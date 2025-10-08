Ένα ευχάριστο «αυτόματο» μικρό…

Το ανανεωμένο Hyundai i20 προσφέρει όχι μόνο ευελιξία, αλλά και μεγάλη διευκόλυνση του οδηγού ως “αυτόματο”, με την έκδοση N-Line να δίνει έναν σπορτίφ τόνο στο μικρό κορεάτικο μοντέλο, που επιπλέον διαθέτει και έναν αέρα πολυτέλειας.

Στο πλαίσιο της ανανεώσής του, το Hyundai i20 απέκτησε και έκδοση N-Line με σπορτίφ χαρακτηριστικά, όπως το μοντέλο που δοκιμάζουμε με το 7άρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Οι εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές είναι διακριτικές, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ευχάριστες δυναμικές λεπτομέρειες και Ν λογότυπα στην εξωτερική εμφάνιση.

Στην υλοποιημένη από σκληρά πλαστικά πλην όμως γεροδεμένη και σωστά φινιρισμένη καμπίνα, ξεχωρίζουν (εκτός φυσικά από τις απαραίτητες πλέον ψηφιακές οθόνες που υπάρχουν και στις απλές εκδόσεις) οι κόκκινες ραφές, τα σπορ καθίσματα, το λογότυπο N-Line στο τιμόνι και τα πεντάλ αλουμινίου.

Χωροταξικά δεν υπάρχουν αλλαγές, με το i20 να παραμένει ένα από τα πιο ευρύχωρα μικρά, αν και η μπαταρία του ήπια υβριδικού συστήματος 48V κλέβει λίτρα από το πορτ-μπαγκάζ – τα 262 λίτρα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτω από το μέσο όρο της κατηγορίας.

Πάντως, το μικρό της Hyundai δεν παύει να είναι είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της κατηγορίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της έκδοσης με το κιβώτιο 7-DCT, που έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί από την ίδια τη Hyundai – συγκαταλέγεται δε χωρίς αμφιβολία στα πλεονεκτήματα του i20: Είναι ομαλό στη λειτουργία, χωρίς να ξεκινάει απότομα, και εναλλάσσει σωστά τις σχέσεις, απογειώνοντας την ευκολία οδήγησης - ειδικά στην πόλη. Σε συνδυασμό με τον πολιτισμένο 3κύλινδρο κινητήρα των 100 ίππων έχουμε ένα ευέλικτο σύνολο που κινείται και προσπερνάει σβέλτα, χωρίς μάλιστα να «ξεφεύγει» σε κατανάλωση (μια μέση τιμή στα 7,5 lit./100 km).

Σε αυτό συμβάλει και η ήπια υβριδική τεχνολογία που συνοδεύει το συνδυασμό του συγκεκριμένου κινητήρα με το αυτόματο κιβώτιο 7-DCT, που αλλάζει τη λειτουργία και το όριο αλλαγής σχέσης ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα (Eco, Normal, Sport). Μάλιστα, έχοντας επιλέξει τη λειτουργία Εco και σηκώνοντας σηκώνεις το πόδι από το γκάζι, σβήνει το μοτέρ και ενεργοποιείται η λειτουργία ελεύθερης κύλισης.

Από κει και πέρα, το i20 N-Line αποδεικνύεται πολύ ευχάριστο στην οδήγηση, αν και είναι αλήθεια πως θα θέλαμε paddles στο τιμόνι για σειριακές εναλλαγές σχέσεων (αυτές γίνονται μόνο με το λεβιέ). Στην πράξη όμως, οι στάνταρ τροχοί των 17 ιντσών και η σφιχτούτσικη ανάρτηση δημιουργούν ένα σύνολο με σπορτίφ χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με την αίσθηση του τιμονιού, το καλό κράτημα, τη σταθερότητα στον ανοιχτό δρόμο και τα δυνατά φρένα σε προτρέπουν να οδηγήσεις σβέλτα, χωρίς μάλιστα ουσιαστικές θυσίες στην άνεση.

Για το ήπια υβριδικό Hyundai i20 με το αυτόματο κιβώτιο, η βασική τιμή είναι στα 21.290 ευρώ, ωστόσο στην έκδοση N Line της δοκιμής, το κόστος ανεβαίνει στα 24.190 ευρώ, ύστερα και από την έκπτωση της Hyundai. Δεν είναι λίγα, αλλά πέρα από τον ξεχωριστό χαρακτήρα παίρνεις ένα πλήρες «πακέτο» εξοπλισμού, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σουίτα συστημάτων ασφαλείας Hyundai Smart Sense, αυτόματο κλιματισμό, αλουμινένια πεντάλ, εμπρός και πίσω φώτα LED, κάμερα όπισθεν, το σύστημα τηλεματικής Hyundai BlueLink, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων και έγχρωμη οθόνη αφής 10,25 ιντσών, καθώς και σπορ καθίσματα. Αξίζει τέλος να αναφέρουμε στα υπέρ και την 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, που ισχύει άλλωστε για όλα τα μοντέλα της Hyundai.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 7-DCT N Line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας 3κύλινδρος, 998 κ.εκ.

Ισχύς (PS/rpm) 100/6.000

Ροπή (Nm/rpm) 200/2.000-2.500

0-100 km/h 12,1’’

Tαχύτητα 180 km/h

Κατανάλωση* 5,3 lit./100 km

Εκπομπές CO2 115-124 g/km

ΜxΠxΥ 4065x1775x1450 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2580 mm

Βάρος 1.115 kg

Πόρτμπαγκάζ 262 λίτρα

Τιμή €24.190 (έκδοση N-Line)

*Συνδυασμένος κύκλος WLTP