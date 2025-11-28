Όσοι προλάβουν θα αγοράσουν άτοκα αυτό το υβριδικό SUV

Σε μια περίοδο που παραδοσιακά συνοδεύεται από προσφορές και αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον, η Chery ανακοίνωσε μια νέα προωθητική ενέργεια για το Tiggo 7 Plug-in Hybrid, που ισχύει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2025 και δίνει τη δυνατότητα αγοράς του υβριδικού οικογενειακού SUV με 0% ονομαστικό επιτόκιο.

Με μια κίνηση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων εξετάζουν την απόκτηση ενός υβριδικού SUV, η Chery προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση σε όσους επιλέξουν το Tiggo 7 Plug-in Hybrid (PHEV) μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2025.

Το Chery Tiggo 7 PHEV είναι ένα μικρομεσαίο οικογενειακό SUV με μήκος 4.553 mm εξοπλισμένο με το plug-in επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα Chery Super Hybrid. Αυτό έχει ως βάση έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου, 143 ίππων, ένα ηλεκτροκινητήρα 150 kW (204 ίπποι) και μια μπαταρία LFP χωρητικότητας 18,3 kWh. Συνδυαστικά το plug-in υβριδικό Tiggo 7 αποδίδει 279 ίππους και 365 Nm ροπής, ενώ οι επιδόσεις του περιλαμβάνουν επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,4 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 180 km. Η συνδυαστική αυτονομία, με γεμάτο το ρεζερβουάρ καυσίμου (60 λίτρα) και πλήρως φορτισμένη τη μπαταρία (οικιακή πρίζα 230V 10A σε 8,5 ώρες, Wallbox 400V 10A σε 3 ώρες και ταχυφορτιστή DC 30% – 80% σε 19 λεπτά) αγγίζει τα 1.200 km, εκ των οποίων τα 90 km μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Το Chery Tiggo 7 PHEV διαθέτει πλαίσιο από 60% χάλυβα υψηλής αντοχής και ενσωματώνει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, που αποτελείται από 19 διαφορετικά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, ενώ το αυτοκίνητο έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του EuroNCAP. To Chery Tiggo 7 PHEV διαθέτει και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ενώ στο εσωτερικό οι επιβάτες συναντούν έναν ευρύχωρο και ποιοτικό χώρο, με πρακτικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των ταξιδιών.

Με τη νέα αυτή προσφορά, η Chery και το Spanos Group, που αντιπροσωπεύει τη μάρκα στην Ελλάδα, ενισχύουν τη στρατηγική τους προς πιο προσιτές και καινοτόμες λύσεις κινητικότητας, διευρύνοντας τις επιλογές για τους οδηγούς που αναζητούν συνδυασμό τεχνολογίας, ασφάλειας και βιώσιμης μετακίνησης.