

Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν και στρατηγική διάσταση.

Το Burnaston ως κόμβος μετάβασης

Η επιλογή του Burnaston δεν είναι τυχαία. Το εργοστάσιο, σε λειτουργία από το 1992, έχει κατασκευάσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια οχήματα και βρίσκεται σε μια αγορά με υψηλή διαθεσιμότητα οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η υπάρχουσα τεχνογνωσία στην αποσυναρμολόγηση και η ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου σε βιομηχανική κλίμακα.

Προοπτική επέκτασης

Το TCF του Burnaston αποτελεί το πρώτο βήμα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία δεύτερης μονάδας στην Ευρώπη, στην Πολωνία, στο Wałbrzych, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων κυκλικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η κυκλική διαχείριση υλικών δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας.

Ένα νέο βιομηχανικό υπόδειγμα

Η ουσία της πρωτοβουλίας βρίσκεται στην αλλαγή παραδείγματος: από την απλή ανακύκλωση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπου τα υλικά παραμένουν εντός του παραγωγικού κύκλου.

Η Toyota επιχειρεί να αποδείξει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως περιβαλλοντική επιλογή, αλλά και ως εργαλείο βιομηχανικής αποδοτικότητας και στρατηγικής ανθεκτικότητας.

Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και η σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων αποκτούν κρίσιμη σημασία, το μοντέλο του Toyota Circular Factory αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες εφαρμογές κυκλικής παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία.