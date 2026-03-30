ΥΠΕΞ: Το status quo του Πανάγιου Τάφου να γίνεται πλήρως σεβαστό από όλους

Ανακοίνωση με την οποία «εκφράζει τη βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι ο Καθολικός Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα για να εορτάσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων» εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να τελέσει τη λειτουργία για την Καθολική Κυριακή των Βαΐων.

Παρά τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, το στάτους κβο του Παναγίου Τάφου θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους, καλόπιστα, ενώ αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει των επερχόμενων εορτασμών του Πάσχα.

Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την ακλόνητη υποστήριξή της στις Χριστιανικές Εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του στάτους κβο του Παναγίου Τάφου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Despite the current circumstances, the Status Quo of the Holy Sepulcher must be fully respected by all and in good faith. This assumes additional importance in view of the upcoming Easter celebrations. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

Νετανιάχου: Καμία κακόβουλη πρόθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξήγησε χθες μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους «ασφαλείας» και δεν προήλθε από καμιά «κακόβουλη πρόθεση».

«Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.