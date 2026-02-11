Ένα υβριδικό SUV σε τιμή που δεν θα πιστεύετε…

Με το νέο πλήρως υβριδικό OMODA 5 SHS-H, η OMODA & JAECOO επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή –και ειδικότερα στην ελληνική– αγορά, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο, πλούσια εξοπλισμένο και ευρύχωρο SUV με αποδοτικό σύστημα κίνησης που εξασφαλίζει όχι μόνο χαμηλή κατανάλωση, αλλά και μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τον οδηγό που θα βρεθεί στο τιμόνι του. Και όλα αυτά σε μια τιμή που μετατρέπει το νέο μοντέλο σε ευκαιρία!

«Καρδιά» του OMODA 5 SHS-H αποτελεί το Super Hybrid System (SHS) - ένα υβριδικό σύνολο που συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,8 kWh και ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο DHT. Το σύστημα αποδίδει συνδυασμένη ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει μέγιστη ισχύ 150 kW και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση στο γκάζι και γρήγορες επιταχύνσεις. Σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία, το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερμική απόδοση του κινητήρα, η οποία αγγίζει το 44,5%, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για την κατηγορία, καθώς και η απόδοση μετάδοσης του κιβωτίου DHT, που φτάνει το 98,5%. Ο συνδυασμός αυτός συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, η οποία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP περιορίζεται στα 5,3 λίτρα/100 χλμ. Παράλληλα, η συνδυασμένη αυτονομία αγγίζει έως και τα 1.000 χιλιόμετρα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για συχνούς ανεφοδιασμούς.

Στην πράξη, το σύστημα SHS λειτουργεί με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, εναλλάσσοντας ηλεκτρική, υβριδική και ηλεκτρική λειτουργία ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Στις αστικές μετακινήσεις, το όχημα δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση ή στη λειτουργία χαμηλού φορτίου, ενώ σε σταθερές ταχύτητες και μεγαλύτερες αποστάσεις ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει τη συνολική οικονομία. Η εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά και οι μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών modes είναι σχεδόν ανεπαίσθητες, ενισχύοντας την αίσθηση ομαλότητας που συνήθως συναντάται σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Στον τομέα της ασφάλειας, το OMODA 5 SHS-H έχει λάβει τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων από το φοβερό και τρομερό Euro NCAP – είναι δε εξοπλισμένο με έως και 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Adaptive Cruise Control, το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB), η παρακολούθηση τυφλών σημείων (BSD), η προειδοποίηση οπίσθιας εγκάρσιας κυκλοφορίας (RCTA) και η πανοραμική κάμερα υψηλής ευκρίνειας. Η παθητική ασφάλεια ενισχύεται από επτά αερόσακους και δομή αμαξώματος με εκτεταμένη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την προστασία του υβριδικού συστήματος υψηλής τάσης.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο σύστημα συν-οδήγησης Bosch MPC3 EVO, το οποίο αξιοποιεί αυξημένη υπολογιστική ισχύ και τεχνητή νοημοσύνη για ακριβέστερη αναγνώριση λωρίδων και προληπτικές παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας χωρίς παρεμβατικό χαρακτήρα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αξιόπιστα σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, από έντονη βροχή έως ομίχλη και χιόνι.

Ενώ ο πλούσιος εξοπλισμός αντανακλάται χαρακτηριστικά στο εσωτερικό με την περιβαλλόμενη από υλικά υψηλής ποιότητας καμπίνα να χαρακτηρίζεται από την διάταξη διπλής οθόνης, τα σπορ καθίσματα και το συνδυασμό υφάσματος και δερματίνης στη βασική έκδοση, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ εργονομίας και πρακτικότητας για την καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 24.900 ευρώ και συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδικής βοήθειας. Παράλληλα, προσφέρονται ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα με επιτόκιο από 6,9%.

Θυμίζουμε τέλος ότι στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται από τον μεγάλο ευρωπαϊκό Όμιλο Emil Frey (που έχει και την αντιπροσωπεία της Mercedes στη χώρα μας), με οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, ενώ το OMODA 5 SHS-H είναι διαθέσιμο για test drive σε εννέα σημεία πανελλαδικά, από την Αττική έως τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη.