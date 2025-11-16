Γ. Αλαφούζος: Δεν έχω διάθεση να διεκδικήσω κάτι από το παρασκήνιο - Μοναδικός στόχος ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για μια συνέντευξη Τύπου την οποία ο κ. Αλαφούζος είχε προαναγγείλει κατά την παρουσίαση του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανάμεσα σε άλλα είπε πως «αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός», ενώ συμπλήρωσε ότι «ο μοναδικός μου στόχος ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα».

Για την αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

«Όπως θυμάστε, όταν αναμίχθηκα με τον Παναθηναϊκό λόγω έλλειψης άλλου προσώπου, ήθελα να διοικηθεί ο Παναθηναϊκός από τους οπαδούς του. Αυτό για πολλούς λόγους απέτυχε παταγωδώς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια οπαδούς στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 500 χιλιάδες είναι μπετόν και από τους οποίους οι 100 χιλιάδες ξοδεύουν 500 ευρώ. Αυτό το εγχείρημα απέτυχε, ανέλαβα εγώ και έτσι έχουμε προχωρήσει από τότε. Δεν ήταν η πρόθεσή μου να αγοράσω τον Παναθηναϊκό, είχε πολλά χρέη η ομάδα με ένα ακριβό ρόστερ που δεν συμβάδιζε με τα χρέη που είχε τότε».

«Πάντοτε ο μοναδικός μου στόχος ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Για πολλούς λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχα την ευτυχή συγκυρία να γνωρίσω τον κύριο Μπαλντίνι, έναν πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλο, που με βοήθησε να γνωρίσω τον κύριο Μπενίτεθ, τον κύριο Κορόνα και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη. Μέχρι στιγμής άκουγα τις συμβουλές των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

«Βασικό στοιχείο για να κερδίσεις το πρωτάθλημα είναι να είναι ενωμένοι οι οπαδοί. Χθες είχα συνάντηση με τη Θύρα 13, που ήταν εποικοδομητική. Αν εκτιμάτε ότι άργησα να το κάνω, ίσως να έχετε δίκιο, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα».

«Εγώ ζήτησα από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει, δεν είχα καμία εισήγηση για κάτι τέτοιο. Όλες οι εισηγήσεις ήταν να μείνει, εγώ είχα ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού και άλλαξα τον προπονητή. Θα παίρναμε τον Πάολο Σόουζα, όμως είχε επιφυλάξεις με κάποιους παίκτες, τον Αράο και καναδυό ακόμα. Τυχαία μιλώντας με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ, ότι είναι λίγο περίεργος αλλά για δύο χρόνια θα είναι μια χαρά. Δυστυχώς μετά από λίγους μήνες ξέφυγε το πράγμα. Αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση, όχι, αλλά είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα και πήρα μία απόφαση που θεωρούσα ότι θα μας βοηθούσε να το κατακτήσουμε».

Για τον Γιάννη Παπαδημητρίου

«Υπήρχε μία έντονη αντιπάθεια στο πρόσωπό του, όμως είναι άδικο αυτό που λέγεται. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν. Έκανα λάθη προσωπικά».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρωτάθλημα του 2022-23, είπε: «Φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μας έδωσαν μόνο μία μέρα παράταση. Υπήρχε κανονισμός ότι η Super League ήταν υποχρεωμένη να δώσει περισσότερες ημέρες, είχα πει στον κύριο Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικά ότι έχουμε κόβιντ και να πάρουμε κι άλλη μέρα. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου είπε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλουμε να πάει το ματς Τετάρτη. Παρακάλεσα τον κύριο Μπουτσικάρη και του είπα να μιλήσει στον κύριο Γιοβάνοβιτς και να του πει ότι θα είχε και ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης αρρώσταινε, όμως δεν άλλαζε γνώμη. Υπήρξαν κακές διαιτησίες, αν δεν είχαν υπάρξει ενδεχομένως να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα».

«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση» επισήμανε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. «Αποχώρησε, οι προπονητές έχουν αποζημιώσεις και πληρώθηκε. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ότι ήταν ο καλύτερος μέχρι τότε είναι γεγονός. Ο ίδιος έχει πει ότι μετά από κάποια χρόνια έρχεται μία στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει μία ομάδα. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν ήμασταν 10 βαθμούς μπροστά και πήγαμε στην Κύπρο σε μία διακοπή, ενώ όλοι οι άλλοι έκαναν σκληρές προπονήσεις και εμείς πήγαμε σε ένα εξάστερο ξενοδοχείο. Από εκείνο το σημείο και μετά κάναμε το ένα κακό αποτέλεσμα μετά το άλλο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα, χάσαμε όλα τα ντέρμπι, είχαμε πολλές αποτυχίες και ήταν σαφές ότι είχε χαθεί η μαγεία και η δύναμη της ομάδας. Αν στραβώσει το κλίμα είναι δύσκολο να γυρίσει σε μία ομάδα. Πήρα το ρίσκο να αλλάξω προπονητή γιατί αυτό είναι πάντα σοκ σε μία ομάδα. Δυστυχώς δεν ήταν καλές επιλογές αυτές που έκανα, γιατί και τον Τερίμ εγώ τον πήρα, ο Παπαδημητρίου δεν είχε καμία σχέση με αυτή την πρόσληψη. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα είχα ζητήσει από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει».

«Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ και μάλιστα κάπως κρυφά, δικτατορικά και τον επέβαλλα στην ομάδα. Στο θέμα των παικτών ο Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός και δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα. Όλες οι αποφάσεις θα έχουν τουλάχιστον την έγκριση του κ. Μπενίτεθ. Δεν υπήρχε ο Μπενίτεθ όταν αποκτήθηκε ο Τεττέη».

«Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να πω πόσο. Τον Ιανουάριο θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που θα εισηγηθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω ότι από ότι μου είπε ο κ. Μπενίτεθ ένα από τα θέματα είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Ο κ. Μπενίτεθ έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαι με θέματα υγείας, με έχει εντυπωσιάσει. Η προπόνηση που έγινε το καλοκαίρι είχε πολλή δύναμη, αλλά όχι ταχύτητα και ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος» δεσμεύτηκε ο κ. Αλαφούζος.

Για την οικονομική διαχείριση

«Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο κύριος Μπαλντίνι είναι ότι κάναμε ένα λάθος. Μου είπε πως πρέπει έχουμε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες, αν πάρεις ξένους συνήθως αυτοί έρχονται για τα χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τους πουλήσεις μετά. Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα και δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα. Η στρατηγική μας είναι ελληνικός κορμός με ορισμένες εξαιρετικές μεταγραφές ξένων».

«Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό, πρόθεσή μου ήταν να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο κ. Γόντικας. Ο ΠΑΟ είχε πολλά χρέη. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι κάτι προσωπικό. Ο κ. Γόντικας είχε ευθύνη. Δεν άντεξε στην πίεση, είχε οικογένεια και δεν μπορούσε να καταστραφεί οικονομικά. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου. Μας έκλεψαν το πρωτάθλημα βαριά, ο Ολυμπιακός, το ξέρουν όλοι, η διαιτησία ήταν εγκληματική.

Η περίοδος η πρώτη ήταν καταστροφική. Σιγά σιγά είχα τη δυνατότητα να ξεπληρώσω τα χρέη. Άλλαξε ο φορολογικός νόμος ξαφνικά. Οπότε αυξήθηκαν και τα χρέη. Αφού αντιμετωπίσαμε και τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε επιτυχίες. Ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν η μεγαλύτερή μας επιτυχία. Ήμουν όμως πεπεισμένος πως δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα με εκείνον».

«Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, έρχεται το γήπεδο. Έχει σκεφτεί κανείς πόσα έσοδα πήρε ο Ολυμπιακός από το 2004 που του έφτιαξαν το γήπεδο; με τις σουίτες κλπ... Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει έναν πολύπλευρο ανταγωνισμό. Δεν ήταν μόνο η διαιτησία, ήταν και η ευνοϊκή μεταχείριση. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια έσοδα. Αντιμετωπίζαμε έναν πάμπλουτο Ολυμπιακό με καινούριο γήπεδο και τον φέραμε πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Στόχος μου είναι να γίνει βιώσιμος ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή είτε δεν θα υπάρχω είτε δεν θα μπορώ, να μπορεί να αντέξει».

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με εισαγγελική απόφαση. Η καταστροφή ήταν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά μέρος της ήρθε και λόγω της αρχικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FM όταν τον πήρα χρώσταγε αρκετά χρήματα στους υπαλλήλους, κάναμε χρόνια να τον ξεχρεώσουμε... Στον Παναθηναϊκό δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα, ήλπιζα ότι κάποιος θα εμφανιζόταν αν έλεγα φεύγω. Όλες μου οι επιχειρήσεις υπέστησαν τότε μεγάλες ζημιές. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα στον Παναθηναϊκό, καθυστερήσαμε λίγο κάποιους μισθούς, ρυθμίσαμε τα χρέη με τους ποδοσφαιριστές.

Οι ποδοσφαιριστές ξέρανε ότι αν έκαναν κάποια καταγγελία θα μπορούσαν να πληρωθούν αμέσως, γιατί αλλιώς υπήρχε τιμωρία -6. Υπήρχε ένας Ταϊλανδός, δεν ευδοκίμησε παρόλο που είχε δώσει προκαταβολή, πήγα στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον οποίο έχουμε άριστη σχέση και τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ. Έκανα έκκληση να βρεθεί κάποιος άλλος και δεν βρέθηκε κανένας. Παραμύθια όσα γράφονται για ενδιαφερόμενους... Τι 200 εκατ. ούτε 10 ούτε 5 εκατ. δεν μου έχει πει κανείς, είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τα fake news». «Με τον κ. Γιαννακόπουλο έχω άριστη σχέση» συμπλήρωσε.

«Καταρχήν η κατάσταση σήμερα στη διαιτησία, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός είχαν ή έχουν πλεονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε παίξει μεγάλο ρόλο, δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν απειλούμε, ούτε σπάμε αυτοκίνητα, κινούμαστε στα πλαίσια του νόμου.

Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες παραφωνίες ακόμα. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν περισσότερα λεφτά που μπορούσε να δώσει το κράτος στις ομάδες από το στοίχημα, ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Κάποιες ομάδες θεώρησαν ότι αυτό το ποσό θα έπρεπε να μοιραστεί βάσει εμπορικότητας.

Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες δύο εκατομμύρια, είναι τεράστια βοήθεια στις μικρές ομάδες που τις έχει βοηθήσει να μην είναι τόσο εξαρτημένες όπως στο παρελθόν. Μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν συμπαραστάτη ισχυρό να τη βοηθάει ποικιλοτρόπως. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που στοιχηματίζουν, 2-3 ομάδες, δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες και νομικές για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια να πέσει φως στα στημένα παιχνίδια που δυστυχώς υπάρχουν και στην πρώτη κατηγορία».

Για τον Γενς Βέμερ

«Ήταν η αιχμή του δόρατος. Πληρώναμε φόρους, δεν ζητήσαμε να μην πληρώσουμε, θέλαμε διακανονισμό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δυστυχώς δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα. Δεν ήταν ότι δεν έβαζα λεφτά. Τα πάντα έχουν πληρωθεί. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των εξόδων».

Για τα όσα είπε περί «κλοπής» πρωταθλήματος νωρίτερα. Η απάντησή του ήταν η εξής: «Μεταφορικά το είπα. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Είχαν ως στόχο ο Παναθηναϊκός να χάσει το πρωτάθλημα. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά μία φάση ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε. Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα, τα τηλέφωνα, οι... Φαταούλ, οι αλλαγές στα σκορ της Β' Εθνικής; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελειώς να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».

«Για το θέμα της παράκλησης των άλλων ομάδων κρίθηκε ότι η ποινή ήταν υπερβολική και άλλαξε. Μας έλειπαν εκατομμύρια. Για το αν έπρεπε να κάνω περισσότερες οικονομίες, γιατί δεν ήταν εύρωστη η οικονομική μου κατάσταση τότε. Εκτός από τα αρχικά χρέη δημιουργήθηκαν χρέη και μετά. Έκανα λάθη, τα έκανα γιατί παρασύρθηκα να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό, δεν είχα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω όλα τα έξοδα... Το τράβηγμα της πρίζας ήταν για να βρεθεί άλλος επενδυτής να πάρει το βάρος που δεν μπορούσα να σηκώσω. Ποτέ δεν έμεινε κόσμος απλήρωτος».

«Αν δεν κερδίσεις το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι απόλυτη επιχειρηματική αποτυχία. Ο κύριος Στραματσόνι ήταν λανθασμένη επιλογή, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ξοδεύτηκαν χρήματα για να φτιαχτεί μία καλή ομάδα, να πάμε στο Champions League και να βγούμε από το αδιέξοδο. Δυστυχώς αποτύχαμε. Χωρίς ρίσκα δεν πετυχαίνεις τίποτα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα και αυτό είναι αποτυχία».

Για τους στόχους

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

«Δεν πετάχτηκαν από το παράθυρο τα χρήματα... Δεν πέσαμε στην τέταρτη κατηγορία. Έγινα πρόεδρος επειδή κανένας άλλος δεν ήθελε να πάρει το ρίσκο. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα χρέη και το κόστος του Παναθηναϊκού. Κάθε χρόνο είχε ελλείμματα όπως έχει και τώρα».

«Στόχος είναι πρωτάθλημα, βιωσιμότητα, καινούργιο γήπεδο. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα, τα περισσότερα γήπεδα. Έχουμε ενισχύσει την ηγεσία των Ακαδημιών μας. Μέλος της βιωσιμότητας του Παναθηναϊκού είναι οι Ακαδημίες, που υπέστησαν πολλά προβλήματα λόγω των οικονομικών δυσκολιών του 2017 και του 2018. Το καλοκαίρι δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, ασχέτως αν ήταν αναποτελεσματικές οι μεταγραφές. Είχαμε δίλημμα αν έπρεπε να αλλάξουμε τον Βιτόρια το καλοκαίρι. Βασικός λόγος που δεν το κάναμε είναι ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία ο ίδιος την προηγούμενη χρονιά, καθώς τότε ήταν ο Αλόνσο, μία ατυχής επιλογή καθαρά.

Στόχος με τον Βιτόρια ήταν να πετύχουμε καλή πορεία στην Ευρώπη, αρχικά. Αυτό σε έναν βαθμό το πετύχαμε, μετά δεν προχώρησε καλά η ομάδα. Ο Βιτόρια είχε τα προσόντα και το βιογραφικό για τον Παναθηναϊκό, είχε κερδίσει πρωταθλήματα στην Μπενφίκα. Δεν ήταν ατυχής επιλογή, όπως ο Αλόνσο, που ήταν δική μου ευθύνη. Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν προπονητή που να είναι ανερχόμενος και να μην έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχουμε και το πιο ελκυστικό πρωτάθλημα».

«Ενισχύουμε τον Ερασιτέχνη... Κάναμε πολλά πράγματα και θα κάνουμε και άλλα» αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Για το νέο γήπεδο, εγκαταστάσεις, Aκαδημία:

«Θέλουμε να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Τώρα υπάρχει προοπτική βιωσιμότητας του Παναθηναϊκού. Στόχος μας είναι να γίνουμε βιώσιμοι. Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού, έχω πρόθεση να έχει ο Παναθηναϊκός το καλύτερο κέντρο ανεξαρτήτως της δικής μου εμπλοκής».

«Μέχρι τώρα είναι έξι γήπεδα. Οι εγκαταστάσεις είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους νομικούς λόγους δεν έχουν περάσει όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετική πρόθεση. Συνέχεια αγοράζουμε γη, θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Έχουμε μια ωραία σκέψη με τον Ερασιτέχνη που δεν θέλω να αποκαλύψω μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει».

«Δυστυχώς μπορούσε να γίνει μόνο ένα γήπεδο 22 χιλιάδων θέσεων στη Λεωφόρο. Στην αρχή δεν υπήρχε η προοπτική του Βοτανικού. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπακογιάννη, τον κύριο Δούκα και την κυβέρνηση. Προσπαθούσαμε να διαπραγματευτούμε ώστε να πετύχουμε τους καλύτερους όρους για τον Βοτανικόι».

«Τον Βοτανικό δεν θα τον λέμε Βοτανικό αλλάζει το όνομα, αλλά ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει» αποκάλυψε.

«Πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται. Δεν μπορείς να πεις "ζήτω ο Βοτανικός" όταν διαπραγματεύεσαι. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για τη Λεωφόρο και είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος, είχαμε κάποια σχέδια. Όμως μπορούσε να γίνει μόνο γήπεδο 22 χιλιάδων θέσεων. Είναι περιορισμένος ο χώρος. Δεν υπήρχε αρχικά η προοπτική του Βοτανικού. Η Κυβέρνηση έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος από τη Διπλή Ανάπλαση. Ευχαριστώ και τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Δούκα».

«Υπήρχε στοργή για τις Ακαδημίες, ήταν προτεραιότητά μας. Ο Παναθηναϊκός ήταν γεμάτος προβλήματα και δεν διευκολύνθηκε η κατάσταση από τα οικονομικά τους. Όταν δίνεις μάχη επιβίωσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτά που κάνεις όταν έχεις λύσει τα οικονομικά προβλήματα. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που τα τελειώνει όλα σε μία νύχτα. Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου, αλλά δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης προσπάθειας ούτε έλλειψης επιθυμίας».

«Το νέο γήπεδο είναι στο κέντρο της Αθήνας, δύο χιλιόμετρα από την Ακρόπολη, από όρισμενα σημεία του γηπέδου βλέπεις την Ακρόπολη, δίπλα στην Αρχαία Αγορά, έχει φοβερή ιστορία ο Ελαιώνας, ο Ελαιώνας της Αρχαίας Αθήνας... Είναι η καρδιά της Αθήνας γίνεται μια τεράστια διπλή ανάπλαση δεν είναι μόνο το γήπεδο. Θα κάνω προσπάθεια να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο, να μείνει και η Θύρα 13. Εγώ θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και θα ήθελα να θυμίζει πάρα πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή. Πρόθεσή μας είναι το νέο γήπεδο να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027».

«Δυστυχώς πολλά παιδιά παρασύρονται από μάνατζερ που έχουν δικούς τους στόχους ή σκοπούς. Του Λάμπρου του είπαν ότι θα πάει στην Ιταλία, και γι' αυτό το παιδί δεν έκανε καριέρα και παίζει στον Βόλο, αν είχε μείνει θα είχε πάει καλύτερα. Ο Παντελίδης δεν ξέρω γιατί έφυγε και δεν έπρεπε να φύγει. Ένα από τα λάθη που έχω κάνει ήταν η στελέχωση της Ακαδημίας φέτος, υπήρχαν απώλειες και κάποια άλλα φαινόμενα».

«Να αποχωρήσω και να αφήσω τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει κάποιος; Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να εγκαταλείψω τον Παναθηναϊκό και δεν τον εγκατέλειψα. Μου έλεγαν ο μακαρίτης ο Βγενόπουλος και άλλος παλιός παράγοντας του Παναθηναϊκού ότι θα πρέπει να έχω ένα αλεξίπτωτο για να τραβήξω όταν αποτύχει η Παναθηναϊκή Συμμαχία. Μου έλεγαν να αφήσω τον Παναθηναϊκό να πέσει για να εξυγιανθεί. Δεν πήγαινε η καρδιά μου να πέσει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη κατηγορία, όπως έπεσε στην τρίτη η ΑΕΚ».

Για το παρασκήνιο και τα θεσμικά όργανα

«Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού, τώρα τουλάχιστον υπάρχουν άλλες ομάδες που διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο αλλά δεν υπάρχει μονοκρατορία του Ολυμπιακού. Νομίζω γενικά η σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ παρά τα ελαττώματα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες, πρέπει να το ομολογήσουμε. Το βλέπουμε και από τη διαιτησία, δεν υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι η διαιτησία είναι πολύ καλύτερη τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε πετύχει μερικώς τον στόχο μας. Είναι ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ, εξαρτάται από ΕΠΣ, που κάποιες εύκολα επηρεάζονται και αυτοί ψηφίζουν για την προεδρία της ΕΠΟ. Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη. Δεν έχουμε μέρος εμείς σε αυτή, αλλά ομολογώ πως είναι καλύτερη».

«Δεν έχω διάθεση να διεκδικήσω κάτι από το παρασκήνιο. Δεν θα πάω να λαδώσω, να απειλήσω ή να απαγάγω. Υπήρχαν ενδείξεις που οικογένειες ψηφοφόρων στις ΕΠΣ είχαν αποκλειστεί η απειληθεί. Η κυβέρνηση δεν έκανε πάλι τίποτα. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνουμε».

«Πριν έρθει ο κ. Κόκκαλης, όταν κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έλεγχε τις καταστήσεις, τα πρωταθλήματα μοιράστηκαν. Μετά ήρθε ένας άλλος τρόπος και κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κι άλλα ακραία πράγματα.Τα γήπεδα γιατί άδειασαν; Γιατί έγιναν ακραίοι οι οργανωμένοι; Γιατί αισθανόντουσαν αδικημένοι. Εμείς οι Παναθηναϊκός αισθανόμαστε αδικημένοι τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία για να σας το δείξω. Υπήρξε κασέτα που ο Κόκκαλης εξαγόρασε διευθυντή της ΔΕΗ και αθωώθηκε».

«Πάντοτε πίστευα ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με τη διαφάνεια. Σήμερα υπάρχουν Μέσα που φωτίζουν τη διαφθορά. Τα περισσότερα πια βγαίνουν στη φόρα. Είχα έναν φίλο δικηγόρο, αρχηγό κόμματος, που μου είχε πει ότι τα σαπρόφυτα όταν τα φωτίζεις συρρικνώνονται.... Γι' αυτό πιστεύουμε στην ανάδειξη της διαφθοράς, στην προσπάθεια να αναδείξουμε τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο».