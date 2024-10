AUTO ATHINA 2024: Πανελλαδική Πρεμιέρα για το νέο MINI Aceman

Πανελλαδική Πρεμιέρα στην «AUTO ATHINA 2024» θα πραγματοποιήσει το νέο MINI Aceman που είναι το πρώτο crossover στην κατηγορία των πολυτελών μικρών αυτοκινήτων. Το νέο μοντέλο συνδυάζει compact εξωτερικές διαστάσεις με τον μέγιστο δυνατό χώρο για τους επιβάτες και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Με την χαρακτηριστική του εκφραστικότητα, το νέο MINI Aceman είναι ο τέλειος καθημερινός σύντροφος για όσους επιθυμούν ένα προσωπικό μέσο έκφρασης στις μετακινήσεις τους.

Η ΜΙΝΙ που γιορτάζει φέτος 65 χρόνια πρωτοποριακού σχεδιασμού και συναρπαστικών επιδόσεων, έχει κατακτήσει τις καρδιές των οδηγών σε όλο τον κόσμο με ένα μοναδικό συνδυασμό στυλ, δυναμισμού και καινοτομίας. Σε μία χρονιά ορόσημο για την Βρετανική μάρκα, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο θα βρίσκονται όλα τα μέλη της νέας οικογένειας μοντέλων ΜΙΝΙ που αντιπροσωπεύουν την ξεχωριστή σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία "Charismatic Simplicity", την καινοτόμα τεχνολογία κίνησης με χαμηλές εκπομπές ρύπων, και την προηγμένη ψηφιακή εμπειρία.

Έντονη παρουσία στην έκθεση θα έχει το νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI Cooper. Το 3θυρο μοντέλο υπογραμμίζει την παράδοση της μάρκας με τη χαρακτηριστική σχεδίαση MINI συμβολίζοντας ταυτόχρονα τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον. Η ηλεκτρική αίσθηση go-kart και μία μοναδική ψηφιακή εμπειρία προάγουν το DNA της MINI σε εντελώς νέο επίπεδο. Το νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI Cooper διατίθεται στις εκδόσεις Cooper E και Cooper SE με εξαιρετικές επιδόσεις και αυτονομίες.

Το νέο 5θυρο MINI Cooper πρόκειται επίσης να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό. Η μεγαλύτερη έκδοση αμαξώματος του αυθεντικού MINI Cooper προσφέρει τη χαρακτηριστική διασκεδαστική οδήγηση go-kart MINI και την ευελιξία που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της μάρκας με δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο αποδοτικών κινητήρων βενζίνης (MINI Cooper C που αποδίδει 115 kW/156 hp και MINI Cooper S που αποδίδει αντίστοιχα 150 kW/204 hp).

Από το περίπτερο της Βρετανικής μάρκας δεν θα μπορούσε να λείψει το μεγαλύτερο σε μέγεθος μέλος της νέας οικογένειας μοντέλων ΜΙΝΙ, το νέο MINI Countryman. Το δημοφιλές SAV (Sports Activity Vehicle) που αποτελεί το success story για τη μάρκα, διαθέτει απαράμιλλο off-road χαρακτήρα, κορυφαίους χώρους, πλούσιο βασικό εξοπλισμό και διατίθεται με κινητήρες mild hybrid, βενζίνης και diesel, και ως αμιγώς ηλεκτρικό με δύο διαφορετικές εκδόσεις.

The new MINI Countryman C in Athens, Greece (03/2024)

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της «AUTO ATHINA 2024» διαμορφώνονται ως εξής: