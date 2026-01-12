Η μεγάλη επάνοδος ενός εμβληματικού «μικρού» - Δείτε τις τιμές

Η ολοκαίνουργια, έκτη στη σειρά, γενιά του Renault Clio, του best seller ευρωπαϊκού μοντέλου για το 2025, μπαίνει στις εκθέσεις της μάρκας με κινητήρες βενζίνης και full hybrid τεχνολογία, στοχεύοντας να γράψει ιστορία και να γίνει ακόμα μια φορά σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σούπερμινι.

Η επίσημη αποκάλυψη νέου Clio έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο και τότε η Grand Automotive Hellas, ως αποκλειστικός εισαγωγέας του Group Renault στη χώρα μας, είχε προγραμματίσει το εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου για τις αρχές του 2026. Όπερ και εγένετο λοιπόν, με το εμβληματικό σούπερμινι να μπαίνει στις εκθέσεις των συνεργατών της εταιρίας στις 12 Ιανουαρίου.

Το Clio δεν είναι απλώς ένα best seller για τη Renault. Είναι το σημαντικότερο ίσως μοντέλο στη σύγχρονη ιστορία της γαλλικής εταιρίας, μιας και μιλάμε για ένα σουπερμίνι που κατάφερε μέσα σε 35 χρόνια και 5 γενιές να ξεπεράσει τις 17.000.000 πωλήσεις, αποτελώντας ένα από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και διαχρονικό σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Από την πρώτη του εμφάνιση το 1990 ως αντικαταστάτης του Super-5 και έχοντας πλέον όνομα (της Μούσας της Ιστορίας στην προκειμένη περίπτωση) αντί αριθμού, το Clio έθεσε νέα στάνταρ στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, χαρακτηριστικό που ακολούθησαν και οι επόμενες γενιές ανεβάζοντας πάντα τον πήχη σε ό,τι αφορά στη σχεδίαση, την άνεση, τους χώρους, την ποιότητα και την ασφάλεια, χαρακτηριστικά που έως τότε συναντούσε κανείς σε ανώτερες κατηγορίες. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη που το Renault Clio εξασφάλισε όχι μία, αλλά δύο φορές τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Car of the Year (το 1991 και το 2006), καθώς και τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2014.

Η νέα, έκτη γενιά του Renault Clio έρχεται να συνεχίσει την επιτυχία των προκατόχων της, υιοθετώντας ένα νέο αισθητικό και τεχνολογικό προσανατολισμό που αντανακλά τη σύγχρονη ταυτότητα της μάρκας. Οι αναλογίες του αμαξώματος έχουν επαναπροσδιοριστεί, με μακρύτερο καπό, αυξημένο μεταξόνιο στα 2.591 mm (+8 mm) και πιο δυναμική γραμμή οροφής, που παραπέμπει σε coupe. Έτσι, το νέο Clio έχει μια άκρως ελκυστική σιλουέτα, με άφθονες καμπύλες που συνδυάζονται αρμονικά με έντονες ακμές/«νευρώσεις» και ένα πολύ χαρακτηριστικό ρύγχος. Αυτά τα νέα στοιχεία συνδυάζονται με ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων που στενεύει στην πίσω γωνία, καθιστώντας το Clio μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του με κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του.

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα τελείως καινούργιο αυτοκίνητο, το οποίο αν και συνεχίζει να «πατάει» στην πλατφόρμα CMF-B έχει μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις: To νέο Clio έχει πλέον μήκος 4.116 mm (+67 mm), μεγαλύτερους προβόλους, πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο (+ 22mm) και πλάτος αυξημένο στο 1.768 mm. Την ίδια στιγμή το ύψος έχει αυξηθεί κατά 11 mm φτάνοντας στα 1.451 mm.

Στο εσωτερικό, η Renault προχώρησε σε μια αναβάθμιση τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και ποιότητας. Το ταμπλό φιλοξενεί ψηφιακή διάταξη διπλής οθόνης σε σχήμα V, με κεντρική οθόνη διαμέτρου έως 10,1 ιντσών προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου και πιο γρήγορο (2,6 από 3,3 στροφές από άκρη σε άκρη) τιμόνι, στοχεύει σε πιο άμεση οδηγική αίσθηση και ενσωματώνει και κουμπί για επιλογή προγράμματος οδήγησης από το σύστημα Multi-Sense, καθένα από τα οποία προσαρμόζει και τον φωτισμό της καμπίνας. Μεταξύ αυτών, το «smart mode» προσαρμόζει τις παραμέτρους αυτόματα, ανάλογα το στυλ οδήγησης.

Τα καθίσματα έχουν νέα σχεδίαση και χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά, ανάλογα με την έκδοση, ενισχύοντας τη σύγχρονη και βιώσιμη εικόνα της καμπίνας. Σημειώστε ότι στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33,7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό, με το πορτμπαγκάζ να φτάνει έως τα 391 λίτρα (το χαμηλότερο κατά 40 mm κατώφλι φόρτωσης θα διευκολύνει την καθημερινή χρήση) και την προσφορά νέων λύσεων αποθήκευσης, όπως ο κλειστός χώρος στην κεντρική κονσόλα με το μαλακό σπαστό κάλυμμα, παρόμοιο με το κάλυμμα της οθόνης ενός tablet. Παράλληλα, ο εξοπλισμός συνδεσιμότητας περιλαμβάνει θύρες USB-C, επαγωγικό φορτιστή και σύστημα OpenR Link με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, στοιχείο που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία.

Το νέο Clio διατίθεται με τρεις επιλογές κινητήρων, ισχύος από 115 έως 160 ίππους. Η κορυφαία έκδοση full hybrid E-Tech 160 υπόσχεται εώς και 80% ηλεκτρική λειτουργία του χρόνου οδήγησης στην πόλη και συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες, που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh και καινοτόμο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη. Αυτό διαθέτει δύο σχέσεις για τον ηλεκτροκινητήρα και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, έχει δε εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1. Το σύνολο προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα, εκπομπές CO₂ έως 89 g/km κατανάλωση 3,9 lit./100km (τιμή μικρότερη από την προηγούμενη full hybrid E-Tech έκδοση των 145 ίππων και έως και 40% χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης) και αυτονομία 1.000 km.

Στην γκάμα περιλαμβάνεται επίσης ο τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας TCe 1.2 των 115 ίππων, με επιλογή χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη EDC, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με 3-κύλινδρο κινητήρα bi-fuel (βενζίνης και LPG) 120 ίππων συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC.

Το επίπεδο ασφάλειας ενισχύεται με έως και 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, όπως Adaptive Cruise Control, συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία, hands-free parking και κάμερα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού. Επιπλέον, τα συστήματα Safety Score και Safety Coach, βραβευμένα για τη συμβολή τους στην οδική ασφάλεια, προσφέρουν υποστήριξη και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RENAULT CLIO

Μοντέλο / Έκδοση Τιμή

evolution TCe 115 20.900 €*

techno TCe 115 22.900 €

evolution TCe 115 EDC 21.900 €**

techno TCe 115 EDC 24.700 €

evolution full hybrid E-Tech 160 24.900 €

techno full hybrid E-Tech 160 25.900 €

esprit Alpine full hybrid E-Tech 160 28.000 €

*με προωθητική ενέργεια €500

**με προωθητική ενέργεια €1.300

Το νέο Renault Clio, συνεχίζοντας την πορεία ενός μοντέλου που έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική επιτυχία στην κατηγορία του, είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από 20.900 ευρώ (τιμή με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος των 500 ευρώ), ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.