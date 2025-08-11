ΥΠΕΞ: Διαγωνισμός για εισαγωγή 20 υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει στο ΥΠΕΞ ο διαγωνισμός για την εισαγωγή είκοσι υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κλπ ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚ Α' 10), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 23/2017 (ΦΕΚ Α' 43) καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Για τον διαγωνισμό Ακολούθων», ειδική αίτηση συμμετοχής, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι και τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00.