Νέα NAVTEX από Τουρκία: Θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης 23 ελληνικών νησιών του Αιγαίου

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται αναφορές που ουσιαστικά αμφισβητούν τη Συνθήκη της Λωζάνης και επαναφέρουν τις αβάσιμες ισχυρισμούς της περί καθεστώτος «αποστρατιωτικοποίησης». Η κίνηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις μακροχρόνιες αναθεωρητικές προθέσεις της Άγκυρας.

Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε σε χρονικό πλαίσιο που συμπίπτει με την έναρξη άσκησης ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε από τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα η NAVTEX αναφέρει:

«TURNHOS N/W: 0880/25

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.

Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.

Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

TURNHOS N/W : 0880/25

AEGEAN SEA – MEDITERRANEAN SEA

1. THASOS, AGIOS EFSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, LESVOS, CHIOS, IKARIA, SAMOS, ASTYPALAIA, RHODES, CHALKI, KARPATHOS, KASOS, TILOS, NISIROS, KALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SYMI, KOS, KASTELLORIZO ISLANDS ARE UNDER A PERMANENT DEMILITARIZED STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE MILITARY ACTIVITIES SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THESE ISLANDS.

2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN AREAS THAT INCLUDE THE TERRITORIAL WATERS OF THE AFOREMENTIONED ISLANDS, WHICH MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.

3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT CONSTITUTE A VIOLATION AND MAY ENDANGER SAFETY OF NAVIGATION.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε προ ημερών NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Piri Reis» σε περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιεί έρευνες από σήμερα και για δέκα ημέρες σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη ζώνη: δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο.

Αν και η Άγκυρα μιλά για «επιστημονική αποστολή» σε διεθνή ύδατα η περιοχή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ τμήμα της δραστηριότητας αφορά και ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσέγγιση του «Piri Reis» στη νησίδα Καλόγερος, η οποία εντάσσεται σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη τουρκική κίνηση πρόσθετη στρατιωτική και πολιτική βαρύτητα.

Η Αθήνα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX (154/25) μέσω του Σταθμού Λήμνου. Η πορεία του «Piri Reis» παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές.