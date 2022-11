Τουρκία: Σεισμός 5,9 βαθμών Ρίχτερ - 22 τραυματίες

Ισχυρός σεισμός 5,9 βαθμών ταρακούνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τομείς της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την AFAD. Ωστόσο, ο σεισμός έγινε αισθητός ως την Κωνσταντινούπολη, 200 χιλιόμετρα μακριά, καθώς και στην Άγκυρα, περί τις 04:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας).

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο σεισμός που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη βορειοδυτική Τουρκία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 22 άνθρωποι.

Πάντα σύμφωνα με την AFAD, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος έξι βαθμών.

An earthquake of magnitude 6.0 occurred 186 km West-North-West of Ankara, Turkey at around 06:38 am on Wednesday. The depth of the earthquake was 10 km below the ground, said National Center for Seismology.#Turkey #Earthquake #Ankara #NationalCenterForSeismology pic.twitter.com/U9woCmfiig