Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέντρο δοκιμών ασφαλείας οχημάτων στον κόσμο

Με στόχο να καλύψει ακόμα και τις μελλοντικές απαιτήσεις της εξηλεκτρισμένης και ευφυούς αυτοκίνησης, η κινεζική Geely προχώρησε στα επίσημα εγκαίνια του νέου Geely Safety Centre, το οποίο σημειώνοντας πέντε παγκόσμια ρεκόρ αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο πεδίο εξέλιξης και δοκιμών αυτοκινητικής ασφάλειας στον κόσμο.

Η Geely, ο κινεζικός κολοσσός που αναπτύσσεται ραγδαία, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Geely Safety Centre, μιας εγκατάστασης που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στον τομέα της αυτοκινητικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών ασφάλειας οχημάτων διεθνώς, ενισχύοντας τη στρατηγική της Geely να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στην εποχή των ηλεκτρικών και ευφυών οχημάτων. Δείτε εδώ σχετικό video.

Το Geely Safety Centre εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 45.000 m2 και υλοποιήθηκε με αρχική επένδυση που ξεπερνά τα 260 εκατ. ευρώ. Η κλίμακα του έργου επιτρέπει στη Geely να πραγματοποιεί μεγάλο εύρος δοκιμών με υψηλό βαθμό ακρίβειας, επιταχύνοντας την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ασφάλειας, με στόχο όχι μόνο τη συμμόρφωση αλλά και την υπέρβαση των διεθνών απαιτήσεων.

Στο νέο Κέντρο καλύπτεται όλο το φάσμα των διεθνώς αναγνωρισμένων δοκιμών ασφάλειας. Αυτές περιλαμβάνουν δοκιμές σύγκρουσης υψηλής ταχύτητας, αξιολόγηση προστασίας επιβατών και πεζών, προσομοιώσεις ενεργητικής ασφάλειας, καθώς και δοκιμές που σχετίζονται με την ασφάλεια μπαταριών και συστημάτων νέας ενέργειας. Παράλληλα, το Κέντρο διαθέτει υποδομές για ελέγχους κυβερνοασφάλειας και αξιολογήσεις που αφορούν την υγεία και την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των οχημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φιλοσοφία της «ολοκληρωμένης ασφάλειας», όπως την ορίζει η Geely. Στην εποχή των ευφυών και διασυνδεδεμένων οχημάτων, η ασφάλεια δεν περιορίζεται πλέον στη μηχανική προστασία κατά τη σύγκρουση, αλλά επεκτείνεται και στον ψηφιακό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, το Geely Safety Centre ενσωματώνει πιστοποιημένες κατά CNAS δοκιμές κυβερνοασφάλειας, με σενάρια επιθέσεων που αφορούν μικροτσίπ, firmware, συστήματα μετάδοσης και κρυπτογράφησης δεδομένων, ενημερώσεις over-the-air (OTA), καθώς και αισθητήρες και ελεγκτές οχημάτων.

Παράλληλα με την τεχνολογική ασφάλεια, η Geely υπογραμμίζει τη σημασία της ανθρώπινης και περιβαλλοντικής υγείας. Στο Κέντρο δραστηριοποιείται η ειδική ομάδα «Golden Nose», η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο πτητικών οργανικών ενώσεων, στην ανίχνευση επιβλαβών ουσιών και στην αξιολόγηση οσμών στο εσωτερικό των οχημάτων. Στόχος είναι η διασφάλιση ότι τα προϊόντα της εταιρείας πληρούν το πρότυπο «μηδενικών επιβλαβών αερίων και οσμών», ανταποκρινόμενα στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για υγιεινές συνθήκες μετακίνησης.





Το Geely Safety Centre καταγράφει, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, πέντε παγκόσμια ρεκόρ μεταξύ των οποίων: το μεγαλύτερο εργαστήριο αυτοκινητικής ασφάλειας (81.930 m2), η μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης (293,39 m), η μεγαλύτερη ζώνη δοκιμών σύγκρουσης με μεταβλητή γωνία από 0–180° (12.709 m2), καθώς και η μεγαλύτερη αεροσήραγγα (28.536,224 m2) με δυνατότητα προσομοίωσης διαφορετικών υψομετρικών και κλιματικών συνθηκών. Η τελευταία μπορεί να αναπαράγει φαινόμενα όπως χιόνι, βροχή και έντονη ηλιακή ακτινοβολία, με ταχύτητες ανέμου που φτάνουν έως τα 250 km/h. Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος τύπων δοκιμών (συνολικά 27).

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Κέντρου παίζει και η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς. Η Geely ενισχύει τις συνέργειές της με οργανισμούς όπως το China Automotive Technology and Research Center (CATARC) και το Πανεπιστήμιο Tsinghua, ενώ στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών περιλαμβάνεται και η κοινή έκδοση της Λευκής Βίβλου για την Ανάπτυξη της Ασφάλειας Ευφυών Οχημάτων.





Η επένδυση στο Geely Safety Centre εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης. Την τελευταία δεκαετία, η Geely έχει επενδύσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα αυτό, με την ασφάλεια να αποτελεί βασικό άξονα. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Geely Auto Group, Jerry Gan, «η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής φιλοσοφίας εδώ και τρεις δεκαετίες, με στόχο τη διαμόρφωση νέων σημείων αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία.»

Από την πλευρά του, ο Li Chuanhai, Αντιπρόεδρος της Geely Auto Group και Επικεφαλής του Geely Research Institute, σημείωσε ότι «ο παγκόσμιος μετασχηματισμός προς την ηλεκτρική και ευφυή κινητικότητα απαιτεί υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό τομέα. Το νέο Κέντρο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να επιταχύνει αυτή τη μετάβαση.»

Με την έναρξη λειτουργίας του Geely Safety Centre, η Geely Auto Group επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της ως ένας από τους βασικούς διαμορφωτές εξελίξεων στον τομέα της αυτοκινητικής ασφάλειας, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία και η κινητικότητα μετασχηματίζονται με ταχείς ρυθμούς.

