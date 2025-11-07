Ανάκαμψη στην Ευρώπη και τεράστια επένδυση στις ΗΠΑ για έναν κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας

Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου για το 2025, ο μεγάλος Όμιλος Stellantis, ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια επένδυση-μαμούθ στις ΗΠΑ στοχεύοντας στην αύξηση της εκεί παραγωγής κατά 50%, με προφανή στόχο την αποφυγή των δασμών.

Λίγο καιρό πριν είχαμε αναφερθεί στο «δύσκολο» πρώτο εξάμηνο του 2025 για τον Όμιλο Stellantis, o oποίος δημιουργήθηκε πριν από τεσσεράμισι χρόνια με τη συγχώνευση των Fiat-Chrysler και PSA Peugeot και που σήμερα ελέγχει εμβληματικές μάρκες, όπως οι Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall, Peugeot & Ram. Θυμίζουμε πως ο παγκόσμιος κολοσσός το πρώτο μισό του 2025 εμφάνισε ζημιές 2,3 δισ. ευρώ (έναντι 5,6 δις καθαρών κερδών το αντίστοιχο διάστημα του 2024) και πτώση πωλήσεων 13% (πάλι σε σχέση με σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024), αποτελέσματα που μεταξύ άλλων οφείλονταν και στους αμερικάνικους δασμούς.

Ωστόσο, οι στρατηγικές κινήσεις της νέας διοίκησης μετά την αποχώρηση του Κάρλος Ταβάρες δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον όχι μόνο για βελτίωση, αλλά και για εντυπωσιακές επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο η Stellantis κατέγραψε αύξηση 11,5% στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη των 30 (EU30) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, ενισχύοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς της κατά +0,1 ποσοστιαίες μονάδες. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στις μάρκες Citroën (+0,3), Fiat (+0,1) και Opel (+0,1). Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά +4,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας συνολικά τις 422.000 μονάδες.

Ένας βασικός παράγοντας πίσω από αυτή την ισχυρή επίδοση ήταν η στρατηγική «έξυπνων αυτοκινήτων» (smart car strategy). Τα Citroën C3 και C3 Aircross, το FIAT Grande Panda και το Opel Frontera, που βασίζονται στον ίδια SCP πλατφόρμα (smart car platform) και χρησιμοποιούν κοινά μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη. παρουσίασαν σημαντική αύξηση στον ρυθμό λήψης παραγγελιών, βοηθώντας τη Stellantis να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον στρατηγικά σημαντικό τομέα των υβριδικών οχημάτων, με μερίδιο αγοράς 15,2% από την αρχή του χρόνου, αυξημένο κατά 4,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τέσσερις χώρες σημείωσαν αύξηση στο συνολικό μερίδιο αγοράς, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, με άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου 2025 (YTD), το FIAT Grande Panda συνέχισε τη δυναμική του πορεία, ηγούμενο της κατηγορίας A, ενώ τα Citroën C3, Opel Corsa και Peugeot 208 συγκαταλέγονται στα πέντε κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας B.

Η Peugeot ξεχωρίζει στις κατηγορίες B-SUV και C-SUV, με τα 2008 και 3008 να βρίσκονται μεταξύ των πέντε πρώτων μοντέλων στα αντίστοιχα segments.

Σημειώστε ότι, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Stellantis παρουσίασε τα νέα Citroën C5 Aircross, DS N°8 και Jeep Compass, συνεχίζοντας τη στρατηγική ανανέωσης της γκάμας προϊόντων της, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 10 νέες κυκλοφορίες μοντέλων για το τρέχον έτος.

Ο Luca Napolitano, Επικεφαλής Εμπορικών Λειτουργιών της Stellantis, σχολίασε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που επισημαίνω την πολύ θετική πορεία των εισερχόμενων παραγγελιών μας, οι οποίες σημείωσαν άνοδο +22% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση. Συνολικά, το μερίδιο αγοράς στο τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε 15,4% στις χώρες της ΕΕ, με πωλήσεις 549.000 επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, καθιστώντας τη Stellantis τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη — πολύ μπροστά από τον τρίτο ανταγωνιστή».

Η εταιρεία βλέπει τη διεύρυνση του μεριδίου ως απόρροια της σωστής τοποθέτησης σε καίριες κατηγορίες της αγοράς, της διεύρυνσης των πακέτων εξοπλισμού, με ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και συνδεσιμότητας, σε προσιτές εκδόσεις και της σαφούς εστίασης στα υβριδικά μοντέλα.

Παράλληλα, η Stellantis μόλις πρόσφατα ανακοίνωσε πως θα επενδύσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια (11,17 δισ. ευρώ) τα επόμενα τέσσερα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας. Η επένδυση αυτή είναι η μεγαλύτερη στην 100ετή ιστορία της εταιρείας στις Η.Π.Α. και θα στηρίξει την εισαγωγή πέντε νέων οχημάτων σε βασικά τμήματα της αγοράς την παραγωγή ενός ολοκαίνουργιου τετρακύλινδρου κινητήρα, καθώς και τη δημιουργία άνω των 5.000 νέων θέσεων εργασίας σε εργοστάσια στο Ιλινόι, το Οχάιο, το Μίσιγκαν και την Ιντιάνα. Η νέα αυτή επένδυση στοχεύει στην αύξηση 50% της ετήσιας παραγωγής έτοιμων οχημάτων στις HΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου. Οι παρουσιάσεις νέων προϊόντων θα προστεθούν σε έναν σταθερό ρυθμό 19 ανανεωμένων μοντέλων σε όλα τα εργοστάσια συναρμολόγησης των Η.Π.Α., καθώς και σε αναβαθμισμένα συστήματα κίνησης που προγραμματίζονται έως το 2029.

Το επενδυτικό πλάνο των 13 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, το κόστος προμηθευτών για την υλοποίηση της πλήρους στρατηγικής προϊόντων της εταιρείας τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς και επενδύσεις στις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Ειδικότερα, για το Ιλινόι η Stellantis σκοπεύει να επενδύσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια για την επανέναρξη λειτουργίας του εργοστασίου Belvidere Assembly Plant, επεκτείνοντας την παραγωγή των Jeep Cherokee και Jeep Compass για την αμερικανική αγορά. Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2027 και η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 3.300 νέες θέσεις εργασίας.

Με επένδυση σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων, η συναρμολόγηση ενός ολοκαίνουργιου μεσαίου μεγέθους φορτηγού, σχεδιάζεται να μεταφερθεί στο συγκρότημα συναρμολόγησης του Τολέδο στο Οχάιο, όπου κατασκευάζονται τα Jeep Wrangler και Jeep Gladiator. Η μετατόπιση της παραγωγής θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία θα συνεχίσει τις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Toledo, όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο, προσθέτοντας νέες τεχνολογίες και ενισχυμένες βελτιώσεις προϊόντων για τα Jeep Wrangler και Jeep Gladiator, καθώς και περισσότερα κρίσιμα εξαρτήματα για το εργοστάσιο Toledo Machining Plant.

Η Stellantis σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός εντελώς νέου μεγάλου ηλεκτρικού SUV με εκτεταμένη αυτονομία (range-extended EV – REEV | διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης και γεννήτρια), το οποίο θα παράγεται στο Warren Truck Assembly Plant στο Μίσιγκαν από το 2028. Η Εταιρεία θα επενδύσει σχεδόν 100 εκατ. δολάρια για την αναβάθμιση του εργοστασίου. Το νέο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να προσθέσει πάνω από 900 θέσεις εργασίας, στο εργοστάσιο που σήμερα παράγει τα Jeep Wagoneer και Grand Wagoneer.

Επίσης θα επενδύσει 130 εκατομμύρια δολάρια για την προετοιμασία του συγκροτήματος συναρμολόγησης του Ντιτρόιτ – Jefferson για την παραγωγή της επόμενης γενιάς Dodge Durango.

Τέλος, στην Ιντιάνα θα υπάρξουν επενδύσεις σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις της Stellantis στο Kokomo για την παραγωγή του ολοκαίνουργιου τετρακύλινδρου κινητήρα GMET4 EVO από το 2026. Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια και να προσθέσει περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας.