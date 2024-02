Αυτοκίνητο της χρονιάς το νέο Renault Scenic E-Tech electric

Το Renault Scenic E-Tech electric είναι λοιπόν το European Car of the Year 2024 και οι άνθρωποι της γαλλικής εταιρίας σκέπτονται ήδη πως θα μεταφραστεί σε εμπορικά αποτελέσματα αυτή η επιτυχία. Μια επιτυχία που -αξίζει να σημειωθεί- είναι η έβδομη κατά σειρά στο συγκεκριμένο θεσμό, καθώς με τον τίτλο «Car of the Year» είχαν επίσης τιμηθεί στο παρελθόν τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) και Clio (2006). Και αν λάβει κανείς υπόψη του πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός 7 (επτά), ίσως αυτή η επιτυχία να είναι «σημαδιακή».

Θυμίζουμε λοιπόν ότι 7 ήταν οι μέρες της Δημιουργίας, επτά ήταν τα θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, επτά ήταν οι Σοφοί της Αρχαιότητας, επτά είναι βέβαια και οι μέρες της εβδομάδας…

Εξάλλου η δήλωση του Fabrice Cambolive, CEO Renault κάτι έχει να μας πει… «Η κατάκτηση του επίζηλου τίτλου «Car of the Year» αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους εμάς στο Renault Group και τη Renault. Αυτή η αναγνώριση καταδεικνύει ότι έχουμε κάνει τις σωστές επιλογές: αυτονομία ρεκόρ, γενναιόδωροι και φιλόξενοι χώροι στο εσωτερικό, πλήρως ελεγχόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα!

Προσθέτοντας την οδηγική απόλαυση και τον εξοπλισμό «voiture à vivre», όπως η νέα πανοραμική ηλιοροφή Solarbay ή το σύστημα OpenR Link τελευταίας γενιάς με ενσωματωμένες λειτουργίες Google, το Scenic διαθέτει τα ιδανικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες για να εδραιώσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά των EVs».

Ο νικητής – το νέο Renault Scenic E-Tech electric - επιλέχθηκε από μια κριτική επιτροπή 58 δημοσιογράφων αυτοκινήτων από 22 ευρωπαϊκές χώρες. Το Scenic κατέκτησε την πρώτη θέση με 329 βαθμούς. Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης στην Ελβετία, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Μετά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας τον περασμένο Νοέμβριο, το Scenic επιλέχθηκε ως ένας από τους επτά φιναλίστ, μεταξύ των: BMW σειρά 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Toyota C-HR και Volvo EX30.

Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι η Renault έχει στο ενεργητικό της και άλλες μεγάλες διακρίσεις - και μάλιστα δύο από αυτές στη χώρα μας. Στοιχείο που δείχνει πόσο κατάλληλα είναι τα μοντέλα της για τον Έλληνα αγοραστή, αφού ψηφίστηκαν και επιλέχτηκαν για να τους απονεμηθεί ο τίτλος «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» από Έλληνες δημοσιογράφους του Ειδικού Τύπου. Πρόκειται για το δημοφιλές σουπερμίνι Renault Clio που κατέκτησε την κορυφή της Ελλάδας το 2014 και το μοντέρνο SUV Renault Captur που ψηφίστηκε αυτοκίνητο της χρονιάς το 2021.

Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που εξελίχθηκε πάνω στη μεσαία πλατφόρμα AmpR (πρώην CMF-EV), το Renault Scenic E-Tech electric είναι σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ευελιξία. Με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ευέλικτο, ελαφρύ (1.890 κιλά) και compact (μήκος 4,47 μ.), το Scenic είναι στο στοιχείο του στους δρόμους της πόλης. Για μακρινά ταξίδια, το Scenic είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτονομία έως και 625 km (WLTP), άνεση, ευρύχωρο εσωτερικό και οδηγική απόλαυση με τεχνολογία τελευταίας γενιάς.

Περισσότερα για τη Renault μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.