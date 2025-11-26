Ένας μεγάλος Όμιλος έκανε τη διαφορά στις «Fleet Europe Days 2025»

Στις φετινές Fleet Europe Days, την κορυφαία εκδήλωση για τον κλάδο των εταιρικών στόλων, ένας μεγάλος όμιλος που δημιουργήθηκε πριν από τεσσεράμισι χρόνια έγινε το κέντρο του ενδιαφέροντος χάρη στην ευρεία γκάμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στον τομέα της διαχείρισης στόλου όσο και στον ευρύτερο χώρο της κινητικότητας, που παρουσίασε.

Οι Fleet Europe Days είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη διαχείριση εταιρικών στόλων (fleet) και την κινητικότητα (drive, μετακινήσεις) — σχεδιασμένη για επαγγελματίες που έχουν την ευθύνη οχημάτων, στόλων και λύσεων κινητικότητας σε εταιρικό περιβάλλον. Οργανώνεται από τον Fleet Europe, έναν μιντιακό όμιλο που δραστηριοποιείται από το 1997, ως business-to-business πλατφόρμα για τους διαχειριστές στόλων στην Ευρώπη.

Οι φετινές Fleet Europe Days 2025 πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα στη Luxexpo του Λουξεμβούργου, και συγκέντρωσαν πάνω από 1.500 επαγγελματίες του κλάδου, αποτελώντας για μια ακόμη χρονιά το σημείο αναφοράς για τους διαχειριστές στόλων, τις εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης (leasing) και τους παρόχους κινητικότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Stellantis - με την επιχειρηματική της μονάδα Stellantis Fleet & Business Solutions και τις θυγατρικές της όπως η Leasys - κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο για το εύρος της παρουσίας της, όσο και για τα μηνύματα και τις λύσεις που ανέδειξε. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για τη Stellantis Fleet & Business Solutions να συνδεθεί με υφιστάμενους και νέους πελάτες, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις και να τοποθετηθεί ως το απόλυτο one-stop shop για κάθε πελάτη B2B — από μεγάλους στόλους έως μικρές επιχειρήσεις.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες όπως το Free2Move Charge Business για λύσεις φόρτισης, το Mobilisights για πρόσβαση σε δεδομένα οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, και το Connect Fleet, μια ψηφιακή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων. Η Stellantis Fleet Services παρέχει μακροπρόθεσμες λύσεις διαχείρισης στόλων. Η Stellantis CustomFit ειδικεύεται στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCVs) και προσαρμόζει τα βασικά μοντέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών.

Το B2B τμήμα της Stellantis παρουσίασε ένα διπλό περίπτερο με ξεκάθαρες ζώνες για χώρους παρουσίασης, περιοχές συναντήσεων και ιδιωτικό meeting room— που έδιναν τη δυνατότητα τόσο για μαζική ενημέρωση όσο και για στρατηγικές B2B διαπραγματεύσεις. Η διάταξη αυτή βοήθησε επισκέπτες να δουν γρήγορα την γκάμα υπηρεσιών και να προγραμματίσουν συναντήσεις με ειδικούς.

Η Stellantis Fleet & Business Solutions προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 14 εμβληματικές μάρκες (μιλάμε για τις Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall, Peugeot & Ram) συν τη Leapmotor, σχεδιασμένο να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών B2B. Η εταιρεία παρέχει λύσεις κινητικότητας που εκτείνονται από ευέλικτα αυτοκίνητα πόλης έως τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά οχήματα της Ευρώπης.

Για να παρουσιαστεί το εύρος αυτής της προσφοράς, μια ειδική ζώνη φιλοξενούσε το νέο Jeep Compass – ένα τεχνολογικά προηγμένο SUV εξοπλισμένο με e-Hybrid κινητήριο σύστημα, που συνδυάζει ηλεκτρικό και θερμικό κινητήρα για ισχυρότερη επιτάχυνση, ομαλότερη οδηγική εμπειρία και χαμηλή ή μηδενική κατανάλωση βενζίνης.

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μια αποκλειστική εμπειρία test drive του DS N° 8, του αμιγώς ηλεκτρικού κορυφαίου μοντέλου της DS Automobiles, με εντυπωσιακή αυτονομία 750 χιλιόμετρα. Ένα όχημα που εμπλουτίζει περαιτέρω τη διευρυνόμενη ηλεκτρική γκάμα της Stellantis, η οποία πλέον αριθμεί 68 μοντέλα, ενισχύοντας τη μετάβαση προς μια βιώσιμη κινητικότητα.

Αντί να περιοριστεί στην έκθεση μοντέλων, η Stellantis επικεντρώθηκε στο πώς υποστηρίζει επιχειρησιακά τον πελάτη: διαχείριση στόλου, remarketing, μακροχρόνιες μισθώσεις, aftersales υπηρεσίες και ψηφιακά εργαλεία για reporting και telematics. Αυτή η ολιστική προσέγγιση—συνδυασμός προϊόντων και υπηρεσιών—είναι ακριβώς ό,τι αναζητούν οι fleet managers που θέλουν απλοποίηση και βελτιστοποίηση κόστους.

Η συμμετοχή της Leasys (κοινή επιχείρηση Stellantis–Crédit Agricole) και οι δράσεις της στην εκδήλωση —όπως παρουσιάσεις λύσεων μίσθωσης, demos και test-drive προγράμματα— προσέλκυσαν ενδιαφέρον από εταιρικούς πελάτες που αξιολογούν ενεργά επιλογές χρηματοδοτικής/λειτουργικής μίσθωσης. Η δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς διαδικασίες και εργαλεία επί τόπου ενίσχυσε την κρίσιμη εμπιστοσύνη.

Η Stellantis διατηρεί ισχυρό προφίλ στην κατηγορία ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων —μια αγορά-κλειδί για τους στόλους— και οι πρόσφατες διακρίσεις/αναγνωρίσεις σε εθνικά βραβεία (π.χ. Van Manufacturer of the Year) ενίσχυσαν την αξιοπιστία της παρουσίασης στα Fleet Days. Αυτή η «επιχειρηματική ιστορία» βοηθά στη μείωση του ρίσκου που βλέπουν οι fleet managers κατά την επιλογή κατασκευαστή.

Η Stellantis προβάλλει πλέον ένα οικοσύστημα συνεργασιών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών AI/analytics σε ευρύτερα προγράμματα), κάτι που την καθιστά προμηθευτή λύσεων και όχι απλά κατασκευαστή. Η τάση του κλάδου προς ψηφιοποίηση και remarketing (after-fleet resale) την ωφελεί όταν προσφέρει ενσωματωμένες υπηρεσίες που μειώνουν operational cost και βελτιώνουν τον κύκλο ζωής οχήματος.

Το remarketing (η σωστή προετοιμασία και πώληση του μεταχειρισμένου οχήματος στο τέλος συμβολαίου) ήταν κεντρικό θέμα στη Fleet Europe Days, και η Stellantis έδειξε υπηρεσίες/πρακτικές που στοχεύουν στην αύξηση της residual value — κάτι που ενδιαφέρει άμεσα κάθε fleet owner. Η έμφαση σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής έκανε την πρότασή της πιο «οικονομικά λογική» για την αγορά στόλων.

Πέρα από το εκθεσιακό περίπτερο, η Stellantis συμμετείχε ενεργά σε συζητήσεις, είχε προγραμματισμένες παρουσιάσεις και επέδειξε ικανότητα για άμεσο επιχειρηματικό follow-up — στοιχεία που μετρούν πολύ περισσότερο για τους επαγγελματίες παρά μια απλή «ωραία βιτρίνα». Το αποτέλεσμα: πολλά meetings και leads που, σύμφωνα με αναφορές, μετέτρεψαν το ενδιαφέρον σε πραγματικές εμπορικές συζητήσεις.

Σε δήλωσή του, ο Joel Verany, Επικεφαλής του B2B για την Ευρώπη, ανέφερε: «Η επιχείρησή μας βασίζεται στην ακρόαση και τη σύνδεση με τους πελάτες μας για μακροχρόνιες συνεργασίες. Μόνο μέσω άμεσης επικοινωνίας μπορούμε να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους και τις ανάγκες διαχείρισης στόλου τους, καθοδηγούμενοι από τη φιλοσοφία μας Connect-Develop-Care.»

Η Stellantis λοιπόν ξεχώρισε στις φετινές Fleet Europe Days γιατί παρουσίασε κάτι που οι fleet managers αναζητούν: Συνολικές, επιχειρησιακές λύσεις (όχι μόνο μοντέλα), λειτουργική παρουσία που διευκόλυνε την επιχειρηματική αλληλεπίδραση, και προϊόντα/υπηρεσίες (Leasys, remarketing, aftersales) που απαντούν στα κύρια θέματα της αγοράς στόλων. Με αυτή την προσέγγιση πέρασε από το επίπεδο «παρουσιαστή» στο επίπεδο «στρατηγικού εταίρου» για εταιρικούς πελάτες.