Έρχεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητου του λαού

Μπορεί να έχει προς το παρόν τη μορφή εκθεσιακού πρωτότυπου (concept car) αλλά το συνοδευτικό κείμενο δεν αφήνει περιθώρια: έρχεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των πολλών, αυτών για τους οποίους η απόκτηση μεταφορικού μέσου, και μάλιστα ηλεκτρικού, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Υποδεχόμαστε λοιπόν το Hipster Concept – και με βάση την λαϊκή στόχευσή του δεν παραξενευόμαστε καθόλου που το προτείνει η Dacia.

“Dacia Hipster Concept – μια εναλλακτική οπτική της ηλεκτρικής κινητικότητας: υπέρ-προσιτή, υπέρ-ουσιώδης, à la Dacia”. Με αυτή τη φράση ξεκινάει η ανακοίνωση του Groupe Renault – και χωρίς να μας αφήσει να αναρωτιόμαστε περνάει στην ουσία: «Η Dacia ξεκινά από το μηδέν για να εφεύρει ΤΟ λαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο του αύριο. Το Dacia Hipster Concept σπάει τα καθιερωμένα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ενσαρκώνει το όραμα της Dacia να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.» Μέσα σε δύο φράσεις οι άνθρωποι τα είπαν όλα για αυτό το αυτοκίνητο που υπόσχεται τέσσερις πραγματικές θέσεις και χώρο αποσκευών, σε ένα όχημα που έχει μήκος μόλις τρία μέτρα!

«Αυτό είναι το πιο “ντασιακό” (Dacia-esque) έργο στο οποίο έχω εργαστεί ποτέ. Έχει τον ίδιο κοινωνικό αντίκτυπο που είχε το Logan πριν από 20 χρόνια. Και αφορά την επινόηση ενός πράγματος που σήμερα δεν υπάρχει.» δηλώνει ο Romain Gauvin, Επικεφαλής Προχωρημένου & Εξωτερικού Σχεδιασμού στη Dacia.

Στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους στην καθημερινότητα βασίστηκαν οι σχεδιαστές της Dacia για να διαμορφώσουν το Dacia Hipster Concept. Ένα αυτοκίνητο-σύντροφος στην καθημερινή μας ζωή: ευέλικτο, πρακτικό και οικονομικό.

«Το Dacia Hipster Concept έχει όλα όσα θα ήθελες σε ένα καθημερινό όχημα: μόλις 3 μέτρα μήκος, 1,53 μέτρα ύψος και 1,55 μέτρα πλάτος – τέσσερις κανονικές θέσεις και έναν χώρο αποσκευών που ρυθμίζεται από 70 έως 500 λίτρα» μας λέει η Stéphanie Chiron, Dacia Advanced Product Manager.

Έχοντας στόχο να μειωθεί στο μισό το ανθρακικό αποτύπωμα καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος σε σύγκριση με τα καλύτερα ηλεκτρικά της αγοράς η Dacia προσφέρει “ρεαλιστική” χωρητικότητα σε υπερ-συμπαγείς διαστάσεις σε ένα όχημα που είναι κατά 20% ελαφρύτερο από το Spring! Κάτι που προκύπτει από τη συνολική «eco-smart» προσέγγιση της Dacia: λιγότερο βάρος σημαίνει λιγότερες πρώτες ύλες, λιγότερη ενέργεια στην παραγωγή και χαμηλότερη κατανάλωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που δίνουν το θάρρος στους ανθρώπους της Dacia να δηλώνουν ότι το Hipster Concept είναι μια μοναδική πρόταση που δεν υπάρχει σήμερα στην αγορά.

Η Dacia υπόσχεται επίσης ότι το Hipster Concept θα είναι εξίσου άνετο στην πόλη, στην ύπαιθρο ή στα προάστια, διαθέτοντας αυτονομία επαρκή για τις καθημερινές μετακινήσεις, με δύο φορτίσεις την εβδομάδα. Βασίζει δε αυτή την εκτίμηση η εταιρία στο γεγονός ότι στη Γαλλία, το 94% των οδηγών διανύουν λιγότερα από 40 χλμ. την ημέρα.

Και ενώ με το Spring, η Dacia έκανε την ηλεκτροκίνηση προσιτή, με το Hipster Concept, η Dacia θέλει να πάει ακόμη πιο πέρα, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που σήμερα δεν βρίσκει τίποτα εντός του προϋπολογισμού του. Βλέπετε, η μέση τιμή των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 77% μεταξύ 2010 και 2024, ξεπερνώντας κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Και καθώς στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα πιο επιτυχημένα λαϊκά αυτοκίνητα ξεχώρισαν χάρη – και - στον καινοτόμο σχεδιασμό τους, οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει για τον απλό και «στιβαρό» design του: ένα «μπλοκ» που κάθεται στέρεα πάνω σε τέσσερις τροχούς στις τέσσερις γωνίες – χωρίς προεξοχές εμπρός ή πίσω.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία «design-to-cost», τα πίσω φώτα είναι ενσωματωμένα στο παράθυρο της πόρτας και δεν χρειάζονται δικό τους γυάλινο πάνελ, ενώ το αμάξωμα έχει μία μόνο βασική απόχρωση, με τρεις βαμμένες επιφάνειες: το εμπρός μέρος και τα πλαϊνά κατώφλια. Ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά είναι από Starkle® – υλικό μερικώς ανακυκλωμένο, που ανέπτυξαν οι μηχανικοί της Dacia – και από προφυλακτήρες εμπρός/πίσω από υλικό ήδη χρωματισμένο, που δεν χρειάζεται βαφή, σύμφωνα με τη φιλοσοφία Robust & Outdoor.

Το Dacia Hipster Concept δεν μοιάζει με κανένα άλλο αυτοκίνητο: είναι άμεσο, πρακτικό και απλό, κάτι που φαίνεται αμέσως — ακόμη και οι χειρολαβές στις πόρτες έχουν αντικατασταθεί από ιμάντες, που είναι ελαφρύτεροι, φθηνότεροι, αλλά εξίσου πρακτικοί.

Η Dacia μας βεβαιώνει επίσης ότι το Dacia Hipster Concept είναι μεγαλύτερο μέσα απ’ ότι φαίνεται απ΄ έξω: τέσσερις ενήλικες κάθονται άνετα, ενώ η θέση οδήγησης είναι ίδια με του Dacia Sandero, προσφέροντας άνεση και καλή ορατότητα. Η πρόσβαση στα πίσω καθίσματα διευκολύνεται από μεγάλα ανοίγματα των θυρών και το κάθισμα συνοδηγού που ανασηκώνεται προς τα εμπρός.

Η εταιρία έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα καθίσματα, συνδυάζοντας άνεση και πρακτικότητα με χαμηλό βάρος και κόστος. Ο σχεδιασμός τους είναι απλοποιημένος, με ορατό μεταλλικό πλαίσιο και τεχνικό ύφασμα με θερμή υφή. Τα εμπρός καθίσματα σχηματίζουν ενιαίο «πάγκο», μια απλή, φιλόξενη λύση, εμπνευσμένη από τα λαϊκά αυτοκίνητα του παρελθόντος, ενώ τα διάτρητα προσκέφαλα συμβάλλουν επίσης στη μείωση βάρους.

Σημειώστε δε ότι ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από τα 70 λίτρα (με 4 επιβάτες) στα 500 (με 2 επιβάτες).