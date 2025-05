Ήρθε το νέο μικρό ηλεκτρικό BYD - Δείτε τις τιμές 

Η βδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε από μια οπωσδήποτε πρωτότυπη κίνηση της πιο δυναμικής ίσως κινεζικής εταιρίας. Ο λόγος για την ταυτόχρονη δημοσιογραφική παρουσίαση, σε 17 πόλεις της Ευρώπης, που διοργάνωσε η BYD λανσάροντας το νέο της μικρό - και προφανώς αστικού χαρακτήρα - ηλεκτρικό μοντέλο της: το Dolphin Surf.



Δε χρειάστηκε να ταξιδέψουμε ούτε στη Μαδρίτη, ούτε στη Φρανκφούρτη, ούτε στη Ρώμη, ούτε στο Παρίσι για να οδηγήσουμε το νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της BYD. Όλα έγιναν στην Αθήνα, σε αυτό που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «Αθηναϊκή Ριβιέρα», όπου είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια πρώτη οδηγική γεύση από το BYD Dolphin Surf που είναι πλέον πανέτοιμο να ξεκινήσει την πορεία του στην ελληνική – και γενικότερα στην ευρωπαϊκή - αγορά.



Και στο πλαίσιο αυτό διαπιστώσαμε πως η BYD επιμένει να κατασκευάζει αυτοκίνητα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, έστω και αν στην περίπτωση του νέου μικρού μοντέλου είναι φανερό ότι κάποια υλικά στο εσωτερικό είναι υποδεέστερα από αυτά που συναντάμε πχ. στο ATTO2 και πολύ περισσότερο στο μεγάλο plug in hybrid SUV, SEAL U-Dmi. Γιατί τελικά το μικρό Surf κατάφερε να μας πείσει για το «δέσιμό» του, σε πείσμα των όποιων σκληρών πλαστικών σε περιβάλλουν στο εσωτερικό του.







Αυτές οι πρώτες εντυπώσεις που αποκομίσαμε δεν είναι ενδεχομένως άσχετες με το γεγονός ότι τον περασμένο μήνα, το Dolphin Surf – που είναι το όγδοο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που λανσάρει η BYD στην Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια –, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο “World Urban Car of the Year” (Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς), στα βραβεία World Car of the Year.







Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Dolphin Surf παρουσίασε ο product manager της εταιρίας, Παναγιώτης Νταλλής, τοποθετούν το νέο μοντέλο στην κατηγορία των σουπερμίνι (B-Segment), καθώς έχει μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm, ύψος 1.590 – στοιχεία που του επιτρέπουν να προσφέρει επαρκέστατους χώρους (ένας πολύ ψηλός επιβάτης κάθεται με άνεση στο πίσω κάθισμα), αλλά και ένα υπολογίσιμο πορτμπαγκάζ 308 λίτρων.



Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι το «ευρωπαϊκό» Dolphin Surf, που αξιοποιεί την αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 της BYD, προσφέρεται με περίπου 20 εκατοστά αυξημένο μεταξόνιο και μήκος σε σχέση με το μοντέλο που κυκλοφόρησε ήδη στη Λατινική Αμερική. Οι άνθρωποι της BYD μας βεβαίωσαν μάλιστα ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε αυτό το Surf που έρχεται στην Ευρώπη να μπορέσει να αποσπάσει τα πολυπόθητα 5 αστέρια στο τεστ ασφαλείας του Euro NCAP.







Σημειώνουμε ότι κάτω από το πάτωμα του Dolphin Surf βρίσκεται η γνωστή “Blade Battery” (μπαταρία με κελιά/στοιχεία τύπου blade) που αποτελεί σήμα κατατεθέν της BYD και υιοθετεί τη χημεία LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου | χωρίς κοβάλτιο), προσφέροντας αυξημένη αντοχή και ασφάλεια, αφού περνάει το περίφημο “nail penetration test” χωρίς να αναφλέγεται. Η μπαταρία αυτή στην περίπτωση του Dolphin Surf, προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: η πρώτη έχει χωρητικότητα 30 kWh (έκδοση Active | αυτονομία 220 χλμ.) και η δεύτερη 43,2 kWh (εκδόσεις Boost και Comfort), προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 322 χλμ. και 310 χλμ. αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.







Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το νέο BYD Dolphin Surf είναι διαθέσιμο σε τρία επίπεδα εξοπλισμού. Ενώ από την άποψη του ηλεκτροκινητήρα υπάρχουν δύο επιλογές: 89 PS και157 PS, με τη δεύτερη να είναι αυτή που οδηγήσαμε - που κινείται μεν σβέλτα, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο με τόση ισχύ – αυτή τουλάχιστον είναι η πρώτη μας εντύπωση, παρά την υψηλή ροπή που προσφέρει (220Nm). Πάντως, επισήμως, η επιτάχυνση 0-100km/h υλοποιείται σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ στην περίπτωση του κινητήρα των 89 ίππων το Surf χρειάζεται για τα 0-100km/h 11,1 δευτερόλεπτα με τη μικρή μπαταρία και 12,1 με τη μεγάλη.







Ταχεία φόρτιση DC το νέο μοντέλο δέχεται στα 65 kW (Active) και 85 kW (Boost και Comfort), επιτρέποντας τη φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας της μπαταρίας. Η φόρτιση AC 11kW (σε wallbox) είναι στάνταρ σε όλη την γκάμα, προσφέροντας πλήρη φόρτιση (0% - 100%) σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort).







Οι τιμές έχουν ως εξής: 20.790 € (έκδοση Active, 89 PS/30 kWh), 23.790 € (Boost 89 PS/43,2 kWh) και 25.990 € (Comfort 157 PS/43,2 kWh). Όλες οι εκδόσεις είναι πλούσια εξοπλισμένες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βασική έκδοση Dolphin Surf Active περιλαμβάνει στάνταρ σύστημα infotainment με περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, φώτα ημέρας LED, δυνατότητα V2L (vehicle-to-load | τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα 3,0 kW ηλεκτρικών συσκευών), σύστημα NFC για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, προσαρμοζόμενο cruise control, κλιματισμό, καθίσματα από vegan δέρμα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Το ζωηρό μεταλλικό χρώμα λανσαρίσματος, “Lime Green”, που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι επίσης στάνταρ.







Σημειώνουμε ότι στην εκδήλωση ο πρόεδρος & CEO του ομίλου Σφακιανάκη, Σταύρος Τάκη, απευθύνοντας χαιρετισμό στους δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου, αναφέρθηκε στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά, η οποία ήδη έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 3.000 παραγγελίες, με έναν ρυθμό 150 έως 200 παραγγελίες την ημέρα, ακόμα και τώρα που δεν υφίσταται κρατική επιδότηση.



Από την πλευρά του ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, Γιάννης Κακούρης, αναφέρθηκε στη γενικότερη πορεία της BYD παγκοσμίως, η οποία αναπτύσσεται αλματωδώς και ήδη έχει καταφέρει να πουλήσει 11,6 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 πούλησε 1.000.804 οχήματα, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση 59,8% σε σχέση με πέρυσι.