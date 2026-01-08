Ένα full hybrid SUV με χαμηλή τιμή και εντυπωσιακά μικρό κόστος χρήσης

Με χώρους και πρακτικότητα μεσαίου οικογενειακού SUV, αλλά ετήσιο κόστος χρήσης μικρού αυτοκινήτου, το Ford Kuga FHEV διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά στην τιμή του συμβατικού έχοντας ταυτόχρονα και μειωμένα φορολογικά βάρη χάρη στο προηγμένο του, πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης.

Το Ford Kuga είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο και πρακτικό μεσαίο οικογενειακό SUV με ευχάριστα οδηγικά χαρακτηριστικά, αλλά και μοντέρνα γκάμα κινητήριων συνόλων. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το FHEV, από τα αρχικά των λέξεων Full Hybrid Electric Vehicle και είναι αυτό ακριβώς που καταλάβατε: Μια full υβριδική έκδοση, που υπόσχεται χαμηλό κόστος χρήσης, αν και μέχρι πρότινος ο μεγάλου κυβισμού κινητήρας αποτελούσε τροχοπέδη για τους περισσότερους λόγω των σχετικών φορολογικών βαρών.

Με μια κίνηση-ματ όμως, η ελληνική αντιπροσωπεία προχωράει σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα και τονίζει τη θέση του Kuga 2.5L FHEV στην κατηγορία των μεσαίων υβριδικών SUV, το οποίο υποστηρίζεται πλέον από μια δυναμική προωθητική ένεργεια που καθιστά το μοντέλο πολύ πιο ελκυστικό. Σαν αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τα μειωμένα φορολογικά βάρη και την περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου, διαμορφώνεται ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο για τους ιδιώτες αγοραστές που αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με έμφαση στην οικονομία χρήσης και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Πιο συγκεκριμένα, το Ford Kuga 2.5L FHEV διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά με τιμή 31.494 ευρώ, τοποθετούμενο ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με τη βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου. Η τιμή αυτή ευρώ αφορά στην έκδοση Titanium που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- προβολείς full LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED, ράγες οροφής σε μαύρο ματ χρώμα, ζάντες ελαφρού κράματος 17″ με φινίρισμα Shadow Silver, υφασμάτινα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, και λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 13,2 ιντσών με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και φωνητικών εντολών, πλοήγηση και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών.

Η νέα τιμή που προκύπτει από το όφελος των 2.500 ευρώ καθιστά την επιλογή της full υβριδικής έκδοσης σαφώς πιο προσιτή, χωρίς να απαιτείται πλέον σημαντική οικονομική υπέρβαση από την πλευρά του αγοραστή. Παράλληλα, η απουσία τελών κυκλοφορίας ενισχύει περαιτέρω το συνολικό όφελος, ιδιαίτερα σε βάθος χρόνου.

Σημαντική είναι και η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς που συνοδεύει το συγκεκριμένο μοντέλο. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται πλέον στα 100 ευρώ, έναντι 655 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα. Η μείωση αυτή αφορά τόσο την αντικειμενική δαπάνη όσο και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, περιορίζοντας αισθητά το ετήσιο κόστος κατοχής για τους ιδιώτες. Σε ένα περιβάλλον όπου τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιλογής, το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στον τομέα της κατανάλωσης καυσίμου, το Ford Kuga 2.5L FHEV έχει να επιδείξει μια εντυπωσιακά χαμηλή μέση τιμή, τα 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη επίδοση το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο αποδοτικά SUV της κατηγορίας του, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος και το βάρος του οχήματος. Παράλληλα, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 900 km με ένα γέμισμα, διευκολύνοντας τόσο τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και τα ταξίδια εκτός πόλης.

Θα πρέπει να θυμίσουμε πως το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα του Kuga λειτουργεί χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης, στοιχείο που απλοποιεί τη χρήση του για οδηγούς που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης. Η μπαταρία επαναφορτίζεται μέσω του συστήματος αναγεννητικής πέδησης, καθώς και από τον ίδιο τον κινητήρα βενζίνης όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Σύμφωνα με τη Ford, το όχημα μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε ποσοστό έως και 64% σε αστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών.

Σε τεχνικό επίπεδο, το υβριδικό σύστημα βασίζεται σε έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων και λειτουργία στον κύκλο Atkinson. Ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό, υγρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,1 kWh. Η μπαταρία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο δάπεδο, συμβάλλοντας στη σωστή κατανομή βάρους και την ασφάλεια. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT, με στόχο την ομαλή λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας. Η ισχύς φτάνει τους 180 ίππους, που εξασφαλίζουν επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα.

Κατά τ’ άλλα, το Ford Kuga 2.5L FHEV διατηρεί τον οικογενειακό και πρακτικό χαρακτήρα του Kuga όπως το έχουμε γνωρίσει στην τρέχουσα γενιά του, προσφέροντας μεγάλους χώρους, ανέσεις αλλά και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης. Το χαμηλό κόστος χρήσης, που παραπέμπει περισσότερο σε μικρότερο αυτοκίνητο πόλης, συνδυάζεται με τον εξοπλισμό και την άνεση ενός μεσαίου SUV.

Σημειώστε ότι η Ford Motor Ελλάς προσφέρει το υβριδικό Kuga σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9%, καθώς και με 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Οι παροχές αυτές στοχεύουν στη διευκόλυνση της απόκτησης και στη μείωση της αβεβαιότητας για μελλοντικά έξοδα, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που δίνει έμφαση στην προβλεψιμότητα και τη συνολική οικονομία.