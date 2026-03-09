Να γιατί οι Κινέζοι έχουν μέλλον στην Ευρώπη…

Επιταχύνει την επέκτασή της στην Ευρώπη η MG - η ιστορική βρετανική μάρκα που ανήκει σήμερα στον κινεζικό όμιλο SAIC Motor - συνδυάζοντας επιθετική διεύρυνση γκάμας, στροφή προς τα plug-in hybrid μοντέλα, αλλά και σχέδια για παραγωγή εντός της ΕΕ! Με αυτή τη στρατηγική η εταιρία σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα, παρακάμπτοντας παράλληλα τις εμπορικές κακοτοπιές (δασμούς) που αντιμετωπίζουν τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τα τελευταία χρόνια η MG έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές στην Ευρώπη. Το 2025 οι πωλήσεις της μάρκας ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 300.000 μονάδες στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επιτυχία αυτή βασίστηκε κυρίως στα εξαιρετικού value for money SUV της μάρκας, αλλά και σε μοντέλα όπως το MG4 που συνδυάζουν ανταγωνιστική τιμή με σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκτείνει σταθερά το εμπορικό της δίκτυο, δραστηριοποιούμενη πλέον σε δεκάδες ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, η MG θεωρεί ότι η σημερινή γκάμα δεν επαρκεί για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία σχεδιάζει μια ριζική επέκταση των μοντέλων της, με στόχο να αυξήσει τη γκάμα της από περίπου 10 μοντέλα σήμερα σε έως και 18 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η διεύρυνση αυτή θα περιλαμβάνει νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, SUV αλλά και μοντέλα με plug-in υβριδική τεχνολογία.

Το γεγονός λοιπόν ότι η MG ήταν από τις πρώτες μάρκες που επένδυσαν μαζικά στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη, δεν την εμποδίζει να αναγνωρίζει πλέον ότι η αγορά κινείται πιο αργά από ό,τι αναμενόταν προς την αποκλειστική κινητικότητα μηδενικών ρύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι τα plug-in hybrid οχήματα (PHEV) μπορούν να λειτουργήσουν ως μεταβατική τεχνολογία για πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε αγορές όπου η υποδομή φόρτισης παραμένει περιορισμένη.

Έτσι, η MG σκοπεύει να ενισχύσει σημαντικά τη γκάμα της σε αυτή την κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει την εισαγωγή νέων plug-in hybrid SUV αλλά και μεγαλύτερων μοντέλων με αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία. Τέτοιες τεχνολογίες συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και μπαταρία που φορτίζεται με σύνδεση στο δίκτυο, προσφέροντας δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα – και σε μεγάλο βαθμό απεξάρτηση από το… βενζινάδικο, τουλάχιστον για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Παράλληλα, η SAIC αναπτύσσει νέα υβριδικά και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης για τις διεθνείς αγορές στις οποίες έχει παρουσία η MG, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί κατασκευαστές που ήδη έχουν ισχυρή παρουσία σε αυτή την τεχνολογία.

Όμως, παρά την ενίσχυση της γκάμας των υβριδικών μοντέλων, η MG δεν εγκαταλείπει την ηλεκτρική στρατηγική της. Η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση νέων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μικρότερες και μεγαλύτερες κατηγορίες. Ανάμεσά τους αναμένεται ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback περίπου τεσσάρων μέτρων, που θα τοποθετηθεί απέναντι σε μοντέλα όπως το BYD Dolphin και άλλα προσιτά ηλεκτρικά της κατηγορίας.

Η MG αναπτύσσει επίσης νέα SUV σε διαφορετικά μεγέθη, ενώ εξετάζει την εισαγωγή τεχνολογιών που ήδη χρησιμοποιούνται σε άλλα μοντέλα του ομίλου SAIC. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μάρκα έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την παρουσίαση 13 νέων εξηλεκτρισμένων μοντέλων μέσα σε δύο χρόνια, τα οποία θα περιλαμβάνουν πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, plug-in hybrid και συστήματα με range extender. Η επένδυση για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων υπολογίζεται σε περίπου 10 δισ. γιουάν (περίπου 1,2 δισ. ευρώ).

Κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής της MG είναι η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ευρώπη. Η εταιρεία εξετάζει εδώ και αρκετό καιρό την κατασκευή ενός εργοστασίου στην περιοχή, το οποίο θα της επιτρέψει να μειώσει το κόστος μεταφοράς, να περιορίσει την επίδραση των δασμών και να ενισχύσει την παρουσία της στην τοπική αγορά.