Γιατί φεύγει ο Toyoda από την κεφαλή της Toyota;

Μεγάλη αλλαγή στην ηγεσία της Toyota καθώς ο 66χρονος CEO της Toyota, Akio Toyoda, παραδίδει την θέση του την 1η Απριλίου στον 53χρονο Koji Sato, πρόεδρο σήμερα της Lexus, αλλά και της Gazoo Racing. Η επίσημη ανακοίνωση για την αλλαγή αυτή έγινε χθες και όλοι εκτιμούν ότι ο λόγος για αυτήν την αντικατάσταση είναι η επιθυμία για επιτάχυνση της πορείας προς τον εξηλεκτρισμό – τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας.

Είναι λοιπόν επίσημο και οριστικό: o Akio Toyoda, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Toyota Motor Corporation από το 2009, θα αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής της μεγάλης ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας την 1η Απριλίου, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου (chairman of the board of directors), με τον νυν πρόεδρο Takeshi Uchiyamada, τον πατέρα του Prius, να αποσύρεται, αλλά να παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Σημειώστε ότι ο Toyoda δεν είναι απλά ένα προβεβλημένο στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι επίσης και εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας, Kiichiro Toyoda.

Τον Toyoda διαδεχθεί στο ανώτατο αξίωμα της Toyota ο αρκετά νεότερος Koji Sato, που από το 2020είναι πρόεδρος τόσο της πολυτελούς μάρκας Lexus όσο και της Gazoo Racing, του τμήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού της Toyota, το οποίο έχει επίσης εξελίξει τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των GR Supra και GR Corolla.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Toyoda είναι ο δεύτερος μακροβιότερος εν ενεργεία επικεφαλής μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας, μετά τον πασίγνωστο Elon Musk της Tesla. Έχει δε ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, οι τιμές των μετοχών της Toyota υπερδιπλασιάστηκαν, γεγονός που ανέβασε την χρηματιστηριακή αξία της ιαπωνικής εταιρείας στα περίπου 238 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό όμως στην παρούσα φάση δεν ήταν αρκετό… Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπό την ηγεσία του η Toyota βρέθηκε να ξοδεύει 31 δις. δολάρια για το λανσάρισμα 30 νέων ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2030 – τα οποία παρουσίασε πριν από λίγους μόνο μήνες με κάθε επισημότητα ο Toyota - ο ίδιος θεωρείται από πολλούς πολέμιος των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (Battery Electric Vehicles – BEV), καθώς έχει εκφράσει δημόσια τις αμφιβολίες του σχετικά με το κατά πόσο οι συνθήκες είναι ώριμες για την ηλεκτροκίνηση επικαλούμενος μεταξύ άλλων και το ζήτημα της επάρκειας των πρώτων υλών που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τη δυνατότητα της αγοράς να δεχτεί τη μεγάλη αλλαγή.

Ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για το ότι επέμεινε και στα πλήρως υβριδικά οχήματα (Hybrid Electric Vehicles – HEV) και στα οχήματα κυψελών υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV).

Προφανώς, λοιπόν, η αλλαγή ηγεσίας στην Toyota πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας αλλαγής στη στρατηγική της εταιρίας σε σχέση με τα BEV. Γιατί παρόλο που η εταιρεία μπήκε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι του εξηλεκτρισμού (το 1997) και πρωτοστάτησε στα υβριδικά με το Prius, φαίνεται ότι με τον Toyoda ηγέτη εμφάνισε μια απροθυμία να κινηθεί με ταχύτητα προς την κατεύθυνση των BEV – ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι πιστεύουν oι κεφαλές της Toyota.

Η αλήθεια είναι ότι η ιαπωνική εταιρία εμφάνισε με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση (επί της ουσίας τελευταία από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές) ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο στην αγορά – και συγκεκριμένα το BZ4X, που λανσαρίστηκε το 2022. Το κατά πόσον θα επιταχυνθούν τα προγραμματισμένα λανσαρίσματα – και το κατά πόσον θα ανέβει τελικά ο ρυθμός παρουσίασης νέων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων θα το δούμε στη συνέχεια…