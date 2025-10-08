«Ηλεκτρικό» όφελος έως 5.500 ευρώ

Mε σημαντικό όφελος που φτάνει τα 5.500 ευρώ είναι πλέον διαθέσιμα τα CUPRA Born και CUPRA Tavascan, χάρη στο νέο προωθητικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία και το οποίο καθιστά τα δύο φαντεζί ηλεκτρικά μοντέλα πιο προσιτά από ποτέ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε ανακοίνωσε νέες μειωμένες τιμές και εκπτώσεις για τα ηλεκτρικά CUPRA Born και CUPRA Tavascan, κάνοντας την απόκτησή τους πιο προσιτή από ποτέ. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και τα 5.500 ευρώ και συνδυάζονται με επιπλέον όφελος 3.000 ευρώ μέσω του κρατικού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μειώνοντας αισθητά το τελικό κόστος για τον αγοραστή.

Πιο συγκεκριμένα, για το διαθέσιμο απόθεμα ΜΥ25 του πρώτου αμιγούς ηλεκτρικού μοντέλου της CUPRA, του Born, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται σε 5.000 ευρώ, με τις τιμές να ξεκινούν από 35.990 ευρώ για την έκδοση με τη μπαταρία των 59 KWh (231HP eBoost) και από 39.990 για την έκδοση με την μπαταρία των 77 kWh (231 HP eBoost). Το αντίστοιχο προωθητικό πρόγραμμα για τις νέες αφίξεις ΜΥ26 περιλαμβάνει όφελος 3.000 ευρώ, με τις τιμές να ξεκινούν από 34.990 ευρώ για την έκδοση με την μπαταρία των 59 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 204 ίππων.

Για το CUPRA Tavascan, το ηλεκτρικό σπορ SUV της ισπανικής μάρκας που δοκιμάσαμε πρόσφατα, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε 5.500 ευρώ, με τις τιμές να ξεκινούν πλέον από 43.490 ευρώ για την έκδοση με την μπαταρία των 79 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 286 ίππων.

Θα σημειώσουμε εκ νέου πως οι παραπάνω μειωμένες τιμές μπορούν να συνδυαστούν επιπρόσθετα με το όφελος 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ανάλογα με την έκδοση του οχήματος.