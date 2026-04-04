5 Χρόνια Εγγύηση Nissan: Αξιοπιστία και σιγουριά

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης, με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και πάνω απ’ όλα την ικανοποίηση του πελάτη, προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση, προσφέροντας 5-ετή εγγύηση για όλη τη γκάμα μοντέλων Nissan.

Από την 1η Απριλίου 2026, όλες οι νέες παραγγελίες επιβατικών αυτοκινήτων Nissan που θα αφορούν ιδιώτες θα συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση (5 έτη ή 100.000 χλμ., όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση εμπιστοσύνης της μάρκας με τους οδηγούς της.

Η νέα 5ετής εγγύηση καλύπτει το σύνολο της επιβατικής γκάμας της Nissan, από μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά.

Παράλληλα, η Nissan συνεχίζει να προσφέρει κορυφαία επίπεδα εγγύησης για τα ηλεκτρικά, υβριδικά και E-POWER οχήματα, με εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. για τα Εξαρτήματα του Ηλεκτρικού τμήματος του Συστήματος Κίνησης και έως 8 έτη ή 160.000 χλμ για τις μπαταρίες υψηλής τάσης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης, με μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1924 και συνεργασία με τη Nissan από το 1961, διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ότι κάθε οδηγός Nissan μπορεί να απολαμβάνει το αυτοκίνητό του χωρίς συμβιβασμούς, με την υποστήριξη μιας μάρκας που επενδύει συνεχώς στην αξιοπιστία και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.