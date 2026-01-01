ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Θερμές ευχές στην Κύπρο που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανάρτησής του στο X.

«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», η ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», καταλήγει.