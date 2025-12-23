Αναβάθμιση ουσίας για την ηλεκτρική έκδοση του best seller βαν

Μια σημαντική αναβάθμιση έρχεται για το E-Transit Custom, αφού από τις αρχές του 2026 η Ford θα εφοδιάζει την ηλεκτρική έκδοση του best seller βαν μοντέλου της με μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά και αυξημένη ικανότητα ταχείας φόρτισης, χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όχημα να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητά τους.

Από την άνοιξη του 2024, το Ford E-Transit Custom, η ηλεκτρική έκδοση του βαν μοντέλου με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μεταβούν στην ηλεκτρική κινητικότητα, επιτυγχάνοντας νέα επίπεδα παραγωγικότητας στις δραστηριότητές τους. Τώρα, η Ford Pro αναβαθμίζει το ηλεκτρικό της βαν στην κατηγορία ενός τόνου, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες με βελτιωμένη αυτονομία και ταχύτερους χρόνους φόρτισης.

Από τις αρχές του 2026 λοιπόν, τα νέα E-Transit Custom θα έχουν αναβαθμισμένη μπαταρία με μεγαλύτερη ωφέλιμη χωρητικότητα 71 kWh (από 64 kWh). Η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας σημαίνει ότι το βαν μοντέλο μπορεί να διανύει πάνω από 10% περισσότερα χιλιόμετρα μεταξύ των επαναφορτίσεων – και συνολικά έως και 373 km με μια φόρτιση. Ως εκ τούτου, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να πραγματοποιούν πιο αποδοτικές διαδρομές, ολοκληρώνοντας περισσότερες εργασίες μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.

Παράλληλα, η φόρτιση 10%-80% με χρήση ταχυφορτιστή DC με ισχύ 125 kW διαρκεί περίπου 29 λεπτά, που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 10 λεπτών σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και μεταφράζεται σε δυνατότητα προσθήκης περίπου 111 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Σημειώνεται ότι τα E-Transit Custom, που ήδη κυκλοφορούν θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση της φόρτισης DC μέσω ασύρματων ενημερώσεων (OTA). Έτσι, ο χρόνος φόρτισης από 10% έως 80% για τη μπαταρία των 64 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) θα μειωθεί κατά περίπου 14 λεπτά, φτάνοντας περίπου στα 25 λεπτά. Όλα αυτά θα διευκολύνουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους μικρότερους εμπόρους που χρειάζονται να αξιοποιούν κάθε λεπτό της εργάσιμης ημέρας τους.

Το E-Transit Custom προσφέρει μεγάλη ποικιλία συστημάτων κίνησης και τύπων αμαξώματος για κάθε είδους χρήση από τους πελάτες. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης περιλαμβάνει επιλογές με ισχύ 100 kW, 160 kW ή 210 kW, καθώς και ένα ιδιαίτερα ικανό σύστημα τετρακίνησης (AWD) για βελτιωμένη πρόσφυση.

Το ηλεκτρικό βαν γίνεται ακόμα πιο ευέλικτο χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οθόνη αφής SYNC 13 ιντσών με συνδεσιμότητα 5G και η αντλία θερμότητας με έγχυση ατμού, η οποία βελτιστοποιεί την αυτονομία σε ψυχρές καιρικές συνθήκες. Εκ των ουκ άνευ και η ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τα 2.300 kg.

Όπως κάθε επαγγελματικό όχημα της εταιρείας, το νέο Ford E-Transit Custom ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων φόρτισης, λογισμικού και service της Ford Pro, μειώνοντας το κόστος ιδιοκτησίας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Η γκάμα του Transit Custom της Ford Pro περιλαμβάνει επίσης plug-in υβριδικές παραλλαγές (PHEV) και άλλες με κινητήρες ντίζελ Ford EcoBlue, προσφέροντας την ίδια ευρεία γκάμα αμαξωμάτων και ολοκληρωμένη γκάμα εκδόσεων.

Με τη βελτιωμένη μπαταρία θα εξοπλίζονται και τα Ε-Tourneo Custom που θα κατασκευάζονται από τις αρχές του 2026, ενώ οι πελάτες που ήδη διαθέτουν το συγκεκριμένο επαγγελματικό μοντέλο, θα επωφεληθούν επίσης από τη μείωση του χρόνου γρήγορης φόρτισης DC μέσω ενημερώσεων OTA.