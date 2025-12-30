Ένα ηλεκτρικό με στυλ που βλέπεις και χαρακτήρα που δεν περιμένεις…

Το νέο Renault 5 E-Tech Electric δεν είναι απλώς μια σχεδιαστική νοσταλγική αναβίωση μιας μεγάλης επιτυχίας της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι ένα 100% σύγχρονο τεχνολογικά μοντέλο που πέραν του ότι αποτελεί χάρμα οφθαλμών προσφέρει αυτό που ονομάζουμε απόλαυση της οδήγησης σε απίστευτες ποσότητες! Και αυτό είναι αλήθεια ότι δεν είναι το πρώτο που περιμένεις από ένα πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Όταν ένα αυτοκίνητο που βρίσκεις όμορφο σε κάνει να χαμογελάς όταν το οδηγείς, τότε αυτό βρίσκεται χωρίς αμφιβολία στο δρόμο για την επιτυχία. Έχουμε λοιπόν ένα ολοκαίνουργιο μικρό ηλεκτρικό, το νέο Renault 5 E-Tech Electric, το οποίο όχι μόνο καταφέρνει να κερδίζει τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά, αλλά και να γίνεται επί της ουσίας συμπαθές, εν κινήσει, κατακτώντας την καρδιά του ανθρώπου που κάθεται πίσω από το τιμόνι του, ακόμα αν αυτός δεν θέλει να ούτε να ακούει για «ηλεκτρικό».

Ένα κλικ κάτω από τα 4 μέτρα, φαρδύ και με αισθητική που στοχεύει κατ’ ευθείαν στο συναίσθημα, το Renault 5 E-Tech Electric έρχεται να αποτελέσει ένα νέο σύμβολο στυλ και νεανικής ενέργειας, όπως ακριβώς το Renault 5 των δεκαετιών του 70 και του 80.

Όλα τα στοιχεία του νέου Renault 5 έχουν κάτι από το παρελθόν, όντας όμως προσαρμοσμένα στη digital εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στην περίπτωση του Renault 5 E-Tech Electric της δοκιμής έχουμε ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς, με 150 ίππους και ροπή 245 Nm, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία NMC 52 kWh (θυμίζουμε υπάρχει και μία πιο προσιτή έκδοση με 120 ίππους και μπαταρία 40 kWh), που προσφέρουν άμεση απόκριση στο γκάζι και σβέλτες επιταχύνσεις (0-100 km/h σε 8,0’’).

Μάλιστα, παρά τον αστικό χαρακτήρα της μπαταρίας αυτής και παρά τη μόνο μια επιλογή για την ένταση ανάκτησης ενέργειας (B), το Renault 5 εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μοντέρνα ηλεκτρική του τεχνολογία και την εξαιρετική διαχείριση ενέργειας για να εμφανίζει χαμηλή κατανάλωση και μια αυτονομία που σε μικτές συνθήκες πλησιάζει τα 400 χιλιόμετρα.

Σχετικά με τη φόρτιση τώρα, η υποδοχή DC στα 100 kW υπόσχεται αναπλήρωση ενέργειας από το 15-80% σε 30 λεπτά, ενώ με on board φορτιστή AC 11 kW η πλήρης φόρτιση σε αντίστοιχο wallbox είναι υπόθεση περίπου 4,5 ωρών. Το Renault 5 διαθέτει επίσης ένα νέο αμφίδρομο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος συμβατό με τις τεχνολογίες V2L (Vehicle to Load), για τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία του, και V2G (Vehicle to Grid), για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το αυτοκίνητο στο δίκτυο, όπου φυσικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τους παρόχους ενέργειας – και αν ρωτάτε για την Ελλάδα, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει την αναφορά μας στο Renault 5 κάνοντας λόγο για τον οδηγικό του χαρακτήρα, οπότε έρχεται η ώρα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για να πούμε ότι η σβελτάδα του Renault 5 της δοκιμής μας δένει ιδανικά με το σπορτίφ στήσιμο αυτού του ιδιαίτερου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που ξαφνιάζει ευχάριστα από την αρχή με την αίσθηση που προσφέρει στον οδηγό του. Βλέπετε, το γαλλικό αυτοκίνητο συνδυάζει μια σχεδόν premium ποιότητα κύλισης με μια «ζωντανή» οδική συμπεριφορά, που εν μέρει οφείλεται στην πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, αλλά και στο «συγκρατημένο» για τα δεδομένα των ηλεκτρικών οχημάτων βάρος (κάτω από 1.500 κιλά).

Έχουμε λοιπόν μικρές κλίσεις στις στροφές και άριστο έλεγχο των κινήσεων του μικρού σε μήκος αμαξώματος, με το τιμόνι να είναι ακριβές, να έχει «σωστό» βάρος και έντονη επαναφορά – και τελικά μια σπορτίφ χροιά. Έτσι, το γαλλικό ηλεκτρικό σουπερμίνι σε εμπνέει να μπεις «με φόρα» στη στροφή, αξιοποιώντας εκτός των άλλων και το χαμηλό κέντρο βάρους (που προκύπτει από την τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα του αυτοκινήτου) και το πολύ καλό «ζύγισμα». Στο ίδιο μήκος κύματος και τα δυνατά φρένα με τους 4 αεριζόμενους δίσκους, χωρίς κάποια μηχανική σύνδεση, αφού έχουμε να κάνουμε με σύστημα brake-by-wire. Έτσι λοιπόν, όταν το εμπιστευτείς, το Renault 5 E-Tech Electric θα σε ανταμείψει με μια συμπεριφορά απλώς εξαιρετικη…

Στην καθημερινότητα τώρα, δεν αργείς να ανακαλύψεις ότι η προς τα πίσω ορατότητα δεν είναι και η καλύτερη… Βέβαια, στους ελιγμούς αυτό είναι κάτι που αντισταθμίζεται εν μέρει από το σύστημα καμερών και αισθητήρων που διαθέτει το Renault 5, ενώ διαθέτοντας κύκλο στροφής 10,3 μέτρων αποδεικνύεται και αρκετά ευέλικτο στην πόλη, που αποτελεί, λόγω αυτονομίας, το βασικό πεδίο δράσης του.

Στο εσωτερικό διαπιστώνεις επίσης τη συνέπεια που χαρακτηρίζει το design του συγκεκριμένου μοντέλου, με ένα σαλόνι που συνδυάζει τη μινιμαλιστική σχεδίαση με την προηγμένη τεχνολογία και τη σημασία στην λεπτομέρεια. Ενώ ιδιαίτερο τόνο σε αυτό το περιβάλλον προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά διακριτικά στοιχεία, όπως η επένδυση από συνθετικό δέρμα στο ταμπλό, οι διπλές ραφές και το τετραγωνισμένο σχήμα του πίνακα οργάνων. Βέβαια, δεν πρόκειται για ένα κανονικό «καντράν», αλλά για μία ψηφιακή οθόνη 10,25 ιντσών, ενώ υπάρχει και μία «10άρα» κεντρική οθόνη αφής, από όπου ελέγχονται οι περισσότερες λειτουργίες και το (ευκολόχρηστο) σύστημα infotainment, το οποίο ενσωματώνει υπηρεσίες Google και τον ψηφιακό βοηθό “Reno” ο οποίος συνεργάζεται με το ChatGPT. Σημειώστε πως υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για το κλιματισμό, που είναι ευπρόσδεκτοι εργονομικά, όπως και τα κουμπιά στο τιμόνι που δεν ενεργοποιούνται τυχαία.

Ένα κεφάλαιο από μόνα τους είναι τα καθίσματα, η σχεδίαση των οποίων παραπέμπει στο θρυλικό Turbo “5άρι” προσφέροντας στήριξη, χωρίς όμως να κουράζουν. Πολύ προσεγμένη είναι και η ποιότητα των υλικών και των επενδύσεων, ακόμα και αν μιλάμε για βιώσιμα σκληρά πλαστικά στο πάνω μέρος του ταμπλό.

Φτάνοντας όμως στους χώρους, θα πρέπει να πούμε ότι το ηλεκτρικό Renault 5 δεν είναι ότι πιο ευρύχωρο υπάρχει, καθώς μπορεί μεν να βολέψει δύο μεγαλόσωμους ενήλικες μπροστά, όμως αυτοί που θα καθίσουν θα δυσκολευτούν πολύ να βολέψουν τα γόνατά τους, ενώ και το εσωτερικό ύψος δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις «αεράτο». Ο χώρος αποσκευών πάντως των 326 λίτρων κρίνεται ικανοποιητικός με βάση το μέγεθος του αυτοκινήτου, ενώ έχει και “κανονικό” σχήμα.

Κλείνοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι το Renault 5 E-Tech Electric δεν είναι σίγουρα ούτε ό,τι πιο φθηνό, αλλά ούτε και ό,τι πιο πρακτικό υπάρχει στην κατηγορία του. Όμως δεν φτιάχτηκε για να παίξει έναν τέτοιο ρόλο, δεν είναι ένα απλώς ένα ηλεκτρικό σουπερμίνι, με προηγμένη τεχνολογία. Είναι ένα cool, στυλάτο και γεμάτο προσωπικότητα «made in France» αυτοκίνητο, το οποίο «τσιγκλάει» το συναίσθημα και προσφέρει απλόχερα τη χαρά της οδήγησης… Εάν το δεις έτσι, τότε ναι, αξίζει τον κόπο να πληρώσεις κάτι παραπάνω!

Renault 5 E-Tech 150 Comfort Range

Κινητήρας Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας

Ισχύς 150 PS

Ροπή 245 Nm

0-100 km/h 8,0’’

Ταχύτητα 150 km/h

Κατανάλωση 14,9 kWh/100 km*

Μπαταρία 52 kWh

Αυτονομία 410 km*

ΜxΠxΥ 3.922x1.774x1.498 mm

Μεταξόνιο 2.540 mm

Βάρος 1.449 kg

Πορτμπαγκάζ 326 λίτρα

Τιμή € 32.900*

* Συνδυασμένη WLTP

**Έκδοση “techno” 52kWh/150hp χωρίς επιδότηση. Η πιο πλούσια έκδοση iconic κοστίζει € 34.900. Σημειώστε ότι διεθέσιμες είναι δύο ακόμα εκδόσεις 40kWh/120hp: “evolution” με € 26.900 και “techno” € 29.400.