ΥΠΕΞ: Οδηγίες για τους Έλληνες πολίτες στο Νεπάλ

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση το μεσημέρι της Τετάρτης, με την οποία καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ να βρίσκονται σε επαφή με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί για κάθε ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει.

Όσοι χρειαστεί μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό τηλεφώνου +919266015493. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Πρεσβεία, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη συνδρομή: [email protected].