Μπορεί μια μοτοσυκλέτα να έχει τμήματα από… καλαμπόκι;

Ένα από εναλλακτικά υλικά που χρησιμοποιεί η Honda στις μοτοσυκλέτες, ως μέρος της συνολικής της στρατηγικής για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050, είναι και το DURABIO, το οποίο προέρχεται από φυτικής προέλευσης πρώτες ύλες, όπως το… καλαμπόκι.

Η Honda εντάσσει τη χρήση εναλλακτικών υλικών και πρακτικών κυκλικής οικονομίας στη συνολική της στρατηγική για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050. Η προσέγγιση αυτή, που η εταιρεία περιγράφει ως «τριπλή δράση προς την ανθρακική ουδετερότητα», βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: Τη μείωση εκπομπών άνθρακα, την αξιοποίηση καθαρής ενέργειας και την κυκλικότητα των πόρων.

Πέρα από την ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τις αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής και logistics, η Honda επενδύει τα τελευταία χρόνια και στη χρήση νέων υλικών στα μοντέλα μοτοσυκλετών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα SH125i και SH150i Vetro, στα οποία χρησιμοποιούνται ημιδιάφανα, άβαφα πλαστικά panels. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή αυτή μειώνει τις ετήσιες εκπομπές CO₂ κατά 9,5% στο εργοστάσιο της Atessa, συγκριτικά με τις συμβατικές διαδικασίες βαφής.

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης στρατηγικής βρίσκεται το DURABIΟ, ένα βιο-βασισμένο τεχνικό πλαστικό που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Mitsubishi Chemical. Το υλικό προέρχεται από ισοσορβίτη, ο οποίος παράγεται από φυτικής προέλευσης πρώτες ύλες, όπως μη βρώσιμο καλαμπόκι και σιτάρι. Μέσω διαδοχικών σταδίων επεξεργασίας, τα φυσικά άμυλα μετατρέπονται σε χημική ένωση υψηλής απόδοσης, ικανή να αντικαταστήσει πετρελαιοχημικά υλικά.

Σε σύγκριση με τα συμβατικά τεχνικά πλαστικά, το DURABIO συνδυάζει υψηλή διαφάνεια, αντοχή στις γρατζουνιές και στην κρούση, καθώς και μακροχρόνια σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν τη χρήση του χωρίς βαφή, εξαλείφοντας ένα επιπλέον στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Honda ξεκίνησε τη χρήση του DURABIO τον Μάρτιο του 2024 στο εμπρός κάλυμμα της οικογένειας CRF1100L Africa Twin, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη παγκοσμίως ζελατίνα μοτοσυκλέτας κατασκευασμένη από βιο-βασισμένο τεχνικό πλαστικό. Ακολούθησαν εφαρμογές σε μοντέλα όπως τα X-ADV, Forza 750, NT1100 και NC750X, σε καλύμματα, cowl και παρμπρίζ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο NC750X, το οποίο ήταν το πρώτο μοντέλο της Honda που χρησιμοποίησε χρωματισμένο DURABIO στο bodywork. Πιο πρόσφατα, το CB1000GT 26YM, που παρουσιάστηκε στην EICMA 2025, ενσωμάτωσε επίσης παρμπρίζ από το συγκεκριμένο υλικό.

Παράλληλα με το DURABIO, η Honda επεκτείνει τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών. Ανακυκλωμένοι προφυλακτήρες αυτοκινήτων αξιοποιούνται πλέον σε μη δομικά μέρη μοτοσυκλετών, όπως luggage boxes και βάσεις σέλας, ενώ ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PP) χρησιμοποιείται σε εξαρτήματα διαφόρων μοντέλων. Το υλικό αυτό προέρχεται από υπολείμματα παραγωγής αυτοκινητικών και οικιακών συσκευών και, μετά από επεξεργασία, αποκτά ιδιότητες αντίστοιχες του παρθένου υλικού.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες εντάσσονται στις πέντε βασικές αρχές κυκλικής οικονομίας της Honda, που περιλαμβάνουν τον κυκλικό σχεδιασμό προϊόντων, την προηγμένη ανακύκλωση, την ιχνηλασιμότητα δεδομένων και τη συνεργασία σε όλη την αλυσίδα αξίας. Σήμερα, η πλειονότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για νέα οχήματα παγκοσμίως προέρχεται από πρόσφατη εξόρυξη. Μέσα από τη σταδιακή αντικατάστασή τους με ανανεώσιμες και ανακυκλώσιμες εναλλακτικές, η Honda επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές CO₂, να περιορίσει την κατανάλωση πόρων και να αντιμετωπίσει μελλοντικούς κινδύνους έλλειψης υλικών.

Η ενσωμάτωση βιο-βασισμένων και ανακυκλωμένων υλικών στη σειρά μοτοσυκλετών της αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την εταιρεία, την προσπάθεια συνδυασμού τεχνολογικής εξέλιξης και περιβαλλοντικής ευθύνης, στο πλαίσιο της ευρύτερης μετάβασης προς πιο βιώσιμες μορφές κινητικότητας.