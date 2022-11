ΥΠΕΞ για σεισμό στην Τουρκία: Aλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση

«Οι σκέψεις μας είναι μαζί με όλους όσους επλήγησαν από τον σεισμό που χτύπησε την επαρχία Ντούζτσε στη βορειοδυτική Τουρκία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας», προσθέτει.

Our thoughts are w/ everyone affected by the earthquake that hit the province of Duzce in northwest #Türkiye. We express our wishes for swift recovery to the injured. At this difficult time, we stand in solidarity w/ the people and gov’t of Türkiye pic.twitter.com/vvlgAef4iY