Δεν παίζονται οι Κινέζοι…

Ακόμα μια κινεζική μάρκα μπαίνει στην ελληνική αγορά, κάνοντας ότι είναι δυνατόν προκειμένου να μας εκπλήξει – και ας έχουν δει τα μάτια μας αρκετά δείγματα γραφής της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας του ασιατικού γίγαντα. Ο λόγος για την Changan - μια εταιρία που κατασκευάζει ετησίως πάνω από 2,5 εκ. αυτοκίνητα - την οποία φέρνει στην Ελλάδα ο όμιλος Βασιλάκη. Η αρχή γίνεται με δύο πλήρως ηλεκτρικά SUV που έχουν τιμή άκρως ανταγωνιστική!

Το γεγονός ότι ο Γιώργος Βασιλάκης μιλώντας προχθές στους δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου κατά την επίσημη παρουσίαση της νέας μάρκας, είπε ότι «δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο “open minded” συνεργάτες, αναφερόμενος στους ανθρώπους της Changan μόνο τυχαίο δεν είναι. Γιατί ο κ. Βασιλάκης, εκτός από Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, είναι και ο CEO της Autohellas – με αυτήν την ιδιότητα άλλωστε μίλησε στην εκδήλωση – και επικεφαλής ενός ομίλου που υπό την ευρύτερη ομπρέλα του, ως εισαγωγέας, έχει εταιρίες πρώτης γραμμής όπως η Kia, η Hyundai, η Fiat, η Jeep, η Seat και η Cupra κ.ά.

Και δεν είναι τυχαίο επειδή η Changan είναι μια εταιρία με 21 κέντρα παραγωγής και 39 εργοστάσια σε διάφορα σημεία της Γης, η οποία δίνει το παρών σε έξι μεγάλες περιφερειακές αγορές, με εξαγωγές σε 103 χώρες. Η εταιρεία αυτή απασχολεί περισσότερους από 145.000 εργαζομένους και κατάφερε το 2024 να πουλήσει περισσότερα από 2,68 εκατομμύρια οχήματα. Ενώ μέχρι τον Απρίλιο του 2024, οι συνολικές πωλήσεις όλων των κινεζικών μαρκών που ανήκουν στην CHANGAN είχαν ξεπεράσει τις 26,33 εκατομμύρια μονάδες!

Είναι δε μια εταιρία η Changan που τώρα βρίσκεται σε φάση περαιτέρω ανάπτυξης και μπαίνει σε νέες αγορές – σε πάνω από 10 χώρες της ΕΕ, με περισσότερα από 1.000 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης μέσα στο 2025, όπως μάθαμε από τον Leevon Tian Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Changan Ευρώπης.

Είναι επίσης μια εταιρία που δεν θα βασιστεί μόνο σε πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα (BEV), αλλά σύντομα, το 2026, θα εμπλουτίσει την γκάμα της με τις Plug in hybrid (PHEV) εκδόσεις των δύο – υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας - ηλεκτρικών SUV που είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά στην παρουσίαση. Μέσα δε στο 2026 θα κάνει την εμφάνισή του και ένα μικρότερο πλήρως ηλεκτρικό SUV (B-SUV), το οποίο θα αποκτήσει και PHEV «αδελφάκι» το 2027, όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός διευθυντής της Changan Hellas, Μάριος Μπαρκής. Το 2027 η γκάμα θα εμπλουτιστεί περαιτέρω από ένα ακόμα μεγαλύτερο μοντέλο, ένα D+ SUV που θα είναι διαθέσιμο και ως BEV, και ως PHEV.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής που διαπιστώσαμε, έστω και με τα αυτοκίνητα στατικά, και την τιμολογιακή πολιτική που θα δείτε παρακάτω, δεν θα θεωρήσουμε παράδοξο το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι της Changan, Έλληνες και ξένοι, δεν έκρυβαν την αισιοδοξία τους για το ελληνικό εγχείρημα της εταιρίας.

Τη σημασία που δίνει η μεγάλη αυτή εταιρία στη μικρή αγορά της Ελλάδας δείχνει τέλος η παρουσία στην εκδήλωση από τη μια του Klaus Zyciora, Αντιπροέδρου της Changan Automobile, και από την άλλη του Γιώργου Κούκου, του Έλληνα σχεδιαστή και Διευθυντή Εξωτερικής Σχεδίασης στο ευρωπαϊκό κέντρο design της εταιρίας στο Τορίνο.

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στα δύο μοντέλα με τα οποία πραγματοποιεί το ξεκίνημά της στην ελληνική αγορά η Changan:

1.Changan Deepal S07

Το Deepal S07, η ηλεκτρική ναυαρχίδα της Changan έχει μήκος 4,75 m και κομψή, τύπου coupe-SUV σιλουέτα, γεγονός όχι άσχετο με τον καλό αεροδυναμικό συντελεστή: Cd 0,26. Βασισμένο στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture), το S07 διαθέτει μπαταρία 79,97 kWh που υπόσχεται αυτονομία 475 km, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW (φόρτιση 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά), διαθέτοντας παράλληλα onboard charger AC 11 kW. Διατίθεται μόνο σε έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) με ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων (ροπή 320 Nm), που προσδίδει καλές επιδόσεις: από 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Στο άκρως ποιοτικό εσωτερικό ξεχωρίζει η περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 15,6” (στρέφεται είτε προς τον οδηγό είτε προς τον συνοδηγό, ώστε να είναι πιο εύχρηστη και ευανάγνωστη), ενώ στάνταρ είναι το AR Head-Up Οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας. Το S07 διαθέτει επίσης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων (συμπεριλαμβανομένης οσφυϊκής στήριξης 4 κατευθύνσεων), με λειτουργία μνήμης και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 4 κατευθύνσεων.

Το αυξημένο μεταξόνιο των 2.900 mm συμβάλλει στη δημιουργία των μεγάλων χώρων για επιβάτες που προσφέρει το ηλεκτρικό SUV της Changan, ενώ το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 510 λίτρων (συμπληρώνεται από τα εντυπωσιακά 125 λίτρα του μπροστινού χώρου «frunk»).

Στον τομέα του εξοπλισμού έχουμε μία και μοναδική πλούσια έκδοση, την ULTRA, η οποία προσφέρει, μεταξύ άλλων, πλήρες πακέτο ευφυών συστημάτων οδήγησης Huawei Qiankun ADS SE με λειτουργίες NCA, Traffic Jam Assist και 360° κάμερες. Στον τομέα της ασφάλειας, προσφέρει, το S07 διαθέτει 9 αερόσακους, ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και AI Vision για ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών.

Η τελική τιμή του Deepal S 07 διαμορφώνεται στα 38.590 ευρώ, χάρη στην κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, αλλά και το EV Bonus των 3.400 ευρώ που προσφέρει η αντιπροσωπεία για το λανσάρισμα.

Η είσοδος της Changan στην ελληνική αγορά γίνεται με τα Deepal 05 και Deepal 07, αμφότερα σχεδιασμένα υπό το βλέμμα ενός Έλληνα, του Γιώργου Κούκου, που ήταν παρών στην εκδήλωση για την παρουσίαση της μάρκας.

2. Changan Deepal S05

To ηλεκτρικό C-SUV της Changan, Deepal S05, έχει μήκος 4.598 mm, μοντέρνα εμφάνιση, έντονο ευρωπαϊκό «αέρα» (μιας και σχεδιάστηκε στο κέντρο design της εταιρείας στο Τορίνο της Ιταλίας), αλλά και πολύ χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας, μόλις 0,25.

Και εδώ, στην ποιοτική καμπίνα πρωταγωνιστεί μια μεγάλη οθόνη αφής 15,4 ιντσών, ενώ το μεταξόνιο των 2.880mm συμβάλει στην ευρυχωρία, με το χώρο αποσκευών να έχει όγκο 492 λίτρα (με δυνατότητα αύξησης στα 1.250 λίτρα με το «πέσιμο» των πίσω καθισμάτων).

Διατίθεται, κατ’ αρχάς, σε έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD), με έναν ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων (με ροπή 290 Nm), ο οποίος τροφοδοτείται από μια μπαταρία τεχνολογίας LFP, 68,8 kWh. Η υποσχόμενη αυτονομία είναι 485 km, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε 7,5 δευτερόλεπτα. Για τους πιο απαιτητικούς η Changan προσφέρει και μία τετρακίνητη (AWD) έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά ισχύ 435 ίππων και ροπή 502 Nm, επιτρέποντας το γνωστό 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα! Η ενέργεια παρέχεται από την ίδια με την RWD έκδοση μπαταρία των 68,8 kWh, με την υποσχόμενη αυτονομία να είναι κατά τι μειωμένη (445 km).

Από την άποψη του εξοπλισμού, η γκάμα προσφέρεται με δύο «πακέτα». Στο εισαγωγικό “MAX”, ο εξοπλισμός είναι ήδη πλούσιος περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στάνταρ κεντρική οθόνη αφής με online πλοήγηση, επενδύσεις vegan δέρματος, ηλεκτρικά καθίσματα, κάμερα 360 μοιρών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, πλήρη σουίτα συστημάτων ΑDAS και τεχνολογία V2L για φόρτιση ηλεκτρικών συσκεών. Ακόμα πιο πλούσιο το πακέτο ULTRA (το μόνο διαθέσιμο για την AWD έκδοση) θα καλύψει και τον πιο απαιτητικό, αφού προσθέτει μεταξύ άλλων, πανοραμική ηλιοροφή, Ηead up Display, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, ασύρματη φόρτιση 50W και περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών.

Η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική για την κατηγορία και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, το Deepal S05 κοστίζει 32.990 ευρώ, τιμή που περιλαμβάνει το EV Bonus της εισαγωγικής εταιρείας (2.000 ευρώ στην βασική έκδοση και 3.000 εύρω στις άλλες) και την κρατική επιδότηση (3.000 ευρώ).

Με «σοβαρή» εγγύηση

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Changan Hellas προσφέρει, 7ετή εγγύηση οχήματος και 8ετή εγγύηση μπαταρίας, καθώς και δωρεάν οδική βοήθεια 7 ετών.

Για να διευκολύνει δε τους υποψήφιους αγοραστές, προτείνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Changan EV Plus” (με 0% προκαταβολή), στο οποίο επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 των 3.000 € ενσωματώνεται απευθείας στην τιμή αγοράς, μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία δόση, ενώ δημιουργείται άτοκη «balloon» δόση 3.000 ευρώ τον 12ο μήνα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Changan Leasing σε συνεργασία με την Autohellas Hertz επιτρέπει οδήγηση χωρίς το άγχος της ιδιοκτησίας, με προκαταβολή 25 %, διάρκεια 60 μηνών και μηνιαίο μίσθωμα 346 ευρώ για το Deepal S05 MAX και 405 ευρώ για το Deepal S07, καλύπτοντας συντήρηση, ασφάλεια, ελαστικά και λοιπά έξοδα.

Στον τομέα της φόρτισης, η Changan συνεργάζεται με τη ΔΕΗ Blue προσφέροντας 5% έκπτωση σε ιδιώτες για τον πρώτο χρόνο και 5% σε πελάτες leasing για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Επιπλέον, διαθέτει ολοκληρωμένο πακέτο εγκατάστασης οικιακού φορτιστή που περιλαμβάνει δωρεάν τεχνικό έλεγχο, τοποθέτηση smartcharger, σύνδεση με το οικιακό δίκτυο, καθώς και δοκιμαστική λειτουργία και τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας μια πλήρη και απροβλημάτιστη εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Τα δύο νέα ηλεκτρικά SUV είναι άμεσα διαθέσιμα στο πρώτο κατάστημα της Changan, που λειτουργεί ήδη στη Λ. Κηφισίας 292, στο Χαλάνδρι. Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν και άλλα σημεία σε Περιστέρι, Αργυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα.