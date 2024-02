Έρχονται και άλλοι Κινέζοι! Η ώρα της BYD

Η αλήθεια είναι ότι για καιρό περιμέναμε να δούμε ποιος θα είναι εκείνος που φέρει την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με το παράξενο όνομα Build Your Dreams / BYD και την άκρως ενδιαφέρουσα παρουσία στα αυτοκινητικά δρώμενα το τελευταίο διάστημα. Είναι η εταιρεία που κόντεψε να εκθρονίσει από την κορυφή των παγκοσμίων πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων την κραταιά Tesla το 2023, είναι επίσης η εταιρεία που κατάφερε με ένα μοντέλο της να κατακτήσει μια κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση την Best Buy Car of Europe 2024 στον θεσμό Autobest και είναι ακόμα η εταιρεία που δεν είχε πρόβλημα να κάνει επίδειξη των τεχνολογικών της δυνατοτήτων με αυτοκίνητα όπως το supercar YangWang U9 που κάνει τα 0-100 km/h σε τρεις τροχούς ενώ μπορεί στην ανάγκη να κινηθεί και με τρεις τροχούς!

Περιμέναμε λοιπόν και τελικά λάβαμε την ανακοίνωση:

«Ο Όμιλος Σφακιανάκη Γίνεται o Επίσημος Διανομέας της BYD στην Ελλάδα

Η BYD είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV) στον κόσμο.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη στοχεύει να συμβάλει καταλυτικά ώστε η Ελλάδα να επιτύχει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η BYD φέρνει στους Έλληνες καταναλωτές μια συναρπαστική σειρά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κορυφαίων σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογιών EV, όπως το BYD ATTO 3 και το BYD SEAL σε πρώτη φάση.

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας και μπαταριών ισχύος παγκοσμίως, όρισε τον Όμιλο Σφακιανάκη ως Επίσημο Διανομέα στην Ελλάδα. Η συνεργασία έχει ως στόχο να επιταχύνει την υιοθέτηση των NEVs στην Ελλάδα, παρέχοντας στους πελάτες πρόσβαση στα εξαιρετικά προηγμένα οχήματα της BYD μέσω ενός δικτύου φυσικών σημείων πώλησης και aftersales, καθώς και διαδικτυακά.

Η συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Σφακιανάκη και της BYD αντικατοπτρίζει το όραμα αειφορίας και των δύο εταιρειών. Η BYD είναι παγκοσμίως γνωστή για την πρωτοποριακή της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύος και την καινοτομία στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η BYD είναι ο μοναδικός κατασκευαστής με σημαντικές κατακτήσεις σε κορυφαίες τεχνολογίες ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταρίες, κινητήρες και συστήματα ελέγχου κινητήρων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η BYD είχε δεσμευτεί και το έπραξε, να έχει διαθέσει έως και τον Φεβρουάριο του 2024 περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια επιβατικά Οχήματα Νέας Ενέργειας, ενισχύοντας τα διαπιστευτήρια της μάρκας καθώς εισέρχεται σε νέες αγορές στην Ευρώπη. Το αποτύπωμα της BYD καλύπτει πλέον έξι ηπείρους, περισσότερες από 70 χώρες και πάνω από 400 πόλεις, εξοικονομώντας εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ισοδυναμούν με 50 εκατομμύρια τόνους έως και τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της Ελλάδας στην ηλεκτροκίνηση και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές μέσω σημαντικών επενδύσεων σε κανάλια διανομής και σχετικές υποδομές. Ο Όμιλος επεκτείνει την παρουσία του σε νέους τομείς, προσφέροντας τις πάντα κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών του σε ένα ευρύτερο κοινό και δημιουργώντας παράλληλα συναρπαστικές ευκαιρίες για την επαγγελματική εξέλιξη της ταχέως αναπτυσσόμενης ομάδας του».

Σχετικά με τον Όμιλο Σφακιανάκη

Ο Όμιλος Σφακιανάκη ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στους τομείς της Αυτοκίνησης, της Βιομηχανίας και του Λιανικού Εμπορίου. Με έδρα την Αθήνα, ο Όμιλος αποτελεί μία 100% οικογενειακή επιχείρηση και απασχολεί πάνω από 1.500 άτομα σε 14 χώρες της Ευρώπης. Στον τομέα της Αυτοκίνησης, ο Όμιλος διαθέτει την μεγαλύτερη επιχείρηση λιανικής πώλησης οχημάτων στη χώρα, την αποκλειστική διανομή και εμπορία προϊόντων των κατασκευαστών Suzuki και BYD, την εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων «Executive Lease» και μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση Rent-A-Car ως Master Franchisee της «Enterprise-National-Alamo» σε 14 χώρες.

Σχετικά με την BYD

Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας προσηλωμένη στην αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Η BYD ιδρύθηκε το 1995 ως κατασκευαστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών και σήμερα διαθέτει ένα πολυσυλλεκτικό επιχειρηματικό πεδίο που καλύπτει αυτοκίνητα, σιδηροδρομικές μεταφορές, νέα ενέργεια και ηλεκτρονικά προϊόντα, με περισσότερα από 30 βιομηχανικά πάρκα στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Ινδία. Από την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας έως και τις εφαρμογές της, η BYD είναι προσηλωμένη στην παροχή ενεργειακών λύσεων μηδενικών εκπομπών ρύπων που μειώνουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Το αποτύπωμα των Οχημάτων της Νέας Ενέργειας καλύπτει πλέον 6 ηπείρους, πάνω από 70 χώρες και περισσότερες από 400 πόλεις. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σενζέν και είναι γνωστή ως μία επιχείρηση της λίστας Fortune Global 500 που παρέχει καινοτομίες για την επίτευξη ενός πιο πράσινου κόσμου.

Σχετικά με την BYD Auto

Η BYD Auto ιδρύθηκε το 2003 και είναι η θυγατρική εταιρεία αυτοκινήτων της BYD. Έχοντας στόχο να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση του παγκόσμιου τομέα μεταφορών, η BYD Auto επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων. Η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικές κατακτήσεις σε τεχνολογίες ολόκληρης της βιομηχανικής αλυσίδας των Οχημάτων Νέας Ενέργειας, όπως οι μπαταρίες, οι ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μια σειρά από τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η μπαταρία Blade, η τεχνολογία DM-i Super Hybrid Technology, η e-Platform 3.0, η τεχνολογία CTB, η πλατφόρμα e⁴, το σύστημα ελέγχου αμαξώματος BYD DiSus Intelligent Body Control System και το σύστημα DMO super hybrid system. Η εταιρεία είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα κατά τη μετάβαση στα EV και παραμένει στην κορυφή των πωλήσεων επιβατικών Οχημάτων Νέας Ενέργειας στην Κίνα επί 11 συναπτά έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.byd.com.