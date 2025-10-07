Ετοιμοπαράδοτο και ηλεκτρικό

Όσοι επαγγελματίες θέλουν να εξηλεκτρίσουν το στόλο στις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις τους, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων μείωση κόστους σέρβις έως 40%, θα βρουν ετοιμοπαράδοτη στην Ελλάδα την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Ford E-Transit, το οποίο μόνο τυχαία δεν είναι το ευρωπαϊκό best seller βαν.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit, με τις προηγμένες τεχνολογίες συνδεδεμένου οχήματος, τις καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης και τις κορυφαίες ικανότητες μεταφοράς φορτίου είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας με μπαταρία 68 kWh σε δύο παραλλαγές ισχύος με απόδοση 135 kW (184 PS) ή 198 kW (269 PS), όλες με μέγιστη ροπή 430 Nm και κίνηση στους πίσω τροχούς, για καλύτερη πρόσφυση με πλήρες φορτίο. Και οι δύο εκδόσεις αντλούν ενέργεια από τη μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 68 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει τα 317 km στον μικτό κύκλο (WLTP) – απόσταση που είναι τριπλάσια από εκείνη που καλύπτει κατά μέσο όρο καθημερινά ένας οδηγός επαγγελματικού οχήματος στην Ευρώπη.

Για περαιτέρω βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του οχήματος, οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους ειδικά προγράμματα οδήγησης που είναι προσαρμοσμένα στο προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης του E-Transit. Για παράδειγμα, με το πρόγραμμα Eco είναι εφικτή η βελτιστοποιημένη χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 8-10% στην περίπτωση που το όχημα οδηγείται χωρίς φορτίο με έντονη επιτάχυνση ή με υψηλότερες ταχύτητες στον ανοιχτό δρόμο. Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζει την τελική ταχύτητα κίνησης του E-Transit, την επιτάχυνση και βελτιστοποιεί την απόδοση του κλιματισμού με στόχο τη μεγιστοποίηση της διαθέσιμης αυτονομίας. Επίσης, το E-Transit διαθέτει τη λειτουργία Scheduled Pre-Conditioning, που επιτρέπει τον προγραμματισμό του συστήματος κλιματισμού ώστε να ρυθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία στην καμπίνα, ενώ το όχημα φορτίζεται, προκειμένου να μην επηρεάζεται η μέγιστη διαθέσιμη αυτονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το Ε-Τransit προσφέρεται ως προαιρετική επιλογή μια ενσωματωμένη πηγή ισχύος 2,3 kW (10 Αmp), ώστε όλοι οι επαγγελματίες να μπορούν να επαναφορτίσουν ή να τροφοδοτήσουν ηλεκτρικά εργαλεία χειρός απευθείας από το εσωτερικό της καμπίνας ή από τον χώρο φόρτωσης του E-Transit Standard Range.

Σε κάθε περίπτωση, το E-Transit προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC). Ο ενσωματωμένος φορτιστής των 11,3 kW προσφέρει πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε χρόνο 8,2 ωρών. Επίσης, με τη βοήθεια ενός ταχυφορτιστή DC με ισχύ 115 kW, το νέο E-Transit μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του από το 10% έως και το 80% της χωρητικότητάς της σε 37 λεπτά.

Από την άλλη, το E-Transit όχι μόνο συμβάλλει στη βιώσιμη λειτουργία των εταιρειών, αλλά προσφέρει επίσης και πολλά ακόμα πλεονεκτήματα μειώνοντας το κόστος ιδιοκτησίας από τις δαπάνες σέρβις μέχρι και 40% συγκριτικά με τα μοντέλα που εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους συντήρησης.

Ταυτόχρονα, προσφέρει στον στάνταρ εξοπλισμό του μια σειρά συστημάτων, τεχνολογιών και αξεσουάρ που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια, σε συνδυασμό με ευκολία για όλους τους επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα κεντρική οθόνη αφής 12’’ με SYNC 4, ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρονικό χειρόφρενο, επιλογέα μοχλού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων τύπου Rotary Shifter, κουμπί εκκίνησης κινητήρα (Keyless Start), έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων οδηγού, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, τρία διαφορετικά Drive Modes (Normal, Eco, Slippery) και καλώδιο φόρτισης μπαταρίας παροχής 32 Amp.

Προκειμένου η απόκτησή του να καταστεί ακόμα πιο εύκολη και συμφέρουσα, το νέο E-Transit είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο με τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Pro που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και 48 δόσεις.