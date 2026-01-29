Ένα ηλεκτρικό SUV χωρίς άγχος αυτονομίας - και μάλιστα σε δελεαστική τιμή

Σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει αλλά οι υποδομές φόρτισης εξακολουθούν να προβληματίζουν, τα ηλεκτρικά μοντέλα με Range Extender, που αποτελούν μια διαφορετική εκδοχή των Plug in Hybrid, έρχονται να γεφυρώσουν το χάσμα βενζίνης-ρεύματος και να απαλλάξουν τον οδηγό από το άγχος της αυτονομίας. Το Leapmotor C10 REEV «πατάει» πειστικά σε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία, προσφέροντας μάλιστα ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού σε μια άκρως ανταγωνιστική τιμή.

Η ιδέα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που μπορεί να φορτίζεται μόνο του κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Όχι άδικα, με το Leapmotor C10 REEV (Range Extended Electric Vehicle) να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και να είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά του: ένα ηλεκτρικό όχημα με σύστημα επέκτασης της αυτονομίας. Και είναι αυτή η τεχνολογία REEV που έρχεται να προσφέρει κίνηση στο C10 αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα των 215 ίππων που το όχημα διαθέτει, χωρίς όμως να βάζει τον οδηγό στη διαδικασία να σκεφτεί ότι θα αναγκαστεί να αναζητήσει τρόπο φόρτισης της μπαταρίας του αυτοκινήτου του, σε κάποια μακρινή διαδρομή του. Πώς το επιτυγχάνει αυτό;

Το μεγάλο μυστικό είναι η ύπαρξη κάτω από το εμπρός καπό δύο μονάδων ισχύος: μιας γεννήτριας 50 kW (με εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης 96,5% που σημαίνει πως χρειάζονται μόνο 0,3 λίτρα βενζίνης για να παραχθεί 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας) και ενός 4-κύλινδρου κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρου (λειτουργεί σε θερμοδυναμικό κύκλο “Atkinson” για υψηλότερη αποδοτικότητα σε σχέση με τον κλασικό κύκλο “Otto”), του οποίου μοναδική αποστολή είναι η κίνηση αυτής της γεννήτριας (δεν κινεί ποτέ τους τροχούς) για τη φόρτιση της μπαταρίας που το C10 REEV ως ηλεκτρικό όχημα αναπόφευκτα διαθέτει, αλλά και την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους πίσω τροχούς.

Η μπαταρία με τη σειρά της έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh και μπορεί να φορτιστεί σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW, κάτι που σημαίνει ανάκτηση του 50% της ενέργειας σε μόλις 18’. Εκτός από τα 3 προγράμματα λειτουργίας του αυτοκινήτου (Άνεση, Σπορ και Εξατομικευμένο) υπάρχουν 4 λειτουργίες ενέργειας: α) EV+ [μεγιστοποιεί τη χρήση της μπαταρίας επιτρέποντας στη γεννήτρια να ξεκινά μόνο κάτω από το 10%, ιδανικό για αύξηση των χιλιομέτρων που διανύονται σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία], β) ΕV [δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική οδήγηση για τις καθημερινές μετακινήσεις, με τη γεννήτρια να ξεκινά μόνο όταν η μπαταρία πέσει κάτω από το 25%], γ) Καύσιμο [διατηρεί τo επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σε υψηλό επίπεδο χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια, ιδανικό για μακρινά ταξίδια με περιορισμένες δυνατότητες φόρτισης] και δ) Ισχύς+ [διατηρεί τη γεννήτρια σε συνεχή λειτουργία για να εξασφαλίζει ισχυρή απόδοση σε απαιτητικές συνθήκες ή σε συνθήκες χαμηλής μπαταρίας].

Στην πράξη, ο κινητήρας σε ρόλο γεννήτριας καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του C10 REEV για ενέργεια, καταναλώνοντας κάτω από 6,0 λίτρα/100 χλμ. (εμείς είδαμε ακόμα και 5,5 λίτρα/100 χλμ. υπό ευνοϊκές συνθήκες), ενώ από την άλλη η μπαταρία μπορεί να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία πολύ πάνω από τα 100 χλμ. και να προσεγγίσει την εργοστασιακή τιμή των 145 χιλιομέτρων, αν και ποτέ δεν θα μείνεις από ενέργεια παρά μόνο αν το επιδιώξεις. Η κατανάλωση των 16 kWh/100 χλμ. είναι κάτι που το επιβεβαιώνει. Η συνδυαστική αυτονομία μάλιστα ξεπερνάει, θεωρητικά, τα 1.000 χιλιόμετρα.

Δείτε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος κίνησης του Leapmotor C10 REEV - NEXT GENERATION PHEV σε αυτό το video.

Όποιος έχει οδηγήσει το αμιγώς ηλεκτρικό C10, δύσκολα θα αντιληφθεί ουσιαστικές διαφορές μπαίνοντας στο επαναφορτιζόμενο Range Extender μοντέλο. Η αίσθηση παραμένει γνώριμη, ηλεκτρική και πολιτισμένη, με το C10 REEV να διατηρεί τον χαρακτήρα που έχει ήδη κερδίσει θετικές εντυπώσεις, προσθέτοντας όμως εκείνη την επιπλέον σιγουριά που προσφέρει η δυνατότητα αυτοφόρτισης.

Η ποιότητα κατασκευής αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο ηχηρά μηνύματα που περνά το Leapmotor C10 REEV. Τα υλικά είναι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά καλά συναρμολογημένα, σε βαθμό που υπενθυμίζει χαρακτηριστικά ότι ήρθε η ώρα να ξεχάσουμε οριστικά τα στερεότυπα περί κινεζικής προέλευσης που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όταν μιλάμε σήμερα για κινεζικά αυτοκίνητα, μιλάμε για υψηλή ποιότητα κατασκευής στο σύνολο σχεδόν των Κινέζων κατασκευαστών - και το C10 REEV το επιβεβαιώνει με τον πιο πειστικό τρόπο. Τα σκληρά πλαστικά στο εσωτερικό είναι ελάχιστα, με τις περισσότερες επιφάνειες να είναι φιλικές στην αφή και να αποπνέουν μια άκρως ποιοτική αίσθηση.

Ο εξοπλισμός, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς από την πρώτη στιγμή που θα μπει στο αυτοκίνητο και θα πατήσει το κουμπί εκκίνησης, είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Το ψηφιακό περιβάλλον αποκαλύπτει άμεσα την παρουσία πληθώρας συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα απεικόνισης του περιβάλλοντος χώρου, το οποίο προβάλλει σε πραγματικό χρόνο οχήματα και πεζούς γύρω από το αυτοκίνητο στον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών. Είναι αλήθεια βέβαια ότι σπανίως ασχολείσαι ενεργά με αυτές τις απεικονίσεις – οι ηχητικές προειδοποιήσεις ή οι παρεμβάσεις στο τιμόνι είναι συνήθως αρκετές για να σε επαναφέρουν στην τάξη όταν χρειάζεται.

Aκολουθώντας, σε κάποιο βαθμό, τον δρόμο που χάραξε η Tesla, η Leapmotor έχει μεταφέρει πάμπολλες λειτουργίες στην κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών. Αυτό αναμφίβολα κάνει τον χειρισμό πιο σύνθετο, ειδικά στην αρχή. Ναι, με τον χρόνο συνηθίζεις και τα πράγματα γίνονται ευκολότερα, όμως δεν παύει να ισχύει ότι ορισμένοι φυσικοί διακόπτες – με πρώτο και καλύτερο τον κλιματισμό – θα έκαναν την καθημερινότητα πιο απλή.

Εκτός από ποιοτική, η καμπίνα του Leapmotor C10 REEV είναι και ιδιαίτερα ευρύχωρη – πραγματικά τεράστια – και είναι σε θέση να φιλοξενήσει χωρίς παραχωρήσεις ακόμα και 5 μεγαλόσωμους επιβάτες, με τους πίσω να μπορούν να καθίσουν και σταυροπόδι. Το πορτμπαγκάζ, από τη μεριά του, χωρά 400 λίτρα αποσκευών κάτι που σημαίνει ότι ναι μεν δεν είναι μικρό, αυτό είναι σαφές, αλλά δεν το λες και μεγάλο με βάση τα δεδομένα της κατηγορίας.

Στον τομέα της πρακτικότητας, τώρα, υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που αξίζουν αναφοράς. Για παράδειγμα, το ντουλαπάκι του συνοδηγού είναι σχετικά μικρό, ωστόσο το μεγάλο ντουλαπάκι στο υποβραχιόνιο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα έρχεται να εξισορροπήσει την κατάσταση, προσφέροντας άφθονο χώρο για καθημερινά αντικείμενα. Καλοδεχούμενη είναι και η διαμόρφωση του χώρου κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, όπου τακτοποιείς τα καλώδια φόρτισης.

Στα ισχυρά σημεία του C10 REEV συγκαταλέγεται αναμφίβολα και η ανάρτηση. Καταφέρνει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης χωρίς να δημιουργεί αίσθηση χαλαρότητας ή ασάφειας. Το αυτοκίνητο παραμένει «στιβαρό» στον δρόμο, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, χωρίς να χάνει τον έλεγχο ή τη συνοχή του. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV με σαφή προσανατολισμό στην άνεση και την ποιοτική κύλιση, στοιχεία στα οποία η ανάρτηση διακρίνεται, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες παρά την παρουσία τροχών 20 ιντσών. Σημαντική συμβολή σε αυτή την αίσθηση έχει και ο βενζινοκινητήρας, ο οποίος λειτουργεί αθόρυβα και πολιτισμένα, χωρίς να γίνεται ενοχλητικός είτε στην αστική μετακίνηση είτε στο ταξίδι.

Παρά τον οικογενειακό και προσανατολισμό του, χάριν του οποίου έχει δοθεί έμφαση στην άνεση της ανάρτησης, το C10 REEV δεν αιφνιδιάζει αρνητικά όταν έρθει η ώρα της… στροφής. Αντιθέτως, αποδεικνύεται ασφαλές και αποτελεσματικό, με τις κλίσεις του αμαξώματος να παραμένουν σε λογικά επίπεδα και το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης να εμπνέει εμπιστοσύνη στον οδηγό για τη διατήρηση ενός χαλαρά σβέλτου ρυθμού. Ενώ οι όποιες τάσεις υπερστροφής προκύπτουν, λόγω της μετάδοσης της κίνησης στους πίσω τροχούς, ελέγχονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης.

Στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας, το C10 REEV δηλώνει ξεκάθαρα «παρών». Διαθέτει 12 αισθητήρες και 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, προσφέροντας αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ADAS περιλαμβάνονται το Full Speed Adaptive Cruise Control, το Lane Centering Control, το Traffic Jam Assist, το Automatic Emergency Braking και το Rear Cross-Traffic Braking. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στις δοκιμές του Euro NCAP το μοντέλο απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε το Leapmotor C10 REEV εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της μάρκας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο SUV με άφθονους χώρους, αύρα πολυτέλειας και προηγμένη τεχνολογία που φροντίζει τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αποδοτικότητα και την οικονομία, προσφερόμενο σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση αξίας-τιμής: τα 33.900 ευρώ (με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια) είναι σαφώς λίγα για αυτά που προσφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο. Tο ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Design (αυτό της δοκιμής μας) διαθέτει επιπλέον δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20 ιντσών και πίσω σκούρα κρύσταλλα. Να σημειωθεί ότι και στα δύο επίπεδα εξοπλισμού, ο φόρος που επιβαρύνει το χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός ενώ υπάρχει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο και δωρεάν στάθμευση στις ελεγχόμενες ζώνες.

Τέλος, όπως κάθε Leapmotor, το C10 REEV συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση ή 100.000 χιλιόμετρα για τα μηχανικά μέρη, 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία υψηλής τάσης, καθώς και δωρεάν οδική βοήθεια για 5 έτη.