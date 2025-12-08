Ένα ορόσημο «Made in France»

Το ιστορικό εργοστάσιο της Renault στο Douai έφτασε το ορόσημο της παραγωγής 100.000 Renault 5 E-Tech Electric, με το επίτευγμα αυτό να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής του best seller ηλεκτρικού γαλλικού μικρού και να υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής για το μέλλον της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το εργοστάσιο Renault στο Douai στη βόρεια Γαλλία είναι ένα από τα ιστορικότερα και πλέον αναβαθμισμένα εργοστάσια της μάρκας. Ιδρύθηκε το 1970 και ξεκίνησε την παραγωγή ολοκληρωμένων οχημάτων το 1974, με το πρώτο αυτοκίνητο να είναι το θρυλικό Renault 5. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, το εργοστάσιο κατασκεύασε δημοφιλή μοντέλα, όπως τα Renault 14, Renault 9, Renault 11, Renault 19, Renault 21, καθώς και την πρώτη γενιά της Renault Scénic, το 1996, που αποτέλεσε τον προπομπό για την κατηγορία των compact πολυμορφικών μοντέλων στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια, το Douai από τη παραγωγή μοντέλων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μετεξελίχθηκε σε ένα πλήρως εξειδικευμένο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων για να εξελιχθεί σε πυρήνα της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Renault — ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία, την ευελιξία και τη σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία. Με χιλιάδες εργαζόμενους, και με στόχο σημαντική αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, το Douai συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σημαντικών αυτοκινητοβιομηχανικών μονάδων στην Ευρώπη. Η γραμμή παραγωγής του Douai, που υποστηρίζει 3 βάρδιες, κατασκευάζει συνολικά έξι ηλεκτρικά μοντέλα: Renault 5, Renault Megane και Renault Scenic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra και Mitsubishi Eclipse Cross. Καθημερινά συναρμολογούνται περίπου 900 οχήματα, με τα δύο τρίτα να είναι Renault 5 E-Tech Electric.

Το εργοστάσιο Ampere ElectriCity (όπως ονομάζεται σήμερα) στο Douai έχει ήδη κατασκευάσει 100.000 Renault 5 E-Tech Εlectric από τον Οκτώβριο του 2024. Το 100.000ό όχημα – έκδοση Techno με μπαταρία 52 kWh (η πιο δημοφιλής επιλογή εξοπλισμού και μπαταρίας) – ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες.

Βραβευμένο με τον τίτλο Car of the Year 2025, το Renault 5 E-Tech Εlectric συνδυάζει την εμβληματική αισθητική του κλασικού μοντέλου με προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία. Το ρετρομοντέρνο μικρό ηλεκτρικό της Renault έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής αγοράς, με τη γαλλική φίρμα να δηλώνει ότι η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το Renault 5 E-Tech Electric με ένα κλικ εδώ.

Στο Douai, ένα εργοστάσιο με ιστορία πέντε δεκαετιών, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για την πλήρη μετάβαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων ρομποτικών μονάδων, γραμμών συναρμολόγησης μπαταριών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τοποθετεί τη μονάδα στο επίκεντρο της στρατηγικής «ElectriCity» του ομίλου Renault.

Η παραγωγή του Renault 5 E-Tech Electric στη Γαλλία ενισχύει την ευρωπαϊκή αυτονομία στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, με τη γαλλική φίρμα να επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα μηχανικά μέρη, επενδύοντας σε τοπικές συνεργασίες και στην ανάπτυξη δικής της τεχνολογίας μπαταριών. Η Renault έχει επιλέξει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των ηλεκτρικών της οχημάτων στο συγκρότημα Ampere ElectriCity, όπου τα δύο τρίτα των προμηθευτών (μεταξύ αυτών και το Clermont για τους ηλεκτροκινητήρες) βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων και η πλειονότητα των πελατών σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων.

Το Douai, μαζί με τα κοντινά εργοστάσια στο Maubeuge (Renault 4 E-Tech Electric) και τη μονάδα μπαταριών στο Ruitz (ειδικεύεται στη δημιουργία εξαρτημάτων κιβωτίων και στην παραγωγή κελυφών μπαταρίας μέσω της κοινοπραξίας Minth Electricity Technology) συγκροτεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κόμβο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, στόχος είναι η παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων ηλεκτρικών μοντέλων ετησίως μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η επιτυχία του Renault 5 E-Tech Electric έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τοπική κοινωνία. Η μονάδα στο Douai έχει ήδη δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ προγράμματα επιμόρφωσης βοηθούν τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Hauts-de-France, που τα τελευταία χρόνια επαναπροσδιορίζει το βιομηχανικό της προφίλ.

Με το πρώτο μεγάλο ορόσημο να έχει ήδη επιτευχθεί, η Renault στρέφει το βλέμμα της στην ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας και στην επέκταση της γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων. Το Renault 5 E-Tech Electric αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές, ενώ η παραγωγή «Made in France» αναδεικνύεται σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το Douai, επί δεκαετίες σύμβολο γαλλικής βιομηχανικής υπεροχής, φαίνεται πως έχει μπει σε μια νέα εποχή — και το Renault 5 E-Tech Electric είναι ο καλύτερος πρεσβευτής αυτής της αλλαγής. Για αρκετούς μήνες το ηλεκτρικό R5 αποτελεί το Νο1 στην κατηγορία των ηλεκτρικών μικρών στην Ευρώπη, ενώ καταλαμβάνει τη 2η θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στη Γαλλία έχει εδραιωθεί στην κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τον Οκτώβριο ανέβηκε στην κορυφή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ολλανδία και την Ισπανία είναι το Νο1 της κατηγορίας του. Παράλληλα, το Renault 5 E-Tech Electric επεκτείνεται πέρα από την Ευρώπη. Προσφάτως στη λίστα των χωρών που πωλείται προστέθηκαν η Τουρκία, το Ισραήλ και το Μαρόκο, ενώ νέες αγορές θα ακολουθήσουν το 2026.