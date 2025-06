Αυτό το «διαστημικό» MG κέρδισε βραβείο σχεδίασης στο iF Design Award

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό πρωτότυπο MG EXE181 κέρδισε το διεθνούς κύρους βραβείο σχεδιασμού If Design Award στην κατηγορία Concept Vehicle, σε έναν διαγωνισμό που δέχεται πάνω από 11.000 συμμετοχές ετησίως από σχεδόν 70 χώρες.

Πέρσι ήταν το highlight των εορτασμών της MG στο Goodwood Festival of Speed για τα 100 χρόνια της. Φέτος βραβεύτηκε με το διεθνούς κύρους iF Design Award 2025, στην κατηγορία Concept Vehicle, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, σε έναν διαγωνισμό που δέχεται πάνω από 11.000 συμμετοχές ετησίως από σχεδόν 70 χώρες.

Ο λόγος για το φουτουριστικό μονοθέσιο πρωτότυπο EXE181 που έχει σχήμα σταγόνας με αεροδυναμικό συντελεστή 0,181, διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες, επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h σε 1,9 δλ. και αποτελεί την ενσάρκωση του οράματος του Διευθυντή Προηγμένου Σχεδιασμού της SAIC Design Advanced London, Carl Gotham.

Το EXE181 φέρνει το όραμα της MG στο σήμερα, ενσωματώνοντας προηγμένα υλικά και τεχνολογίες, κινούμενο πλέον με ηλεκτρική ενέργεια αντί για υγρά καύσιμα, διατηρώντας παράλληλα εμβληματικά σχεδιαστικά στοιχεία του προγόνου του. Το μονοθέσιο πρωτότυπο, δεν είναι απλώς ένα στυλιστικό πείραμα, αλλά μία άρτια μελετημένη σε κάθε της πτυχή πρόταση που συνδυάζει καινοτομία, αποδοτικότητα και αεροδυναμική υπεροχή. Όπως το ιστορικό EX181, που είχε το προσωνύμιο «Roaring Raindrop MG» και έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στις αλυκές του Bonneville, με οδηγούς όπως ο Sir Stirling Moss (396 km/h το 1957) και ο Phil Hill (413,5 km/h το 1959).

Η ομάδα του Advanced Design Studio της MG στο Marylebone – που είχε επίσης ηγετικό ρόλο στη δημιουργία του MG Cyberster – απέσπασε επαίνους από την κριτική επιτροπή του iF Design, χαρακτηρίζοντας το MG EXE181 ως «ένα όραμα σχεδιαστικής και τεχνολογικής υπεροχής που λειτουργεί ως άξιος πρεσβευτής για το μέλλον της μάρκας MG». Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η SAIC Motor, μητρική εταιρεία της MG, εξασφάλισε και μια δεύτερη διάκριση από τα iF Design, αυτή τη φορά στην κατηγορία User Experience, με το πρωτοποριακό Rising OS Intelligent Cockpit System Design. Το προηγμένο αυτό σύστημα HMI αξιοποιεί έξυπνους αλγόριθμους για να προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες οδηγού και επιβατών, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την άνεση και τις προσωπικές προτιμήσεις. Η επιτυχία του MG EXE181 και της SAIC Motor στον διαγωνισμό iF Design 2025 επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα του Ομίλου να συνεχίσει να πρωτοπορεί στους τομείς της σχεδίασης, της τεχνολογίας και της βιώσιμης καινοτομίας.

«Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την MG να εξερευνήσει το μέλλον, εμπνευσμένη από το παρελθόν», δήλωσε ο κος Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη και Managing Director της MG στην Ελλάδα, για να συνεχίσει: «Γιορτάζοντας την τολμηρή και καινοτόμο κληρονομιά της MG, δημιουργήθηκε ένα αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο, σχεδιασμένο για να ξεπεράσει κάθε όριο και να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αεροδυναμικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, διατηρώντας την αγωνιστική φιλοσοφία ενός μονοθέσιου».