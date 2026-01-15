ΥΠΕΞ Ελλάδας - Τουρκίας: Στην Αθήνα οι συναντήσεις για Πολιτικό Διάλογο και Θετική Ατζέντα

Την Τρίτη 20/01 και Τετάρτη 21/01 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι συναντήσεις για Πολιτικό Διάλογο και Θετική Ατζέντα μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας.

Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης για τον Πολιτικό Διάλογο και τη Θετική Ατζέντα, μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα λάβουν χώρα, στην Αθήνα, συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβη Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Mehmet Kemal Bozay.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί, επίσης στην Αθήνα, ο 9ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Mehmet Kemal Bozay.