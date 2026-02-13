Έρχεται το πιο προσιτό ευρωπαϊκό μικρό ηλεκτρικό

Το λανσάρισμα ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού city-SUV, που φιλοδοξεί να γίνει το πιο προσιτό μοντέλο μηδενικών εκπομπών στη γκάμα της, ετοιμάζει για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Skoda. Ο λόγος για το νέο Epiq, που σε πρώτη φάση μας αποκαλύφθηκε με ένα «παιχνιδιάρικο» καμουφλάζ, ίσως επειδή οι Τσέχοι επιθυμούν να δώσουν και μια τέτοια διάσταση στο νέο μοντέλο.

Πρόκειται για ένα κομβικό λανσάρισμα, καθώς το Epiq εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό διεύρυνσης της ηλεκτρικής παρουσίας της Skoda και λειτουργεί ως σημείο εισόδου στην ηλεκτροκίνηση για ένα ευρύτερο κοινό.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στη νέα εμπροσθοκίνητη πλατφόρμα MEB+, εξελιγμένη ειδικά για συμπαγή ηλεκτρικά οχήματα. Παρά τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις, η διάταξη της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής επιτρέπει αξιοποίηση του χώρου, με τον χώρο αποσκευών να φθάνει τα 475 λίτρα, επίδοση που τοποθετεί το Epiq στα υψηλότερα επίπεδα της κατηγορίας.

Η αυτονομία φθάνει έως τα 430 km (WLTP), ανάλογα με την έκδοση, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Epiq 35 και Epiq 40 με μπαταρίες τεχνολογίας LFP, που δίνουν προτεραιότητα στη μακροχρόνια αντοχή, καθώς και την έκδοση Epiq 55 με μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας για μέγιστη αυτονομία.

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Οι καθαρές επιφάνειες, η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ και η έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση συνδυάζονται με λειτουργικές λύσεις που υπηρετούν τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα. Στο εσωτερικό, η απλή γεωμετρία, τα βιώσιμα υλικά και οι γνωστές λύσεις Simply Clever συνθέτουν ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στην καθημερινή χρήση.

Στον τομέα της υποβοήθησης οδήγησης, το μοντέλο εξοπλίζεται με το Travel Assist 3.0, που υποστηρίζει διαμήκη και εγκάρσια κίνηση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, αναγνώριση σημάτων και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και online ενημέρωση δεδομένων. Το σύστημα καμερών Top View με 3D απεικόνιση και το Cross Assist 2.0 διευκολύνουν τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον, ενώ προβλέπεται δυνατότητα εξοπλισμού με έως εννέα αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού.

Με τιμολόγηση που τοποθετείται σε επίπεδα αντίστοιχα ενός θερμικού compact SUV, το Epiq φιλοδοξεί να διευρύνει ουσιαστικά το κοινό της ηλεκτροκίνησης, αποτελώντας βασικό κρίκο στη στρατηγική της Skoda για διπλασιασμό της ηλεκτρικής της γκάμας έως το 2026.