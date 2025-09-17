ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Παρακολουθούμε στενά την πορεία του Πίρι Ρέις

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού.

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνήθηκε η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές.

Όπως τόνισε η κ. Ζωχιού, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ακόμη επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και ανέδειξε ξανά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση - απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, με κύριο σημείο ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Μέσα στο φθινόπωρο, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της Ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό διότι η Ελλάδα γεωπολιτικά, μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.

Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την έκδοση σχετικών αδειών.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο που θα διεξαχθεί για το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Θα πραγματοποιήσει ακόμη συζητήσεις με μια σειρά ομολόγων, μεταξύ άλλων με της Αιγύπτου, της Αλγερίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα έχει ακόμη επαφές με την ελληνική ομογένεια και οργανώσεις, θα παρακαθίσει στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Θα διεξαχθούν ακόμη τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

Θα συμμετάσχει ακόμη στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται από σήμερα στις ΗΠΑ και θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο και την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια και εκεί θα βρίσκεται και ο ΓΓ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ - Η ανακοίνωση του Π. Μαρινάκη

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο

Παράλληλα, η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται αναφορές που αμφισβητούν τη Συνθήκη της Λωζάνης και επαναφέρουν τις αβάσιμες ισχυρισμούς της περί καθεστώτος «αποστρατικοποίησης». Η κίνηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις μακροχρόνιες αναθεωρητικές προθέσεις της Άγκυρας.

Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε σε χρονικό πλαίσιο που συμπίπτει με την έναρξη άσκησης ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε από τα ξημερώματα.

Μεγάλη στρατιωτική άσκηση σε όλο το Αιγαίο ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Νωρίτερα, εντολή για μεγάλη και αιφνιδιαστική άσκηση διακλαδικής ετοιμότητας και στα τρία Σώματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε την Τετάρτη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, «τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

Σημειώνεται πως στις 11:00 της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Π. Μαρινάκης για ελληνοτουρκικές σχέσεις: Διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε

«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα όμως, επισημαίνουμε κάθε φορά και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ, ενόψει και της ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν, εφόσον οριστικοποιηθεί, στη Νέα Υόρκη.

«Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, στην περίοδο, που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με την τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο και την άσκηση ετοιμότητας που διατάχθηκε τα ξημερώματα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε το εξής: «Το ζήτημα το διαχειρίζεται το αρμόδιο υπουργείο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μου έχει παράσχει τη σχετική ενημέρωση και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πούμε περισσότερα από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση η οποία είναι υπό διαχείριση από το αρμόδιο υπουργείο».

Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο με το «Piri Reis» - Ελληνική απάντηση με αντι-NAVTEX

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Piri Reis» σε περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιεί έρευνες από σήμερα και για δέκα ημέρες σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη ζώνη: δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο.

Αν και η Άγκυρα μιλά για «επιστημονική αποστολή» σε διεθνή ύδατα η περιοχή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ τμήμα της δραστηριότητας αφορά και ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσέγγιση του «Piri Reis» στη νησίδα Καλόγερος, η οποία εντάσσεται σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη τουρκική κίνηση πρόσθετη στρατιωτική και πολιτική βαρύτητα.

Η Αθήνα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX (154/25) μέσω του Σταθμού Λήμνου. Η πορεία του «Piri Reis» παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές.