Αυτό το πολιτισμένο SUV μας συστήνεται από την αρχή – και με νέα τιμή

Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με την ανανεωμένη έκδοση ενός υπάρχοντος μοντέλου, όμως είναι σα να αντιμετωπίζουμε κάτι εντελώς καινούριο. Βλέπετε, το Renault Austral, το οποίο… είχε και δεν είχε λανσαριστεί στην ελληνική αγορά, μπαίνει ξανά στο παιχνίδι των C-SUV με την εντελώς διαφορετική δυναμική της νέας αντιπροσωπείας, Grand Automotive Hellas S.A.

Το Renault Austral είχε λανσαριστεί ως διάδοχος του Kadjar και υπήρχε στην εν Ελλάδι γκάμα της Renault. Αυτή η παρουσία ήταν περισσότερο στα χαρτιά μιας και τόσο η εμπορική πορεία του, όσο και η επικοινωνία του υπήρξαν υποτονικές. Σήμερα όμως η νέα εισαγωγική εταιρία, με επικεφαλής τον Στίβεν Σύρτη, δείχνει να έχει άλλη δυναμική και ξαναβάζει στο παιχνίδι το Renault Austral - στην ανανεωμένη του εκδοχή. Στόχος είναι το γαλλικό μοντέλο με το μοντέρνο design και την υψηλή τεχνολογία πάρει το δικό του μερίδιο στην πολύ ανταγωνιστική μικρομεσαία κατηγορία οικογενειακών SUV.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του μήκους 4.533 mm Renault Austral είναι η φρέσκια εμφάνιση, τα δύο κινητήρια συστήματα – ένα ήπια και ένα πλήρως υβριδικό -, το σύστημα ενεργητικής τετραδιεύθυνσης, τα 32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς, καθώς και το σύστημα αναγνώρισης του οδηγού με κάμερα.

Το φρεσκάρισμα στο design είναι φανερό πως στοχεύει στην εναρμόνιση του γαλλικού SUV με το νέο σχεδιαστικό κώδικα της Renault.

Aνασχεδιασμένα στοιχεία, όπως το καπό, ο προφυλακτήρας, τα στάνταρ Adaptive LED Vision φώτα (διαθέσιμα και Matrix Vision) που φέρουν μια νέα υπογραφή και η μάσκα με τα «διαμαντάκια», κάνουν τη διαφορά στο μπροστινό μέρος, την ώρα που τα φώτα ημέρας στυλ μπούμερανγκ έρχονται απ' ευθείας από το Rafale. Τα πίσω φώτα είναι επίσης πιο αιχμηρά σε σχεδίαση με στυλ που είναι εμπνευσμένο από το κινεζικό παζλ Tangram. Η Renault λέει πως, όταν τα πίσω φώτα είναι σβηστά, μοιάζουν με «αιωρούμενα παγάκια».

Τις αλλαγές στο εξωτερικό συμπληρώνουν τα δύο νέα χρώματα, Naxos Blue και Satin Pearl White, που προσφέρονται αποκλειστικά στην έκδοση Esprit Alpine. Προστέθηκαν και ζάντες από 18 έως 20 ίντσες.

Όπως και πριν, το εσωτερικό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, σε συνδυασμό με κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών, η οποία φιλοξενεί το infotainment. Στην έκδοση Esprit Alpine προστίθεται και ένα head-up display 9,3 ιντσών. Εκτός από τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth, Carplay και Android Auto, το σύστημα πολυμέσων διαθέτει νέα γραφικά και μια μελωδία καλωσορίσματος που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre. Μεταξύ άλλων, η Renault υπόσχεται βελτιωμένη ηχομόνωση για πιο ήσυχη οδήγηση.

Άξια λόγου είναι η νέα κάμερα που τοποθετείται στην μπροστινή αριστερή κολώνα και μπορεί να «διαβάζει» τον οδηγό που μπαίνει στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, προσαρμόζει τις επιμέρους λειτουργίες, όπως το σύστημα πολυμέσων, τους προεπιλεγμένους σταθμούς στο ραδιόφωνο, τη θέση του καθίσματος και των εξωτερικών καθρεπτών, σύμφωνα με τις επιθυμίες που έχει αποθηκεύσει ο συγκεκριμένος χρήστης του Austral.

Επιπλέον, η Renault αναφέρει πως ο οδηγός και ο συνοδηγός θα επωφεληθούν από νέα μπροστινά καθίσματα με βελτιωμένη υποστήριξη και επενδύσεις που κατά 98% είναι από ανακυκλωμένο ύφασμα «Egée».

Το ανανεωμένο Renault Austral διατηρεί φυσικά το πλεονέκτημα της πρακτικότητας, την οποία τονίζει το ασύμμετρα αναδιπλούμενο (60:40) πίσω κάθισμα, με δυνατότητα μετακίνησης εμπρός-πίσω σε διαδρομή πάνω από 16 εκ. και ρύθμιση της κλίσης της πλάτης σε τρεις θέσεις (25°/27°/29°). Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν χώρο για τα γόνατα έως και 27,4cm και πάνω από 90cm εσωτερικό ύψος, που αποδεικνύεται ιδανικό για τα μακρινά ταξίδια. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ ποικίλλει ανάλογα το κινητήριο σύνολο: Από 555 μέχρι 1.761 λίτρα με το κινητήριο σύνολο Mild Hybrid των 160 ίππων (ανάλογα με τη διαμόρφωση του πίσω καθίσματος), και από 527 έως 1.736 λίτρα με το full hybrid E-Tech των 200 ίππων. Επιπλέον, στο πορτ-μπαγκάζ διατίθεται και πρίζα 12V.

Το νέο Renault Austral είναι διαθέσιμο σε ήπια υβριδική έκδοση με 1,3 turbo κινητήρα βενζίνης 160 ίππων (με υποβοήθηση από έναν εναλλάκτη και μία μπαταρία ιόντων λιθίου 12V) συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT. Η συγκεκριμένη έκδοση χρειάζεται 9,7 δευτερόλεπτα για τα 0-100 km/h σε και υπόσχεται μέση κατανάλωση 6,3 lit./100km. Οι τιμές της ξεκινούν από από 34.900 ευρώ.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση full hybrid E-Tech, με αυτόματο, multi-mode, κιβώτιο ταχυτήτων. Συνδυάζει έναν 3κύλινδρο 1.2 turbo βενζινοκινητήρα με απόδοση 130 hp (96 kW) και 205Nm ροπή, και δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν κύριο με ισχύ 50 kW/70hp (και ροπή 205 Nm) ο οποίος τροφοδοτείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 2,0 kWh/400V και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική κίνηση του οχήματος και έναν δευτερεύοντα - μια αλλιώς υψηλής τάσης μίζα/γεννήτρια (high-voltage starter generator/HSG) που αποδίδει 25 hp και 50 Nm ροπής και προορίζεται για την εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ διαχειρίζεται και τις αλλαγές των ταχυτήτων. Η συνδυασμένη ισχύς αγγίζει τους 200 ίππους, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να επιτυγχάνεται σε 8,4 δευτερόλεπτα και η ρεπρίζ 80-120 km/h σε 5,6 δευτερόλεπτα).

Αυτό το σύστημα κίνησης καλύπτει από τώρα τις αυστηρές προδιαγραφές του μελλοντικού προτύπου εκπομπών ρύπων Euro 6 E bis, με τιμές κατανάλωσης (σε συνδυασμένο κύκλο WLTP) που δεν ξεπερνούν τα 4,7 lit./100 km (εκπομπές CΟ2 στα 106 g/km). Οι τιμές εδώ ξεκινούν από 42.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Renault, το ανανεωμένο Austral έχει νέα αμορτισέρ με βελτιωμένες δυνατότητες απόσβεσης για καλύτερο κράτημα στο δρόμο, ενώ το σύστημα Extended Grip (για καλύτερη πρόσφυση σε σαθρές ή/και ολισθηρές επιφάνειες) είναι πλέον συμβατό με ελαστικά 18 (βασική έκδοση) και 20 ιντσών.

Τέλος, ένα από τα μεγάλου ατού του Renault Austral είναι φυσικά το σύστημα ενεργητικής τετραδιεύθυνσης “4Control Advanced” νέας γενιάς, το οποίο στις χαμηλές ταχύτητες στρίβει τους πίσω τροχούς προς την αντίθετη κατεύθυνση (από αυτή που στρίβουν οι εμπρός) έως και 5 μοίρες, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική ευελιξία, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την οδήγηση στην πόλη (κύκλος στροφής 10,1m). Ενώ με ταχύτητα πάνω από 50 km/h, οι πίσω τροχοί στρίβουν έως 1 μοίρα στην ίδια κατεύθυνση με τους εμπρός, για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια. Παράλληλα, Renault προσφέρει για το Austral, 32 συστήματα ADAS, καθιστώντας το οικογενειακό της SUV ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της κατηγορίας.

Δείτε παρακάτω όλες τις εκδόσεις και τις τιμές του ανανεωμένου Renault Austral: