Μια ιαπωνική μάρκα που φροντίζει να μην πούμε το νερό... νεράκι

Η Mazda συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην «A List», την κορυφαία διάκριση του οργανισμού CDP, στην κατηγορία «Ασφάλεια Υδάτων», με την ιαπωνική φίρμα να κερδίζει την αναγνώριση για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Ο CDP (Carbon Disclosure Project) αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο, ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συλλέγει στοιχεία και αξιολογεί δεδομένα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, με το «Α List» να είναι η κορυφαία διάκριση που απονέμει ο οργανισμός.

Η χρήση του νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς είναι απαραίτητο σε στάδια όπως η ψύξη εξοπλισμού, η κατεργασία μετάλλων και οι διαδικασίες βαφής. Παράλληλα, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειψυδρία και το κόστος των υδάτινων πόρων καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση στρατηγικών εξοικονόμησης και ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mazda έχει υιοθετήσει πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης νερού και στην κυκλική διαχείρισή του. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της άντλησης νερού στις εγκαταστάσεις της στην Ιαπωνία κατά 38% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2013, ενώ μέχρι το οικονομικό έτος 2024 είχε ήδη επιτύχει μείωση της τάξης του 37%. Οι δράσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αυξημένη χρήση βρόχινου και ανακυκλωμένου νερού.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η Mazda επιδιώκει την εφαρμογή πρακτικών αναγέννησης και κυκλικής χρήσης υδάτινων πόρων στο σύνολο των παγκόσμιων παραγωγικών της δραστηριοτήτων έως το 2050. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνέβαλαν καθοριστικά στη θετική αξιολόγηση από τον CDP, με το οργανισμό να αποδίνει στην ιαπωνική φίρμα τη μέγιστη διάκριση Α List στην κατηγορία «Ασφάλεια υδάτων» για πρώτη φορά. Η διάκριση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της Mazda για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με στόχο τη λειτουργία σε μεγαλύτερη αρμονία με τη φύση και την κοινωνία.