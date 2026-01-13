Υψηλοί τόνοι της Τουρκίας κατά της ΕΕ: «Αιχμάλωτη της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων», είπε ο Τσελίκ

«Βολές» κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των αξιώσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (AKP), Ομέρ Τσελίκ.

Το στέλεχος του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε πως «από την αρχή, έχουμε πει ότι η αιχμαλωσία της ΕΕ στην Ελλάδα και την "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση" (Κυπριακή Δημοκρατία) την έχει περιορίσει σε μια πολύ μικρή περιοχή και ότι έχει πάψει να είναι παγκόσμια δύναμη».

«Αυτή η έλλειψη οράματος», σημείωσε, «ουσιαστικά ξεκίνησε με την αναχαίτιση της προοπτικής διεύρυνσης προς την Τουρκία. Αλλά ακόμη και πριν από αυτό, προέκυψε από την παρουσίαση των περιθωριακών θέσεων της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ως θέσεων της ίδιας της ΕΕ», όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Ο Τσελίκ συνέχισε λέγοντας πως «το ζήτημα της προσέγγισης της ένταξης της Τουρκίας έχει πλέον γίνει ζήτημα του κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να διατηρήσει τη ζωτικότητά της ως ένωση. Με άλλα λόγια, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτήν να επιβιώσει με αυτή τη νοοτροπία. Πράγματι, βλέπετε τη συμπεριφορά της σε θέματα ασφάλειας: Την αταξία της σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, τις λανθασμένες θέσεις της σχετικά με το ΝΑΤΟ, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο... Όλα αυτά αποκαλύπτουν μια δομή που αποτελεί οικονομική δύναμη αλλά στερείται πολιτικής και ασφαλιστικής ισχύος», πρόσθεσε ο Τσελίκ.

Επίθεση κατά του Ισραήλ για το Ιράν

Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση κατά του Ισραήλ εν μέσω των πολύνεκρων διαδηλώσεων που συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα στο Ιράν.

«Oι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται για τα υπαρκτά δομικά και πραγματικά προβλήματα, εργαλειοποιούνται και από τους αντιπάλους του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Υπάρχει κι αυτή η πραγματικότητα. Η Μοσάντ δεν το κρύβει, από δικούς της λογαριασμούς καλεί τον κόσμο να ξεσηκωθεί απέναντι στο καθεστώς του Ιράν», υποστήριξε ο Φιντάν.