ΥΠΕΞ: Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν

Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, μετά την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, Τζαμού και Κασμίρ, αναφέρει σε ανάρτησή το υπουργείο Εξωτερικών.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει, επίσης, ότι «πρέπει να αποφευχθεί η κλιμάκωση και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των αμάχων» και καταλήγει προσθέτοντας ότι «ο διάλογος και η διπλωματία πρέπει να επικρατήσουν».

#Greece expresses deep concern over the deteriorating situation between #India and #Pakistan, following the heinous terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir.



Escalation must be avoided. Protection of civilians must be prioritized. Dialogue and diplomacy should prevail. pic.twitter.com/khw1yF9I3y