Υπονομεύει με NAVTEX το μορατόριουμ η Άγκυρα με γερμανικό «δάκτυλο»

Με μια κίνηση που δημιουργεί προβληματισμό καθώς πρακτικά σπάει την άτυπη συμφωνία αποφυγής προκλητικών ενεργειών προκειμένου να μη διαταραχθεί το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, η Τουρκία εξέδωσε χθες το απόγευμα NAVTEX η οποία επαναφέρει επί του πεδίου την αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τη διεκδίκηση τουρκικής υφαλοκρηπίδας βάσει του Τουρκολυβικού Μνημονίου.

Με τη NAVTEX 0816/23 οι τουρκικές Αρχές αναγγέλλουν τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για τη χάραξη διαδρομής πόντισης καλωδίου από το ερευνητικό σκάφος ARCTIC από 12 -20 Σεπτεμβρίου επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι έρευνες γίνονται σε περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Η τουρκική NAVTEX δεσμεύει μια εκτεταμένη γραμμή η οποία ξεκινά ανατολικά από περιοχές που ανήκουν στην οριοθετημένη κυπριακή ΑΟΖ και εκτείνεται δυτικά νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου εντός περιοχών όχι μόνο της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά και σε περιοχή που η Ελλάδα έχει οριοθετημένη ΑΟΖ βάσει της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας . Και πέραν των άλλων βεβαίως πρόκειται για προσπάθεια αμφισβήτησης και της ελληνικής περιοχής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι έρευνες γίνονται για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας Fugro για την τοποθέτηση καλωδίου τηλεπικοινωνιών που θα συνδέει Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Και η γερμανική εταιρεία φρόντισε να υποβάλει αίτημα όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο(η οποία θα εκδώσει σχετική NAVTEX από την ημέρα που το ερευνητικό σκάφος περάσει στη δική της ΑΟΖ) αλλά και στην Τουρκία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην ΄Αγκυρα να επιχειρήσει να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της με την έκδοση της συγκεκριμένης Αναγγελίας.

Πάντως, οι Κυπριακές Αρχές έσπευσαν αμέσως να εκδώσουν τη NAV WRNG 316/23 με την οποία δηλώνουν ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί σε συντονισμό με τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας της Κύπρου και συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Όπως επισημαίνει η κυπριακή Αναγγελία «ο μόνος Αρμόδιος Σταθμός στην περιοχή Ευθύνης της Δημοκρατίας της Κύπρου είναι ο σταθμός της Λάρνακας JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

Η κίνηση αυτή της Τουρκίας γίνεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη -Φιντάν οι οποίοι ειχαν επιβεβαιώσει τη βούληση των δυο πλευρών να αποφευχθούν ενέργειες και δηλώσεις που υποσκάπτουν το κλίμα, ενοψει και της συνάντησης Κορυφής Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 18 Σεπτεμβρίου και μένει να αποδειχθεί εάν πρόκειται απλώς για μια «τροχιοδεικτική βολή», ή για αλλαγή πλεύσης από την Τουρκία με στόχο να επιβάλει με τετελεσμένα το δικό της πλαίσιο στον ελληνοτουρκικό διάλογο που τώρα ξεκινά.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0816/23 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-09-2023 17:24)

MEDITERRANEAN SEA

1. SCIENTIFIC SURVEY/CABLE ROUTE SURVEY, BY ARCTIC BETWEEN 12-20 SEP 23 IN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW;

LINE 1:

34 02.48 N - 027 14.53 E

34 12.11 N - 027 29.95 E

34 24.00 N - 027 48.64 E

34 30.31 N - 028 06.89 E

34 34.09 N - 028 28.83 E

34 34.29 N - 028 32.76 E

34 37.05 N - 028 47.86 E

34 36.13 N - 028 53.02 E

34 35.61 N - 029 52.22 E

34 36.67 N - 029 55.53 E

34 36.51 N - 029 59.97 E

34 29.04 N - 030 59.35 E

34 26.51 N - 031 06.50 E

34 22.08 N - 031 11.30 E

33 59.88 N - 031 22.41 E

33 57.91 N - 031 23.40 E

33 56.15 N - 031 24.48 E

LINE 2:

34 37.05 N - 028 47.86 E

34 40.17 N - 028 52.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 202059Z SEP 23.