Μια αποκάλυψη στο Μιλάνο

Στη φετινή Milano Design Week 2026 αποφάσισε να δώσει το παρών η Hyundai Motor Company προκειμένου να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το νέο αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 26 Απριλίου στον χώρο Torneria Tortona, έναν από τους βασικούς πυρήνες της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της, η Hyundai επιλέγει να παρουσιάσει το νέο μοντέλο (το οποίο μέχρι σήμερα έχουμε δει μόνο με τη μορφή εκθεσιακού πρωτοτύπου) όχι απομονωμένα, αλλά ενταγμένο σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσει τη σχεδιαστική της προσέγγιση. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η εγκατάσταση με τίτλο «Unfold Story», μέσα από την οποία επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδικασία μετάβασης από την αρχική ιδέα έως την υλοποίηση ενός οχήματος παραγωγής.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στη λογική «από το χαρτί στο ατσάλι», δηλαδή στη μετατροπή μιας σχεδιαστικής σύλληψης σε τελικό προϊόν μέσω υλικών, τεχνολογίας και κατασκευαστικών διαδικασιών. Η εγκατάσταση λειτουργεί ως ένα αφηγηματικό εργαλείο που συνδέει το εξωτερικό και το εσωτερικό της σχεδίασης, παρουσιάζοντας τα στάδια που οδηγούν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία θα διοργανώσει και θεματικά εργαστήρια, στα οποία οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές που καθοδηγούν τη σχεδιαστική της φιλοσοφία. Μέσα από αυτά, επιχειρείται να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές αυτές εφαρμόζονται σε ένα νέο μοντέλο, όπως το IONIQ 3.

Η πρεμιέρα του συγκεκριμένου μοντέλου αποτελεί το κεντρικό σημείο της παρουσίας της Hyundai στη διοργάνωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το IONIQ 3 εντάσσεται στην εξέλιξη της σχεδιαστικής κατεύθυνσης της μάρκας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη αναλυτικά τεχνικά στοιχεία. Η επιλογή της παρουσίασης στο Μιλάνο συνδέεται περισσότερο με τον χαρακτήρα της διοργάνωσης, που εστιάζει στη σχεδίαση και όχι αποκλειστικά στο προϊόν.

Με αυτόν τον τρόπο, η Hyundai επιχειρεί να μεταφέρει την έμφαση από το ίδιο το όχημα στη διαδικασία που οδηγεί στη δημιουργία του, παρουσιάζοντας μια συνολική εικόνα της προσέγγισής της στη μελλοντική κινητικότητα.