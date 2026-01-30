Η έκτη γενιά ενός μεγάλου… «μικρού» έρχεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Nissan, το Micra, με ιστορία άνω των 40 ετών και πέντε γενιές που σφράγισαν την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, περνά πλέον στην εποχή της πλήρους ηλεκτροκίνησης, υποσχόμενο ωστόσο τη διατήρηση του χαρακτήρα που το καθιέρωσε.

Το Nissan Micra εμφανίστηκε το 1983 και στα 42 χρόνια των πέντε πρώτων γενιών του πέτυχε πάνω από 7,0 εκατ. πωλήσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ευελιξία, την αντοχή, αλλά και το ξεχωριστό του στυλ. Σήμερα το Nissan Micra έρχεται, στην 6η του γενιά, για να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο, όντας όμως εντελώς διαφορετικό. Όχι ως προς τον αστικό του χαρακτήρα, αλλά σε ό,τι αφορά την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από τη γκάμα του. Ναι, το νέο Micra έρχεται τον Απρίλιο στην ελληνική αγορά ως 100% ηλεκτρικό σουπερμίνι. Πρόκειται για μια συνολική επανεκκίνηση, που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών που κινούνται κυρίως στην πόλη στην ηλεκτρική era της αυτοκίνησης.

To νέο Micra σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe (NDE) στο Λονδίνο, έρχεται βασισμένο στην πλατφόρμα EV AmpR, με ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς (με την πίσω μάλιστα να έχει διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, όπως και στο «αδερφό» Renault 5 E-Tech). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα υποστηρίζει κοντούς πρόβολους, compact διαστάσεων αμάξωμα, με χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένο βάρος στα 1.500 kg.

Σχεδιαστικά, το νέο Micra αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των SUV, σύμφωνα με τη Nissan, διατηρώντας παράλληλα τον «παιχνιδιάρικο» χαρακτήρα που αποτέλεσε σήμα κατατεθέν του. Οι ζάντες 18 ιντσών, οι έντονες χρωματικές επιλογές με δυνατότητα διχρωμίας και οι μοντέρνες γραμμές συνθέτουν ένα γουστόζικο σύνολο, που ξεχωρίζει. Δεν γίνεται να μην σταθούμε στα χαρακτηριστικά LED μπροστά και πίσω φώτα. Τα πρώτα, σχηματίζουν νοητά έναν κύκλο και μάλιστα όταν ξεκλειδώνεις το αυτοκίνητο εκτελούν ένα σύντομο χορογραφημένο «κλείσιμο του ματιού», όπου πάλλονται από αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια από δεξιά προς τα αριστερά. Στο προφίλ, οι σχεδιαστές έχουν δημιουργήσει μια εσοχή την οποία αποκαλούν «κουτάλι παγωτού» γιατί θυμίζει το σχήμα που αφήνει ένα κουτάλι όταν σύρεται στην επιφάνεια ενός ανέγγιχτου παγωτού. Ξεχωριστά είναι και τα πίσω φώτα, αφού ουσιαστικά μιλάμε για φωτιζόμενους κρίκους.

Στο εσωτερικό, υπάρχει έντονο το digital στοιχείο. Υπάρχουν δύο οθόνες 10,1 ιντσών, που σύμφωνα με τη Nissan προσφέρουν άμεσο και εύχρηστο έλεγχο, τη στιγμή που τα ποιοτικά υλικά, το design και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη συνδεσιμότητα με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Maps, Assistant, Play Store) και εφαρμογή NissanConnect, που προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, από τη φόρτιση έως τη θερμοκρασία καμπίνας, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία χρήσης. Προσεγμένη είναι και η πρακτικότητα: ο χώρος αποσκευών των 326 λίτρων είναι από τους κορυφαίους στην κατηγορία, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα η χωρητικότητα φτάνει έως τα 1.106 λίτρα.

Σε επίπεδο ηλεκτρικής τεχνολογίας, το νέο Micra, όπως και το «αδερφό» Renault 5 E-Tech, προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 40 kWh με αυτονομία έως 317 km και 52 kWh με αυτονομία έως 416 km. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης 100 kW επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από 15% σε 80% σε περίπου 30 λεπτά, καθιστώντας το Micra ικανό όχι μόνο για καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και για μικρές αποδράσεις. Και οι δύο επιλογές διαθέτουν αντλία θερμότητας, τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

Σύμφωνα με τη Nissan, το συγκρατημένο βάρος του μικρού της ηλεκτρικού μεταφράζεται σε άνεση και ευελιξία στους δρόμους της πόλης, αλλά και σε σιγουριά σε διαδρομές εκτός αστικού ιστού. Το νέο Micra είναι σε θέση να ανακτά την ενέργεια που χάνεται μέσω αναγεννητικής πέδησης, με τον οδηγό να μπορεί να διαμορφώνει τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας «paddles» πίσω από το τιμόνι, ενώ υπάρχει και η επιλογή “e-Pedal”, ώστε μέσα στην πόλη να κινείσαι κατά κύριο λόγο πατώντας και αφήνοντας το γκάζι, με ελάχιστη χρήση του φρένου. Τέσσερα είναι τα modes οδήγησης, comfort, Eco, sport και «Perso», με την τελευταία να επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώσει τις διάφορες παραμέτρους στις προτιμήσεις του.

Φυσικά το ολοκαίνουργιο Nissan Micra διαθέτει την μοντέρνα σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης που η ιαπωνική φίρμα ονομάζει Nissan ProPilot assist και η οποία περιλαμβάνει από Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Autonomous Emergency Braking) και Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (Emergency Lane Keeping Assist) μέχρι Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (Driver Monitoring System) και Έλεγχο Τυφλού Σημείου.

Το νέο Nissan Micra έρχεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν του και στο ηλεκτρικό μέλλον της αστικής μετακίνησης. Ένα όνομα με βαρύ ιστορικό φορτίο, που μεταφέρεται με αξιώσεις στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να συνυπάρξει με την καινοτομία. Και το ξεχωριστό στυλ...