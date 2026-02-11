Αυτό το σουπερμίνι μπήκε «με το δεξί» στο 2026

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπήκε το 2026 για τη Citroen, μιας και το τέλος Ιανουαρίου βρήκε τη γαλλική εταιρία με ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς χάρη και στην καθοριστική συμβολή του C3, το οποίο βρέθηκε στη κορυφή των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για τη Citroen στην ελληνική αγορά, καθώς τον Ιανουάριο κατέγραψε 822 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 8,1%. Η επίδοση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη παρουσία της μάρκας στις αρχές του έτους.

Καθοριστική συμβολή στο αποτέλεσμα είχε το Citroen C3, το οποίο σημείωσε 520 ταξινομήσεις και απέσπασε μερίδιο 13,6% στην κατηγορία B-SUV, τη μεγαλύτερη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς. Οι επιδόσεις του μοντέλου το έφεραν στην κορυφή της κατηγορίας για τον πρώτο μήνα του έτους.

Το C3 διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήρων, που περιλαμβάνει βενζινοκίνητη έκδοση 100 ίππων, υβριδική αυτόματη έκδοση 110 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Πρόσφατα προστέθηκε μια νέα ηλεκτρική παραλλαγή με προσανατολισμό στις αστικές μετακινήσεις, με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση, ενισχύοντας την παρουσία του μοντέλου στην κατηγορία της ηλεκτροκίνησης.

Στον εξοπλισμό του, το C3 περιλαμβάνει την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό, καθώς και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά τοποθετούν το μοντέλο ως μία από τις βασικές επιλογές στην κατηγορία του, τόσο για καθημερινή αστική χρήση όσο και για μετακινήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.

Η συνολική πορεία της Citroen τον Ιανουάριο, σε συνδυασμό με την πρωτιά του C3 στην κατηγορία B-SUV, αποτυπώνει σύμφωνα με τη Citroen, τη στρατηγική της εταιρείας για προσφορά προσιτών μοντέλων με σύγχρονη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση, στοιχεία που φαίνεται να βρίσκουν απήχηση στο αγοραστικό κοινό.