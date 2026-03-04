Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο προπονητής Βασίλης Δανιήλ, γνωστός από τη θητεία του σε Εθνική Ελλάδος και Παναθηναϊκό, μεταξύ άλλων.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ (Καβάλα, 3 Αυγούστου 1938) ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Ηρακλή Καβάλας και αγωνίστηκε μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής. Με τη φανέλα του Ηρακλή Καβάλας αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και ακολούθως στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας τη σεζόν 1962-63 μέχρι και πριν την απόσυρσή του.

Προπονητική διαδρομή

Ο Βασίλης Δανιήλ ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή σε ηλικία 34 ετών, αναλαμβάνοντας τη Νίκη Βόλου. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Γερμανία για να διδαχθεί την τέχνη της προπονητικής και αποφοίτησε με επιτυχία από την σχολή προπονητών της Κολωνίας, όντας ο πρώτος Έλληνας που έλαβε το σχετικό δίπλωμα και με τον καθηγητή του Χένες Βαϊσβάιλερ να πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του, ενώ από εκεί αποφοίτησε και ο Ότο Ρεχάγκελ έναν χρόνο μετά.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Α.Ο. Πάτραι, του Α.Ο. Ξάνθη, της Δήμητρας Τρικάλων και του Πτολεμαίου Πτολεμαΐδας. Το καλοκαίρι του 1979 και ενόψει της έναρξης του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος επέστρεψε στη γενέτειρα πόλη του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Α.Ο. Καβάλα, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1982. Κατόπιν εργάστηκε στην Καστοριά (1982-1983) και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1984-1986 και 1992).

Το φθινόπωρο του 1986 έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τη δεύτερη χρονιά του στον αθηναϊκό σύλλογο κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1987-88 αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη Γιουβέντους. Στον Παναθηναϊκό κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή με 106 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999). Με τους «πράσινους» κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 1990-91, αλλά και το κύπελλο της ίδιας περιόδου, πραγματοποιώντας το «νταμπλ».

Άξιο αναφοράς είναι και το πέρασμά του από τον πάγκο της Ξάνθης, σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1992-1993, 1995 και 2012), όπου έχει απολογισμό 17 νίκες, 18 ισοπαλίες και 22 ήττες. Σε επίπεδο Α΄ Εθνικής έχει εργαστεί επίσης στον Ολυμπιακό Βόλου (1988-1990), τη Λάρισα (1994-1995) και τον Πανηλειακό (1996-1997).

Το 2010 επέστρεψε στην Ξάνθη σε διοικητικό πόστο και συνέχισε ως τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 και μετά από 11 χρόνια αποχής από την ενεργό προπονητική, ανέλαβε προσωρινά υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας αντικαθιστώντας τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Στην Εθνική Ελλάδας

Τη διετία 1999-2001 ο Βασίλης Δανιήλ ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας, ως προσωπική επιλογή του τότε προέδρου της ΕΠΟ Σωτήρη Αλημίση, με τον οποίο είχαν πολυετή φιλία από τα χρόνια της Καβάλας. Το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999, όταν αντικατέστησε τον Άνχελ Ιορντανέσκου που είχε αποχωρήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Λετονίας (0-0), για τα προκριματικά του Euro 2000.

Σε 30 αγώνες είχε απολογισμό 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες (τέρματα 46-34). Αντιμετώπισε δυσκολίες στη στελέχωση της ομάδας, καθώς την περίοδο εκείνη τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι Ντέμης Νικολαΐδης, Μιχάλης Κασάπης και Ηλίας Ατματσίδης, τους οποίους ο Δανιήλ προόριζε για βασικούς, απείχαν από την εθνική ομάδα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα.