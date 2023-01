ΥΠΕΞ: Καταδίκη των επιθέσεων στη Βραζιλία και πλήρης στήριξη στον Πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα

Εκφράζουμε τη «βαθιά ανησυχία και τον αποτροπιασμό μας για τις χθεσινές επιθέσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς στη Μπραζίλια της Βραζιλίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Deeply concerned & appalled by ydy's assaults on democratic institutions in Brasilia, Brazil



Greece strongly condemns the attacks & fully supports President @LulaOfficial, democratically elected by the Brazilian people, his Government and Brazil's legislative & judicial bodies