Αυτό το αυτοκίνητο θα βελτιώνεται συνεχώς μέσω αναβαθμίσεων software 

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για τις αναβαθμίσεις λογισμικού των κινητών μας τηλεφώνων που κάθε τόσο προφέρουν κάποια καινούρια δυνατότητα. Τώρα η έννοια της ασύρματης OTA (Over The Air) ενημέρωσης αποκτά άλλη διάσταση και διαβαίνει τα σύνορα των τεσσάρων τροχών, καθώς τα αυτοκίνητα γίνονται οχήματα που καθορίζονται από το λογισμικό τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του εντελώς νέου πλήρως ηλεκτρικού SUV Volvo EX90, της νέας ναυαρχίδας της σουηδικής εταιρίας.



Θα μπορούσε να κρατήσει απλά και μόνον τον τίτλο του πλέον μεγάλου και πλέον ακριβού μοντέλου της σκανδιναβικής εταιρίας - όμως το νέο πλήρως ηλεκτρικό EX90 (που λανσάρεται παράλληλα με το «θερμικό» plug-in hybrid αδελφό μοντέλο XC90) είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι ένα μοντέλο ορόσημο δεκαετίας για τη Volvo – και αυτό είναι κάτι που ακούσαμε από επίσημα χείλη, από τον Αλέξανδρο Κωστήρογλου, Head of Marketing Operations & Communications της Volvo Cars Hellas, κατά τη δημοσιογραφική παρουσίαση του νέου μοντέλου την περασμένη Παρασκευή.





Προσέξτε λοιπόν: το νέο Volvo EX90, που όπως ήδη είπαμε είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας (BEV-Battery Electric Vehicle), ένα μεγάλο (μήκος: 5 037 mm / πλάτος: 1 964 mm / ύψος: 1 744 mm), επταθέσιο SUV ικανό να μεταφέρει και πολλές αποσκευές (πορτμπαγκάζ 697 λίτρα πίσω και 46 λίτρα εμπρός) το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία με μία μεγάλη μπαταρία 111 kWh σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις που, εκτός όλων των άλλων, προσφέρουν και δυναμικές επιδόσεις: Twin Motor / 408 hp (ροπή 770 Nm | 0-100 km/h σε 5,9’’) και Twin Motor Performance / 517 hp (ροπή 910 Nm | 0-100 km/h σε 4,9’’) με μικτή αυτονομία WLTP - και στις δύο περιπτώσεις - έως 613 χιλιόμετρα (έως 760 χλμ. σε αστικές συνθήκες).



Είναι επίσης το νέο EX90 το ασφαλέστερο Volvo που κατασκευάστηκε ποτέ, καθώς ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία ασφάλειας που έχει συσσωρεύσει η εταιρία, ενώ παράλληλα είναι και ένα αυτοκίνητο που θα έχει τη δυνατότητα, όπως άλλωστε αναφέραμε και προηγουμένως, να βελτιώνεται στην πορεία του χρόνου μέσω συνεχών ενημερώσεων λογισμικού. Πρόκειται δηλαδή για ένα Software Defined Vehicle (SDV), ένα όχημα με τις λειτουργίες του να ελέγχονται από έναν κεντρικό in-car υπολογιστή AI, ο οποίος βασίζεται στην πλατφόρμα NVIDIA DRIVE®. Σε αυτόν έρχεται να προστεθεί η Snapdragon® Cockpit Platform από την Qualcomm Technologies Inc. και το εσωτερικά εξελιγμένο λογισμικό της Volvo Cars, ούτως ώστε όλες οι σημαντικές λειτουργίες του αυτοκινήτου να πραγματοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο - ξεκινώντας από τα συστήματα ασφάλειας και φτάνοντας μέχρι το infotainment και τη διαχείριση της μπαταρίας.





Σημειώστε ότι καθώς το EX90 είναι ένα ευφυές και συνδεδεμένο μέσω ενσωματωμένων υπηρεσιών και εφαρμογών Google όχημα, είναι εξοπλισμένο με μία σειρά αισθητήρων, μεταξύ των οποίων ραντάρ, κάμερες και ένα lidar που παρέχεται από τη Luminar για αυξημένη ασφάλεια. Η συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες, σε συνεργασία με τη συνεχώς ενεργή σύνδεση 5G και τις τακτικές ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού, επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου με την πάροδο του χρόνου. Κάτι που σημαίνει ότι το νέο Volvo EX90 δεν θα παλιώνει στα χέρια του ιδιοκτήτη του αλλά θα ωριμάζει και θα γίνεται καλύτερο.





Σημειώστε ότι το σύστημα ανάλυσης της συμπεριφοράς του οδηγού, που αποτελεί στάνταρ εξοπλισμό του νέου EX90, μπήκε στη λίστα του περιοδικού TIME με τις Καλύτερες Εφευρέσεις της χρονιάς (η οποία περιλαμβάνει 200 εξέχουσες καινοτομίες που, όπως πιστεύει το μέσο, θα αλλάξουν τις ζωές μας), κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο του νικητή στην κατηγορία της Αυτοκίνησης. Το πρωτοποριακό σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς του EX90 χρησιμοποιεί τεχνολογία εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο για να αντιληφθεί εάν ένας οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, κουρασμένος ή αφηρημένος, προκειμένου να υπάρξει αυτόματη παρέμβαση, εφόσον χρειάζεται.



Ανατρέχοντας δε σε δηλώσεις του CEO της Volvo Cars, Jim Rowan, μερικούς μήνες πριν, θα δούμε πως: «Το Volvo EX90 ενσαρκώνει το μέλλον μας ως κατασκευαστή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με αυτοκίνητα που συνεχώς γίνονται καλύτερα καθώς περνά ο χρόνος, χάρη σε ενημερώσεις κεντρικού υπολογιστή και λογισμικού. Αποτελεί απόδειξη των παγκόσμιων δυνατοτήτων μηχανολογικής εξέλιξης που διαθέτουμε και επιβεβαιώνει την ηγετική μας θέση στην εν εξελίξει τεχνολογική μετάβαση που πραγματοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου.» Είναι προφανές πως το EX90 είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, αλλά και μια μεγάλη επένδυση για τη Volvo…





Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 112.654 € στην περίπτωση του Twin Motor και από τα 117.986 € στην περίπτωση του Twin Motor Performance. Είναι λοιπόν αναμφίβολα το EX90 ένα αυτοκίνητο που δεν προορίζεται για μαζικές πωλήσεις, είναι ένα προϊόν που λόγω του κόστους του και του premium χαρακτήρα του απευθύνεται σε ένα κοινό ανωτέρων εισοδημάτων, που αναπόφευκτα κινείται στην πλειοψηφία του στον επιχειρηματικό χώρο. Ως ενδεικτικό του premium χαρακτήρα, πέραν των οικολογικών, ανακυκλωμένων «δερμάτινων» επενδύσεων υψηλής ποιότητας, μπορούμε να αναφέρουμε το εντυπωσιακών προδιαγραφών και απόδοσης ηχοσύστημα Bowers & Wilkins 1.610 W (!) με 25 ηχεία & 25 κανάλια, subwoofer και συμβατότητα με Dolby Atmos.



Μπορούμε επίσης να αναφέρουμε το 4-ζωνικό σύστημα κλιματισμού (υπάρχει κλιματισμός και για την 3η σειρά καθισμάτων).

Προσφέρεται δε το EX90 με ένα ευρύ πακέτο υπηρεσιών μεταξύ των οποίων 3 χρόνια service και μπορεί να αποκτηθεί είτε με χρηματοδότηση(Volvo Financial Services), είτε με leasing (Volvo Car Leasing σε συνεργασία με την Ayvens).



Είναι, τέλος, χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι της Volvo εκτιμούν πως το 95% των πωλήσεων θα αφορά απόκτηση μέσω leasing. Κάτι που για τη σουηδική εταρία στη χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερα παράξενο, αφού ούτως ή άλλως ένα σημαντικότατο μέρος των πωλήσεων της Volvo στην Ελλάδα αφορά το leasing.